민주당이 하킴 제프리스를 차기 하원의장 후보로 선출하며 미국 역사상 첫 흑인 하원의장 탄생이 확실시된다. 251표의 만장일치에 가까운 지지를 받은 제프리스가 내년 1월 공식 취임해 트럼프 행정부 견제에 나선다.

미국 민주당 이 하킴 제프리스 하원 원내대표를 차기 하원의장 후보로 선출하며, 미국 정치 역사상 최초의 흑인 하원의장 탄생이 확실시되고 있다. 민주당 은 18일(현지시간) 워싱턴 연방의회에서 열린 비공개 선거에서 제프리스 원내대표를 정식 후보로 확정했다.

제프리스, 압도적 표차로 차기 하원의장 확정

민주당의 이번 투표 결과는 현격한 차이를 보였다. 현역 하원의원과 차기 하원의원 당선인 등이 참여한 투표에서 제프리스 원내대표는 찬성 251표, 반대 11표, 기권 2표를 획득하며 압도적인 지지를 받았다. 이에 따라 제프리스 원내대표는 내년 1월 3일 연방의회가 정식 출범하는 시점에 열리는 하원의장 선출 본 투표에서 과반을 득표하면 하원의장 직에 오르게 된다.

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민주당이 다가오는 중간선거를 통해 상원과 하원 모두에서 다수당 지위를 확보했으며, 차기 하원에서 최소 257석을 확보할 것으로 전망됨에 따라 제프리스 원내대표의 하원의장 당선에는 큰 어려움이 없을 것으로 보인다. 이는 민주당이 입법 과정과 의회 운영에 막대한 영향력을 행사할 수 있음을 의미하며, 대통령 승계 서열에서 부통령에 이어 2위를 차지하는 중추적 위치를 점하게 됨을 나타낸다.

진보세력 반발 속 정책 갈등과 협상 필요성 대두

당내 강성 진보 세력을 중심으로 제프리스 원내대표에 대한 비판이 제기되기도 했다. 이들은 제프리스 원내대표의 친이스라엘 성향과 전 국민 대상 공공 의료보험 도입에 대한 소극적인 태도 등을 주요 문제점으로 꼽아왔다. 이날 반대표를 던진 하원의원 당선인 7명은 공동성명을 발표해 가자지구 전쟁 종식과 이민 단속 중단 등 주요 정책 사안에 대해 제프리스 원내대표와의 협의가 진행 중이라고 밝혔다.

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역사적인 인물로 기록될 제프리스 원내대표는 1970년 뉴욕 브루클린에서 태어나 변호사로서 경력을 쌓아왔다. 그는 2012년 연방 하원의원에 처음 당선되었으며, 2022년에는 미국 역사상 최초로 흑인이 연방의회 주요 정당의 원내대표로 선출된 바 있다. 또한, 트럼프 대통령 집권 1기였던 2020년에는 하원을 대표하는 탄핵소추위원 7명 중 한 명으로 활동하며 정치적 경력을 이어왔다.

트럼프 행정부 실정 추궁과 협력 거부 명확히 해

제프리스 원내대표는 기자회견을 통해 민생 개선과 트럼프 행정부의 실정에 대한 엄중한 책임 추궁을 예고했다. 그는 미국 국민들이 전례 없는 부패와 혼란, 잔혹함에 시달리고 있다며, 당파적인 이해관계가 아닌 애국심에 기반하여 부패한 이들의 책임을 묻겠다고 강조하였다. 이는 차기 하원이 행정부 감시 기능에 최우선 순위를 둘 것임을 시사하는 대목이다.

특히 트럼프 행정부의 초강경 이민정책을 설계한 스티븐 밀러가 백악관 신임 비서실장으로 임명된 상황에 대해 제프리스 원내대표는 '협력할 기회는 분명히 없을 것'이라며 정면 충돌을 불사하겠다는 의지를 분명히 하였다. 이를 통해 민주당이 차기 하원을 활용하여 도널드 트럼프 대통령에 대한 견제를 본격화할 계획임을 확인시켜 주었다.