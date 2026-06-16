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제천시, 원랑선사탑비 고향 반환 추진… 국립중앙박물관 "보존 인프라 먼저"

문화/역사 News

제천시, 원랑선사탑비 고향 반환 추진… 국립중앙박물관 "보존 인프라 먼저"
원랑선사탑비제천시국립중앙박물관
📆6/16/2026 10:21 PM
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제천시가 원랑선사탑비의 제천 반환을 위해 월광사지 발굴조사와 정비사업을 추진 중이다. 국립중앙박물관은 고도화된 보존 인프라 구축과 국가유산청 심의를 전제로 한 신중한 입장을 보이고 있어, 탑비 반환을 둘러싼 논의가 지속될 전망이다.

제천시 원랑선사탑비 의 고향 반환을 위해 발굴조사와 정비사업을 추진 중이지만, 국립중앙박물관 은 안전한 보존 인프라 구축을 전제로 한 신중한 입장을 보이고 있다. 원랑선사탑비 는 일제강점기인 1922년 조선총독부에 의해 경복궁으로 옮겨진 후 2005년 국립중앙박물관 으로 이관되었으며, 제천시 월광사지 에 대한 2차 발굴조사를 통해 고려시대 사찰 기초석, 배수시설, 연꽃 무늬 기와 및 왕실 관련 기와를 출토하였다.

이를 바탕으로 탑비 보호각 또는 전시관 건립을 통해 제천 반환을 공식 요구할 계획이다. 그러나 국립중앙박물관은 지진 대비 시설과 온습도 관리 시스템 등 고도화된 관리 인프라가 선행되어야 하며, 반환 시에도 국가유산청과의 협의 및 심의 절차가 필요하다고 밝혔다. 또한 국립충주박물관이 남한강을 중심으로 한 중원 문화권 전체를 포용하는 거점이라는 점을 강조하며, 반환 요청에 대해 특정 행정구역에 국한된 접근은 바람직하지 않다는 입장을 나타냈다.

제천시는 왕실과 연결된 유적임이 확인된 만큼 탑비가 고향으로 돌아와야 역사성과 정통성이 인정받을 수 있다고 주장하며, 지역 여론을 모아 적극적인 반환 campaign을 펼칠 예정이다

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원랑선사탑비 제천시 국립중앙박물관 월광사지 문화재 반환 보존 인프라

 

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