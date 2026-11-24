제주도농업기술원이 태양광 발전으로 만든 RE100 감귤 실증에 성공했다. 내년 사업 완료 후 2028년부터 상업화하며 농가 에너지 자립과 탄소 저감을 동시에 추진한다.

제주도농업기술원 은 태양광 발전 전기를 활용하여 재배한 ' RE100 감귤'의 생산 실증에 성공했다. 2024년 1월 첫 수확을 시작한 데 이어, 다음 달 초 서귀포시 강정동 연구시설에서 두 번째 수확을 앞두고 있다. 이는 화석연료 대신 재생에너지로 농작물을 키우는 글로벌 캠페인을 농업 현장에 적용한 최초의 사례로 평가받는다.

RE100 감귤 생산 시스템 및 재배 현황

제주도농업기술원은 시설하우스 지붕에 필름형 태양광 모듈을 직접 부착하는 방식을 채택했다. 이 시스템은 단순한 과일 재배를 넘어, 하우스 내부의 난방과 환풍기 등 전기 설비 가동에 필요한 전력의 100%를 자체적으로 공급하는 구조다. 연구용 비닐하우스 3개 동에서 시험 재배 중인 '가을향' 감귤은 다음 달 초 수확을 앞두고 있으며, 나무마다 주황빛으로 잘 익어있는 상태다.

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실증 사업의 핵심은 에너지 자립률 확보다. 제주도는 온실가스 배출을 줄이고 지역 감귤 농가의 난방 및 전기 요금 부담을 경감하기 위해 이 모델을 개발했다. 양철준 제주도농업기술원 스마트기술팀장은 필요한 전력의 대부분이 태양광으로 충당되며, 야간이나 일조량이 부족한 시간에는 에너지저장장치(ESS)에서 전력을 공급한다고 설명했다.

태양광 기술 유형별 비교 및 실증 데이터

제주도농업기술원은 농업 현장의 다양한 여건을 고려해 세 가지 태양광 발전 모델을 비교 시험 중이다. 표준 패널형 태양광(20㎾), 지붕 표면에 직접 부착하는 필름형 태양광(24㎾), 그리고 태풍과 폭설 등 제주 특유의 재해에 강한 내재해형 필름형 태양광(21㎾)이 그것이다.

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필름형 태양광은 기존 하우스 지붕 면적을 그대로 활용하므로 별도 설치 부지가 필요 없고 경관 훼손이 적다는 장점이 있다. 다만 지붕 전체를 덮을 경우 채광량이 감소할 수 있어, 모듈 설치 면적에 따른 발전량과 감귤 생육 현황 간의 상관관계를 정밀 분석하고 있다. 내재해형 모델은 구조 안전성을 강화했으나, 정부 인증 획득과 초기 설치비 절감이 여전히 과제로 남아있다.

에너지 자립 인증 및 농가 지원 방안

RE100 감귤로 인정받기 위해서는 한국에너지공단의 인증을 받아야 한다. 도농기원은 태양광 발전량과 감귤 재배에 투입된 총 전력량을 비교·정산하여 RE100 달성 여부를 확정할 계획이다. 기상 악화 등으로 ESS 전력이 부족할 경우 기존 외부 전력망에서 전기를 끌어쓰는 하이브리드 방식을 통해 에너지 공급의 안정성을 확보했다.

제주도농업기술원은 현재 표준 사업 모델을 개발 중인 실증 단계를 거치고 있으며, 일반 농가는 아직 해당 시설을 활용하지 못한다. 하지만 이 연구 결과는 향후 도내 감귤 농가 전체의 에너지 전환 모델을 제시할 기반이 된다. 기존 대부분 감귤 농가에서 사용하고 있는 등유 난방을 대체하여 탄소 배출을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

2028년 시범사업 및 1차 산업 확대 계획

제주도는 내년까지 실증사업을 마무리하고, 2028년부터 일반 농가를 대상으로 한 시범사업을 실시할 방침이다. 이번 실증 사례는 감귤 재배에 그치지 않고 'RE100 달걀'과 'RE100 우유' 등 1차 산업 전반으로 저탄소·에너지 전환 정책을 넓혀가고 있다. 이를 통해 제주도가 글로벌 탄소 중립 선도 지역으로서의 입지를 공고히 할 전망이다.