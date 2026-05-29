제주도 만장굴, 2년 5개월간의 정비를 마치고 재개방

제주도 세계유산본부는 29일 만장굴 내부 조명은 종전보다 밝기를 낮춘 발광다이오드(LED) 조명으로 교체해 자연 그대로의 분위기를 살렸다고 설명했다. 만장굴 낙석 방지 안전 시설물사진은 29일 탐방환경 개선 사업이 마무리된 만장굴 내 설치된 낙석 방지 안전 시설물. 총사업비 121억원이 투입된 이번 만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업은 2023년 12월 29일 만장굴 입구 주변에서 발생한 낙석 사고를 계기로 탐방객 안전과 관람 환경 개선을 위해 추진됐다.

제주도 세계유산 본부는 29일 만장굴 내부 조명은 종전보다 밝기를 낮춘 발광다이오드(LED) 조명으로 교체해 자연 그대로의 분위기를 살렸다고 설명했다. 만장굴 낙석 방지 안전 시설물사진은 29일 탐방환경 개선 사업이 마무리된 만장굴 내 설치된 낙석 방지 안전 시설물.

총사업비 121억원이 투입된 이번 만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업은 2023년 12월 29일 만장굴 입구 주변에서 발생한 낙석 사고를 계기로 탐방객 안전과 관람 환경 개선을 위해 추진됐다. 세계유산본부 관계자는 매달 모니터링을 통해 낙석, 균열, 진동 등을 확인하는데 2023년 12월 이후로는 낙석이 없었다고 설명했다. 세계유산본부는 또한 이번 만장굴 재개방은 1946년 만장굴 발견 80주년이 되는 해이자 만장굴을 처음 발견해 세상에 알린 고 부종휴 선생(1926∼1980)의 탄생 100주년으로 의미를 더하고 있다고 덧붙였다.

만장굴 입구에서는 이날 오후 세계유산마을 주민 등이 참석한 가운데 재개방 기념행사가 열렸다. 도 관계자는 다시 문을 여는 만장굴이 제주 동부권 관광 회복의 계기가 되기를 기대하고 있다고 말했다. 총 길이는 약 7.4㎞며 주 통로의 폭은 최대 18ｍ, 높이는 최대 23ｍ에 이르는 세계적으로도 큰 규모의 동굴이다. 만장굴 내부에서는 용암종유, 용암석순, 용암유선과 용암선반, 용암표석 등 용암동굴에서 볼 수 있는 다양한 동굴 생성물들을 볼 수 있다.

외부 기온이 30도를 훌쩍 웃도는 한여름에도 만장굴 내부는 냉장고의 냉장실과 비슷한 10∼15도의 서늘한 수준을 유지해 이색 피서지로도 인기를 끈다. 부 선생은 당시 과학반, 탐험반, 횃불반, 보급반, 측량·기록반 등 30명으로 구성된 탐험대를 조직해 동굴을 탐험하며 조사한 끝에 오랜 세월 잠들어있던 만장굴의 실체를 세상에 알렸다. 변변한 장비도 없이 짚신을 신고 횃불에 의지해 컴컴한 동굴 내부를 탐험하고 다닌 끝에 이룬 성과였다. 만장굴은 총 길이가 7.4㎞이며 주 통로의 폭은 최대 18ｍ, 높이는 최대 23ｍ에 이르는 세계적으로도 큰 규모의 동굴이다.

만장굴 내부에서는 용암종유, 용암석순, 용암유선과 용암선반, 용암표석 등 용암동굴에서 볼 수 있는 다양한 동굴 생성물들을 볼 수 있다. 외부 기온이 30도를 훌쩍 웃도는 한여름에도 만장굴 내부는 냉장고의 냉장실과 비슷한 10∼15도의 서늘한 수준을 유지해 이색 피서지로도 인기를 끈다. 부 선생은 당시 과학반, 탐험반, 횃불반, 보급반, 측량·기록반 등 30명으로 구성된 탐험대를 조직해 동굴을 탐험하며 조사한 끝에 오랜 세월 잠들어있던 만장굴의 실체를 세상에 알렸다. 변변한 장비도 없이 짚신을 신고 횃불에 의지해 컴컴한 동굴 내부를 탐험하고 다닌 끝에 이룬 성과였다





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