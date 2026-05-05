제주 작업실의 화가 김보희, 그림 속 풍경을 삶으로

제주 서귀포에 정착한 김보희 화가의 작업실과 일상을 담은 기사입니다. 그녀의 그림 세계와 예술관, 그리고 제주에서의 삶을 자세히 소개합니다.

제주 서귀포 작업실 의 김보희 화가와 반려견 레오의 일상은 그림 속 풍경과 다르지 않다. 여름의 기운이 감돌던 3월 24일, 김보희 스튜디오로 향하는 길은 문패나 이름 대신 빨간 장미 한 송이가 새겨진 우편함으로 안내되었다. 74세의 김보희 화가는 이화여대 동양화 과를 졸업하고 2017년까지 모교 교수로 재직하며 이화여대 박물관장도 역임했다.

은퇴 후 제주에 정착한 그녀는 신혼여행 이후 제주와의 인연을 이어왔다. 중문 지역에 자리 잡은 그녀의 집은 벽돌집 뒤뜰에 야자수와 용설란이 무성하고, 앞뜰에는 하귤과 로즈메리가 향기를 더했다. 래브라도 리트리버 레오가 낯선 방문객에게 다가와 인사를 건네는 모습은 그림 속 한 장면을 연상시켰다. 김보희 화가의 작업실은 중문 바다가 내려다보이는 곳에 있지만, 2층에는 창문을 설치하지 않았다.

빛을 조절하여 색감을 정확하게 표현하기 위한 선택이었다. 5m의 높은 천장을 가진 작업실은 오로지 그림을 위한 공간으로 설계되었다. 바다가 보이는 테라스는 아파트 건설로 인해 전망이 가려진 후 한동안 찾지 못할 정도로 그녀에게 중요한 공간이었다. 서울보다 훨씬 넓어진 작업실에서 그녀는 더욱 큰 캔버스에 그림을 그리기 시작했다. 손이 닿는 곳마다 펼쳐지는 초록의 세계는 그대로 화폭에 담겼다.

그녀는 캔버스에 아교, 호분, 젯소를 여러 번 덧칠한 후 잔 붓으로 촘촘하게 채색을 입히는 동양화 기법을 사용한다. 유화와 달리 여러 번 덧발라야 발색이 되는 동양화 물감의 특성상 상당한 손의 힘이 필요하다. 12폭의 대작 ‘The Days’는 50년이 넘는 그녀의 예술 활동을 보여주는 대표작 중 하나이다. 2020년 금호미술관 개인전에서 BTS RM의 방문으로 대중적인 인기를 얻기 전까지 그녀는 꾸준히 작품 활동을 이어왔다. 코로나19 팬데믹 시기에 그녀의 초록빛 화폭은 많은 사람들에게 위안을 주었다. 김보희 화가의 하루는 새벽 6시 기상, 식사 준비, 정원 산책으로 시작된다.

반려견 레오의 산책을 마치고 작업실에 올라 그림을 그리다 보면 어느새 점심시간이다. 식후 짧은 낮잠을 즐긴 후 다시 작업에 몰두하여 밤 11시쯤 잠자리에 든다. 그녀의 삶은 그림을 중심으로 이루어져 있다. 그녀의 바다 그림은 파도 없이 잔잔하지만, 그 속에는 수천 개의 파도가 담겨 있다.

그녀는 자신이 보고 싶은 바다, 마음속의 바다를 그린다. 그녀의 그림은 진득함, 차분함, 꾸준함이라는 특징을 지닌다. 중·고등학교 시절 미술 선생님을 통해 동양화를 처음 접한 그녀는 오늘날까지 동양화의 길을 걸어왔다. 그녀는 자신의 그림이 누군가의 삶에 도움이 되기를 바란다.

그녀가 그림 속에서 표현하려는 자연의 경이로움, 생명의 기운, 평화와 같은 가치를 다른 사람들과 공유하고 싶어한다. 그녀의 작업실은 그림으로 가득 차 있지만, 그녀는 여전히 그림을 그리는 것을 멈추지 않는다





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김보희 화가 제주 동양화 작업실

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