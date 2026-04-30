제주어 소멸 위기 속에서도 살아나는 기적…제주 청년들의 선택과 제주어 부활기

매년 수능을 앞둔 제주도 고3 수험생들은 대학 진학과 함께 섬에 남을지, 육지로 떠날지 중요한 선택의 갈림길에 서 있다. 제주 청년들은 섬의 답답함을 이유로 육지에서의 새 삶을 꿈꾼다. 그러나 제주어보전회에 따르면 제주어를 제대로 쓰는 인구는 1%에 불과하다. 제주 곳곳에서는 제주어를 되살리는 기적과도 같은 일들이 벌어지고 있다. 〈사투리 어벤저스〉는 소멸 위기 제주어가 다시 살아나는 현장을 찾았다. 뭐랭하맨이 즉석에서 할머니와 제주어로 재밌는 콘텐트를 만드는 장면을 담았고, 제주어 데이트 신청법도 배웠다. 영어보다 더 어려운 제주어로 직접 연극 대본을 쓰는 아이들, 올레길에서 제주어로 인사하는 사람들도 만났다.

매년 11월은 수능의 계절이다. 제주도의 고3 수험생 6000여명도 수능을 치른다. 이들은 대학 진학 여부뿐만 아니라 섬에 남을지, 육지로 떠날지 중요한 선택의 갈림길에 서 있다. 제주 젊은이들은 섬의 답답함을 이유로 육지에서의 새 삶을 꿈꾼다.

지난 9월만 해도 548명이 서울로 떠났으며, 이 중 20~30대가 311명에 달했다. 제주에서 가장 인기 있는 30만 유튜버이자 제주도 홍보대사인 뭐랭하맨(본명 김홍규·28)도 고3 때 제주도를 떠났었다. 그는 8년 전까지만 해도 서울에서 자취하던 대학생이었지만, 대학교 2학년 무렵 이상한 일이 벌어져 자퇴를 하고 다시 고향을 찾았다. 제주 청년들이 섬을 떠나는 와중에 하루에도 몇 개씩 제주 관련 영상을 올리는 그의 사연이 궁금해졌다.

제주어보전회에 따르면 제주어를 제대로 쓰는 인구는 1%에 불과하다. 그러나 제주 곳곳에서는 제주어를 되살리는 기적과도 같은 일들이 벌어지고 있다. 〈사투리 어벤저스〉 이번 화는 소멸 위기 제주어가 다시 살아나는 현장을 찾았다. 뭐랭하맨이 즉석에서 할머니와 제주어로 재밌는 콘텐트를 만드는 장면을 담았고, 제주에서 써먹을 수 있는 ‘3분 미니 강의’도 들었다.

제주어 데이트 신청법도 배웠다. 영어보다 더 어려운 제주어로 직접 연극 대본을 쓰는 아이들, 올레길에서 제주어로 인사하는 사람들도 만났다. 제주어보전회에 따르면 제주어를 제대로 쓰는 인구는 1%라고 한다. 제주 곳곳에선 이 기적과도 같은 일들이 벌어지고 있었다.

제주 출신 유튜버 '뭐랭하맨'은 8월 28일 중앙일보와 인터뷰에서 자신의 경험을 털어놓았다. 그는 학창 시절 개그 욕심 많았던 쾌활한 청년이었다. 제주도 20대 청년들이라면 누구나 꿈꾸던 서울살이, 그러나 대학 2학년 무렵 이상한 일이 벌어져 자퇴를 하고 다시 고향을 찾았다. 제주 청년들이 섬을 떠나는 와중에 하루에도 몇 개씩 제주 관련 영상을 올리는 그의 사연이 궁금해졌다.

제주어보전회에 따르면 제주어를 제대로 쓰는 인구는 1%에 불과하다. 그러나 제주 곳곳에서는 제주어를 되살리는 기적과도 같은 일들이 벌어지고 있다. 〈사투리 어벤저스〉 이번 화는 소멸 위기 제주어가 다시 살아나는 현장을 찾았다. 뭐랭하맨이 즉석에서 할머니와 제주어로 재밌는 콘텐트를 만드는 장면을 담았고, 제주에서 써먹을 수 있는 ‘3분 미니 강의’도 들었다.

제주어 데이트 신청법도 배웠다. 영어보다 더 어려운 제주어로 직접 연극 대본을 쓰는 아이들, 올레길에서 제주어로 인사하는 사람들도 만났다. 제주어보전회에 따르면 제주어를 제대로 쓰는 인구는 1%라고 한다. 제주 곳곳에선 이 기적과도 같은 일들이 벌어지고 있었다





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