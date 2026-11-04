제헌국회의원 납북실상과 '프락치' 사건 재조명: 이태호 저서 속 북한 공작부 실화

이태호 작가의 '압록강변의 겨울'을 통해 드러난 1950년 북한군 서울 점령 후 실시된 국회의원 및 인사 납치 공작의 실상과 관련 유족들의 진실 규명 노력을 다룬 기사입니다.

이태호 작가는 최근 서울 이수역 인근 스타벅스가 아닌 맥도날드에서 기자와 만나 70년 전 북한의 조직적 납치 공작에 대한 증언을 상세히 설명했다. 그의 1991년 저서 < 압록강변의 겨울 >은 6·25전쟁 발발 직후 북한이 수행한 국회의원 등 주요 인사 납치 사건의 실체를 증언자 신경완 의 진술을 통해 구체적으로 재구성한다.

납치 실무책임자 신경완의 1950년 작전 기록

신경완은 북한 김일성의 특별 지시를 받아 1950년 7월부터 서울을 점령한 북한군이 전개한 납치 공작 의 실무 책임자였다. 그는 대남공작부서에서 남한의 명망 있는 인사들을 직접 담당하며 100명 가까이 연행한 주역이었다. 그의 증언에 따르면, 이 공작은 강욱중 , 노일환 , 김옥주 등 국회프락치 사건 과 관련된 제헌국회의원 13명 중 12명을 포함해 실시되었다.

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신경완은 당시 북한이 남로당과 북로당계 인사들을 포섭하기 위해 '모시기 공작' 이라는 명목을 내세웠으나, 실제로는 강제 연행과 납치가 주를 이뤘다고 증언한다. 그는 유엔군의 인천상륙작전 성공과 평양 함락 후 피난길에서 만포시로 이동하던 중, 민족사학자 정인보 가 사망하고 임시정부 부주석 김규식 이 병사하는 과정도 직접 목격했다고 밝혔다.

유족들의 진실 규명 노력과 증언의 역사적 중요성

이태호 작가는 1990년 평양방송 취재부장 시절 신경완을 만나 그의 증언을 기록하였다. 신경완은 본명 박병엽 으로, 1922년생으로 추정되며 1998년 사망하기 전까지 이 사실을 감추고 있었다. 그는 당시 작성한 메모와 기록을 바탕으로 납북 인사들의 최후와 유언까지 세밀하게 전달했다.

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강욱중 의원의 아들 강호림 과 김옥주 의원의 아들 김진원 은 이 책의 내용을 바탕으로 국무총리 소속 6·25전쟁납북피해진상규명위원회 에 납북 신고서를 제출하며 부친들이 자발적 월북이 아닌 강제 납치였음을 증명하려 했다. 이 과정에서 이태호 작가의 연락처를 수소문하며 만남을 가진 점은 역사가 직접 기록으로 남기까지의 과정이 얼마나 간절했는지를 보여준다.

신경완은 납북 인사들이 만포시 별오동에서 겪은 혹독한 겨울과 불안정했던 생활, 그리고 내부적인 의견 충돌까지도 생생하게 묘사했다. 특히 김약수 , 이문원 , 김병회 , 황윤호 등 당시 국회의원들이 남로당 과 북로당 간 조직적 지시에 대한 논쟁으로 극렬한 갈등을 빚었다는 점은, 단순한 납치 피해자를 넘어 정치적인 내포가 큰 사건임을 시사한다.

역사적 기록의 완성과 후대 사료로서의 가치

이태호 작가는 동아일보 기자 시절부터 자유언론실천운동 으로 해직되는 등 언론인의 사명감으로 현장 취재를 지속해 왔다. 그는 불꽃이여 이 어둠을 밝혀라 , 70년대 현장 등을 저술하며 노동현장과 정치적 억압의 실상을 기록해 왔다. 이러한 맥락에서 압록강변의 겨울 은 단순한 회고록이 아니라, 국가 권력에 의해 희생된 인물들의 생생한 증언을 수집한 중요한 사료적 가치를 지닌다.

신경완의 증언은 납북 인사들이 단순한 전리품이 아니라, 북한 체제 수립에 이용될 정치적 카드로 활용되었음을 입증한다. 그는 납치 대상자들에게 예우와 회유가 동원되었으나, 결과적으로는 피난길을 강요당하며 많은 이가 고통 속에서 생을 마감해야 했음을 전했다. 이태호 작가는 신경완의 기억력이 비상했고, 틈틈이 기록된 메모를 바탕으로 팩트를 전달했다고 평가하며, 이 증언이 국회프락치 사건 의 본질을 이해하는 데 결정적인 단서가 된다고 강조했다.