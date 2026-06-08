제4회 한화이글스배 고교-대학 올스타전 개최, KBO 미래의 주역들이 펼치는 자존심 대결

프로 진출률 83.7%라는 놀라운 기록을 가진 한화이글스배 고교-대학 올스타전이 대전한화생명볼파크에서 펼쳐집니다. 투타겸업 유망주들과 대학 에이스들이 격돌하는 이번 대회는 내년 프로 무대의 주인공을 미리 확인할 수 있는 특별한 무대가 될 것입니다.

오는 8일 오후 6시 대전한화생명볼파크에서는 야구 팬들의 가슴을 설레게 할 특별한 이벤트인 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전이 개최됩니다. 이번 대회는 한화이글스와 대한야구소프트볼협회가 공동으로 주최하며, 단순한 친선 경기를 넘어 내년도 KBO 리그의 주축이 될 차세대 스타들을 미리 만나볼 수 있다는 점에서 그 의미가 매우 깊습니다.

특히 10개 프로야구 구단의 스카우터들이 직접 엄선한 고교 선수 24명과 대학 선수 24명이 출전하여 각자의 자존심을 건 치열한 맞대결을 펼칠 예정입니다. 지난해 대회에서는 대학 올스타 팀이 고교 팀을 상대로 처음으로 승리를 거두며 값진 결과를 냈던 만큼, 올해 역시 양 팀의 승부를 향한 열기는 어느 때보다 뜨거울 것으로 보입니다. 이 대회는 이미 프로 무대를 향한 결정적인 등용문으로 자리 잡았습니다. 지난 3년 동안 이 올스타전에 출전했던 선수들 중 무려 108명이 프로에 진출했으며, 이는 전체 출전 선수 129명 중 83.7%라는 경이로운 수치입니다.

실제로 현재 KBO 리그에서 맹활약 중인 많은 신인 선수들이 이 무대를 통해 자신의 기량을 입증했습니다. 대표적으로 두산 베어스의 신인왕 김택연 선수는 초대 대회 당시 마지막 1.2이닝을 무실점으로 막아내며 강렬한 인상을 남겼고, 삼성 라이온즈의 배찬승 선수와 키움 히어로즈의 박준현 선수 역시 이 대회를 거쳐 프로에 입성해 성공적인 데뷔 시즌을 보냈습니다. 대학 야구에서도 두산의 전다민 선수와 롯데의 정현수 선수 같은 인재들이 이 무대에서 MVP급 활약을 펼치거나 무실점 피칭을 선보이며 프로 스카우터들의 눈도장을 찍었습니다.

올해 대회에서 가장 주목해야 할 관전 포인트는 고교팀의 투타겸업 트로이카로 불리는 엄준상, 하현승, 김지우 선수의 활약입니다. 덕수고의 엄준상 선수는 고교 1학년 때부터 주목받은 재능으로, 최근 이마트배 결승전에서 만루홈런과 세이브를 동시에 기록하는 괴력을 발휘하며 팀의 우승을 이끌었습니다. 부산고의 하현승 선수는 압도적인 체격 조건과 투수로서의 능력뿐만 아니라 타격에서도 뛰어난 감각을 보유하고 있으며, 최근 고액의 계약 제안을 뒤로하고 국내 잔류를 선택해 야구계의 큰 관심을 받고 있습니다.

서울고의 김지우 선수 또한 시속 150km를 상회하는 빠른 공과 폭발적인 배트 스피드를 겸비해 완성형 선수라는 평가를 받으며 서울고의 7년 만의 전국대회 우승을 견인한 주역입니다. 이에 맞서는 대학팀 역시 만만치 않은 전력을 갖추고 있습니다. 특히 한양대의 이준혁 선수는 최강야구 등 예능 프로그램을 통해 이미 대중에게 이름을 알렸으며, 전국대학야구선수권대회 우승과 우수투수상 수상이라는 화려한 경력을 자랑합니다. 신안산대의 김범찬 선수는 대학 1학년이라는 어린 나이에도 불구하고 탁월한 구위를 인정받아 올스타에 선정되었습니다.

또한 대학 리그의 강점으로 꼽히는 포수진의 깊이도 상당합니다. 부산과학기술대의 권희재 선수는 이번 대회에 2회 연속 출전하며 노련함을 뽐낼 예정이며, 연세대의 김동주 선수는 공격적인 포수로서의 강점을 앞세워 경기에 임할 계획입니다. 이번 제4회 대회는 경기 내용뿐만 아니라 팬들을 위한 다채로운 이벤트와 서비스에서도 프로 경기 못지않은 규모를 자랑합니다.

입장 관중 전원에게는 아마야구 유망주들의 모습이 담긴 선수단 포토카드를 증정하여 수집의 재미를 더했으며, 최신식 시설을 갖춘 대전한화생명볼파크에서의 경기 체험을 통해 선수들에게는 동기부여를, 팬들에게는 쾌적한 관람 환경을 제공합니다. 또한 한화이글스는 공식 유튜브 채널을 통해 정용검 캐스터와 김태균, 이재국 해설위원이 함께하는 고품격 생중계를 진행하여 현장의 열기를 생생하게 전달할 예정입니다. 경기 전후로 진행되는 홈런 레이스 예선과 결승전은 관중들에게 또 다른 볼거리를 제공하며, 무료 입장 혜택까지 더해져 더 많은 야구 팬들이 미래의 KBO 스타들을 직접 확인하는 기회가 될 것입니다





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한화이글스배 고교대학올스타전 KBO루키 아마야구 유망주

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