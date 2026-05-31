제주 해상 고체로켓 시험발사의 의미와 '투트랙' 우주전략 제언

국방과학연구소 주관의 네 번째 고체연료 우주발사체 시험발사가 제주 남방 해상에서 진행된다. 풀 컨피규레이션 상태에서 100kg급 SAR 정찰위성을 태양동기궤도에 올려놓는 실전적 임무로, 성공 시 독자적 정찰위성망 운용이 가능해진다. 그러나 고체로켓은 상업적 저궤도 군집망 구축에는 경제성과 환경적 측면에서 한계가 있어, 안보용과 상업용을 분리하는 '투트랙 전략'이 필요하다는 전문가 의견을 담았다.

김승조 서울대 명예교수에 따르면, 초여름 제주 남방 해상에서 거친 파도 위에 띄워진 해상발사 플랫폼에서 하나의 불꽃이 하늘을 향해 솟구칠 예정이다. 국방과학연구소 (ADD) 주관의 네 번째 고체연료 우주발사체 시험발사로, 이번 발사는 단순한 기술 검증을 넘어선 역사적 이정목표한다. 1단부터 3단까지 고체 추진체로 완전히 결합한 '풀 컨피규레이션(Full Configuration)' 상태에서, 한화시스템이 개발한 100㎏급 소형 SAR(합성개구레이더) 정찰위성 을 고도 500㎞의 태양동기궤도에 정확히 올려놓는 실전적 임무이다.

발사가 성공한다면 대한민국은 한반도 주변을 감시할 독자적 저궤도 정찰위성망을 원하는 때에 가동할 수 있는 핵심 수송 수단을 완벽히 손에 쥐게 된다. 고체연료 로켓의 최고 미덕은 '신속 대응성'에 있다. 복잡한 배관과 극저온 연료 주입이 필요한 액체 로켓과 달리, 고체로켓은 장전된 탄환처럼 추진제가 상시 충전된 채 대기한다. 발사 징후를 사전에 노출하지 않고도 수 시간에서 며칠 만에 기습적으로 위성을 쏘아 올릴 수 있다.

주변 강대국들이 우주 자산을 급격히 무기화하는 지금, 이 신속 발사 역량은 그 자체로 대체 불가능한 국가 안보의 레버리지이자 우주 주권의 상징이다. 그러나 흥분을 가라앉히고 냉혹한 현실을 직시해야 한다. 군사 전략적 우수성이 곧바로 글로벌 상업 우주 시장의 경쟁력으로 치환되지는 않는다. 오늘날 뉴스페이스(New Space)의 패러다임은 수천, 수만 기의 초소형 위성을 연결하는 '저궤도 군집위성망' 구축이다.

이 시장에서 고체로켓은 태생적 한계를 지닌다. 일본 입실론의 회당 발사 비용은 3000만 달러를 웃돌아 ㎏당 단가가 터무니없이 높다. 스페이스X의 재사용 로켓이 보여주는 압도적 비용 절감 앞에서, 고체 로켓으로 저궤도 군집망을 구축하겠다는 발상은 경제적이지 못하다. 더 심각한 문제는 환경이다.

중국과 인도는 국제우주쓰레기조정위원회(IADC)의 우주쓰레기 경감 가이드라인을 무시하고 저궤도·태양동기궤도에 전단 고체로켓과 대형 고체 상단을 대량 투입해 왔다. 그 결과 일부 고도에서는 연소 효율을 높이기 위해 고체연료에 섞은 다량의 알루미늄 가루가 산화알루미늄 입자와 녹은 알루미늄 슬래그로 변해 초속 7~8㎞로 궤도를 맴돌며, 지상 레이더로는 추적조차 불가능한 '우주 모래폭풍 띠'를 형성한다. 이 오염된 궤도를 지나는 상업 위성들은 쉼 없는 샌드블래스트 공격에 노출된다. 태양전지판이 파괴되고, 광학렌즈가 마모되며, 열제어 코팅이 벗겨져 '위성 죽음의 궤도'가 탄생한다.

이제 막 본격적인 우주 개발의 궤도에 진입한 대한민국은 선발 우주국들이 저지른 환경적 과오를 되풀이해서는 안 된다. 따라서 우리의 우주전략은 안보의 영역과 산업·환경의 영역을 명확히 분리하는 '투트랙(Two-Track) 전략'으로 나아가야 한다. 첫째, 안보 자산의 고도화다. 이번 제주 해상 발사를 통해 완성될 고체로켓 기술은 국가 안보를 수호하고 유사시 신속하게 우주 자산을 보충하는 특수 목적용 국방자산으로 철저히 고도화해야 한다.

둘째, 친환경 상업 발사체 육성이다. 저궤도 군집 상업망 구축과 진정한 우주경제 강국 도약을 위해서는, 발사 빈도를 높이면서도 우주 쓰레기를 유발하지 않는 대형 액체 추진 및 재사용 발사체 시스템 개발에 국가적 역량을 총집결해야 한다. 제주 바다를 붉게 물들이며 솟구칠 고체로켓의 불꽃은 우리에게 든든한 안보의 신뢰를 주는 동시에, 지속가능한 우주(Space Sustainability)에 대한 무거운 책임감을 일깨운다. 안보의 방패는 흔들림 없이 굳건히 다지되, 미래 우주 영토를 개척할 상업적 무기는 지구 환경과 우주 생태계를 모두 이롭게 하는 냉철하고 성숙한 경제적 문법으로 준비해야 할 때다.

단순한 발사 성공의 환호를 넘어 그 이면에 숨겨진 궤도의 방정식을 완벽히 풀어내는 것, 그것이 앞으로 대한민국 우주 정책이 보여주어야 할 진정한 격조다





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