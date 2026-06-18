제34회 젊은연극제, 29일간의 대장정 시작... 51개 대학 64편 공연

서울 숭의여대에서 개막한 제34회 젊은연극제가 7월 5일까지 64개 공연과 다양한 부대행사를 펼친다. 올해는 백범 김구 탄생 150주년을 기념하며, 한중일 교류와 고전 명작 등 8개 섹션으로 구성된다.

제34회 젊은연극제 가 지난 7일 서울 숭의여자대학교 숭의음악당에서 개막식을 열고 29일간의 대장정에 돌입했다. 한국 대학연극 학과교수협의회가 주최하고 젊은연극제 집행위원회가 주관하는 이번 축제에는 전국 51개 대학이 참여해 오는 7월 5일까지 총 64편의 공연과 다양한 부대행사를 선보인다.

올해는 특히 백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 독립운동의 정신이 깃든 숭의여대에서 개최되어 의미를 더했다. 개막식은 배우 하희라 숭의여대 교수의 환영사로 시작되었으며, 한국연극협회, 서울연극협회, 서울문화재단, 우리은행 등 주요 문화예술계 인사와 후원기관 관계자들이 참석했다. 참가 대학생 1000여 명이 객석을 가득 메운 가운데 박현순 한국연극협회 이사장은 축사에서 청년들의 열정에 감동을 표하고 해외 연수 기회 제공 등 실질적 지원을 약속해 큰 호응을 얻었다. 이번 축제는 총 8개 섹션으로 구성되어 다채로운 볼거리를 제공한다.

먼저 한중일 문화교류의 해를 맞아 중국 희곡을 집중 조명하는 YTF 포커스, 셰익스피어와 체홉, 브레히트 등 세계 고전을 선보이는 YTF 클래식, 15분 릴레이 형식의 YTF 프로젝트가 대표 프로그램이다. 또한 일본과 중국 참가팀과의 교류를 위한 한중일 대학 연극 네트워킹 리셉션, 예술계 기부를 연계한 러닝&플러깅 기부 챌린지, 무대 실기 중심의 학술 세미나 무대에서 살아있는 몸 등 부대행사도 풍성하게 마련된다.

개막식에서는 참가 대학들이 학교 깃발을 들고 릴레이 형식으로 무대에 오르는 순서가 하이라이트로 꼽혔으며, 김정근 집행위원장은 학생들의 에너지가 신선한 감동을 준다며 축제가 의미 있는 교류의 장이 되도록 지원하겠다고 밝혔다. 젊은연극제는 한국 연극계의 미래를 이끌 청년 인재들의 등용문으로 자리매김해 왔다. 올해는 특히 코로나19 이후 대면 공연의 중요성이 재조명되는 시점에 열려 더 큰 관심을 모은다. 참가 대학들은 연극 전공 학생들이 그동안 갈고닦은 실력을 맘껏 발휘할 수 있는 무대를 제공받으며, 관객들은 신선하고 실험적인 젊은 연극을 접할 기회를 얻는다.

공연 예매는 투더문, 플레이티켓, 놀티켓 등 온라인 플랫폼을 통해 가능하며, 일부 공연은 현장 예매도 병행된다. 축제의 성공적인 개최를 위해 집행위원회와 각 대학 관계자들은 철저한 준비를 해왔으며, 앞으로도 한국 연극의 저변 확대와 청년 예술인 지원을 위해 지속적으로 노력할 계획이다. 제34회 젊은연극제는 서울을 비롯한 전국 주요 공연장에서 동시다발적으로 진행되며, 자세한 일정과 공연 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다





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