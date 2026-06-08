제7광구 공동개발협정 종료 2년 남겨…한·일 중·지정학적 갈등 재현되나

한국과 일본이 공동 개발해온 동중국해 대륙붕 제7광구의 협정이 2028년 만료를 앞두고 있다. 일본은 협정 폐기를 검토 중이지만 한국은 연장을 원하며, 중국까지 관할권을 주장하며 분쟁 수역화 가능성이 제기된다. 잠재적 석유 매장 가치가 9천조원으로 추정되는 해역을 둘러싼 지정학적 긴장이 고조되고 있다.

지난해 3월 일본 중의원 외무위원회에서 스즈키 요스케 의원이 제7광구 에 관한 한·일 공동개발협정의 연장 문제를 언급하며 한국 측의 관심이 높다는 점을 지적했다. 그는 일본이 2025년 6월부터 협정 폐기를 통지할 수 있으나 한국에서는 연장 분위기가 확산되고 있다고 말했다.

일본 정부 관계자는 자세한 내용은 외교 사안이라며 입을 다물었지만, 지난해 협의에서 긴밀한 의사소통을 합의했다고 전했다. 제주도 남쪽 200km 해역인 대륙붕 제7광구는 남한 면적의 약 80%에 달하며, 국내에서는 2004년 이후 9천조원 규모의 잠재 매장 가치 기대가 제기되어 왔다. 1978년 발효된 한·일 공동개발협정은 만료 3년 전인 현재부터 종료 의사 통보가 가능하며, 2028년에 효력이 종료되도록 설계되었다.

이 해역은 1968년 '에머리 보고서'를 통해 세계적 유망 석유 부존지로 주목받았고, 한국은 '자연 연장론'을, 일본은 '중간선 원칙'을 주장하며 분쟁 가능성이 제기되어 왔다. 1974년 양국은 주권 문제를 유보한 채 공동개발구역(JDZ) 협정을 체결했고, 이후 1980년대 첫 공동 탐사·시추를 시행했으나 뚜렷한 성과 없이 일본이 점차 소극적으로 변하면서 사업이 정체되었다. 2024년 한·일 공동위원회 회의는 39년 만에 열렸지만 별진전 없이, 협정 종료가 2년 앞으로 다가오면서 중국까지 관할권을 주장하며 해저 자원 개발이 난립할 가능성이 우려된다. 중국은 이미 인접 해역에서 가스전을 개발하고 있으며, 유엔 대륙붕 한계 위원회에 오키나와 해구까지 관할권 주장 안을 제출한 것으로 알려졌다.

일본은 협정 종료 시 중국의 '현상 변경 시도'에 빌미를 줄 수 있어 신중한 입장이고, 한국은 국회 입법조사처 보고서를 통해 일본의 '거리 기준 우위론'에 지속적으로 반대하며 단독 탐사 등 모든 가능성을 고려한 대비가 필요하다고 강조했다. 한편, 대기업과 중소기업의 임금 격차 및 AI가 노동시장에 미치는 영향에 대한 인권위원회 조사 소식도 함께 전해졌다





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경제 제7광구 한일 공동개발협정 동중국해 대륙붕 해저 자원 중국 관할권 지정학적 갈등 석유 매장

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