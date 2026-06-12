제38회 고양행주문화제, 드론 불꽃쇼와 투석전 대회 등 다채로운 프로그램으로 개최

2025년 9월 13일과 14일 양일간 경기도 고양시 행주산성 역사공원에서 열리는 제38회 고양행주문화제 소식입니다. 드론 불꽃쇼와 한강 수상 불꽃놀이, 행주대첩 투석전 전국 대회, 서도밴드 공연, 창작 뮤지컬 등 역사와 현대가 어우러진 다양한 프로그램을 선보이며, 신기전 만들기 등 체험 부스도 운영됩니다. 7년 연속 경기대표관광축제에 선정된 고양행주문화제는 행주대첩의 승전 정신을 계승하고 지역 역사문화를 알리는 대표 축제입니다.

2008년 고양행주문화제 는 '일상과 꿈을 이을 쐐기돌, 행주'라는 슬로건 아래 13일과 14일 양일간 오후 8시 35분부터 경기도 고양시 행주산성 역사공원 일대에서 화려한 드론 불꽃쇼 를 선보인다. 800여 대의 드론이 불꽃장치를 달고 한강 수상 불꽃놀이 와 어우러져 신기전 과 비격진천뢰 등 행주대첩 의 전략 화기를 재현하는 공연이다.

행주산성(사적 제56호)은 조선 시대 권율 장군이 임진왜란 당시 왜군 3만여 명을 의병·승병·부녀자 등 2300여 명의 민군 연합으로 물리친 '행주대첩'의 승전지이자 역사적 현장이다. 고양시는 올해로 제38회를 맞는 고양행주문화제를 행주산성 역사공원 및 일대에서 개최하며, 행주대첩의 승전 정신을 계승하고 역사·문화적 가치를 알리기 위해 다양한 프로그램을 준비했다. 주요 프로그램으로는 행주대첩 투석전 전국 박 터트리기 대회(일반부 22팀, 가족부 40팀 총 62팀, 약 600명 참여)와 누구나 참여 가능한 투석전 체험 경기장이 운영된다.

공연 프로그램으로는 서도밴드의 행주출정식(13일 오후 8시), 민관군이 함께한 승리의 서사 창작 뮤지컬 '행주대첩'(14일 오후 7시), 조선팝·전통 공연·고양버스커즈 무대 등이 펼쳐진다. 체험 행사로는 '행주체험마당'에서 신기전 만들기, 행주 목판인쇄, 연꽃무늬 부채 만들기, 도자 체험, 캐리커처 및 페이스 페인팅 등 6개 부스가 운영된다. 또한 행주산성 역사공원 메인무대에서는 조선 시대 캐릭터 마당극과 다양한 장르의 공연이 열리며, 대곡역에서 행사장까지 무료 셔틀버스가 운행된다.

고양시 관계자는 이 축제가 7년 연속 경기대표관광축제에 선정된 대표적인 역사문화 축제라며, 아름다운 한강 경관과 행주대첩의 역사적 의미, 문화유산을 함께 체험하며 특별한 주말을 보내길 바란다고 전했다





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