전태일재단과 경향신문이 주최한 제34회 전태일문학상 시상식이 21일 서울 중구에서 열렸다. 최지은씨가 문학상 최우수를 차지했으며, 김숨 작가가 작가상을 수상했다.

2026년 11월 21일, 서울 중구 경향신문사 여적향에서 제34회 전태일문학상, 제21회 전태일청소년문학상, 제2회 전태일작가상, 그리고 제1회 전태일어린이문학상의 시상식이 동시에 개최되었다. 전태일재단 과 경향신문사 가 공동 주최하며 (사) 한국작가회의 와 상상국어평가연구소 가 후원한 이번 행사는 문학계와 시민사회를 아우르는 중요한 문화 행사로 자리 잡았다.

최지은씨 문학상 최우수, 김숨 작가상 선정

이번 제34회 전태일문학상 최우수상에는 에세이 '한옥스테이와 살림집, 흔들리는 시계추' 외 1편을 출품한 최지은씨가 영예를 안았다. 우수상에는 염성연씨가 '외나무다리에서' 외 1편으로 수상했으며, 가작에는 김준희, 백찬흠, 윤해원, 장근영, 차보혜, 최숙하 작가의 작품이 선정되었다. 기성작가 부문에서는 소설 '(민음사, 2026)'를 집필한 김숨 작가가 전태일작가상 수상자로 결정되었다.

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전태일 정신 계승 위한 에세이 공모전 성과

전태일문학상은 전태일의 일기에 뿌리를 둔 정신을 기리기 위해 에세이 단일 장르로 공모를 진행했다. 이는 문학의 틀을 넘어 누구나 자신의 삶의 현장에서 직면한 이야기를 자유롭게 나누고 공유할 수 있도록 하기 위한 취지다. 이번 공모전에는 총 112명의 작가가 참여하여 224편의 작품을 출품하는 뜨거운 관심을 보였다.

문학상 심사위원으로는 소설가 서고운, 평론가 오혜진, 르포작가 이라영이 맡아 엄정한 심사를 진행했다. 심사위원은 출품작들을 면밀히 검토하며 전태일의 정신과 현대인의 노동, 삶이 어떻게 연결되는지를 판단의 기준으로 삼았다. 이는 단순한 문학적 우수성을 넘어 사회적 가치와 인간적 공감을 중시하는 심사의 방향성을 보여준다.

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청소년 문학상 다양한 부문서 젊은 재능 돋보여

동시에 열린 제21회 전태일청소년문학상에는 시 부문 104명(351편), 산문 부문 118명(125편), 독후감 부문 14명(14편)이 참가하여 젊은 세대의 문학적 역량을 선보였다. 각 부문에서 우수한 성과를 거둔 수상자들은 문화체육관광부 장관상부터 전태일재단 이사장상, 경향신문사 사장상 등 다양한 상을 받았다.

시 부문 문화체육관광부 장관상은 조정현(광휘고) 학생이 '소환사의 협곡' 외 2편으로 수상했다. 전태일재단 이사장상은 전민서(과천여고)의 '밥의 층계' 외 2편과 권윤호(송림고)의 산문 '다시 태어난 것들의 가격', 정서준(성복고)의 독후감 '작은 전태일이 되기 위한 노력'이 각각 수상했다. 경향신문사 사장상에는 정예은, 정다현, 양현지 학생이 선정되었다.

한국작가회의와 평가연구소 특별상도 수여

(사)한국작가회의 이사장상과 상상국어평가연구소 특별상도 각 분야의 우수한 청소년 작가들에게 전달되었다. 한국작가회의 이사장상 독후감 부문 최아론(유현초) 학생의 '세상을 바꾼 책임감의 또 다른 이름, 전태일'이 수상했으며, 시 부문 성시현, 산문 부문 정예진과 김서율의 작품이 입상했다. 상상국어평가연구소 특별상에는 장진솔, 김예원, 정원준, 최아론 학생의 작품이 선정되었다.

이날 시상식에는 송경용 전태일재단 이사장, 오창민 경향신문 이사, 홍기돈 한국작가회의 대변인, 상상국어평가연구소 강상희 대표 등이 시상자로 참석하여 수상자들과 함께 기념사진을 촬영했다. 시상식에 참여한 시상자들과 수상자들은 전태일 정신이 문학을 통해 어떻게 현대 사회에 다시금 의미를 부여하는지를 확인하는 시간을 가졌다. 이는 앞으로도 지속적인 문학 활동을 통한 사회 환원을 기대하게 하는 계기가 되었다.