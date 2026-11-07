강승철 제주도 도자공예 명장이 제주도에서 전통 무유 번조 기법을 복원하고 현대적으로 재해석하며 제주 옹기의 새로운 미학을 제시하고 있어 주목받고 있다.

강승철 제주도 도자공예 명장 은 제주 옹기 의 고유한 미학을 현대적으로 재해석하는 작업을 수행하고 있다. 강승철 명장은 제주도 제주시 해안동에 위치한 제주옹기숨미술관 관장이자 담화헌 대표로, 제주 고유의 전통인 '숨옹기' 제작 과정을 복원하고 있다. 그는 10월 31일 작업실에서 갓 구워진 작품들을 설명하며, 유약을 전혀 쓰지 않는 방식을 고수한다고 밝혔다. 이러한 기술은 사람들이 이천이나 여주 같은 육지 도자기 산지로만 찾지 않도록 제주를 특별한 도자기 여행지로 만드는 핵심 요소가 된다.

강승철 명장은 유약을 사용하지 않기 때문에 1천200도의 가마 속에서 참나무 재가 내려앉아 자연적으로 만들어진 '눈물' 자국이 유일한 장식이 된다고 설명한다. 이 먹빛 표면에 담긴 조화를 그는 '밤의 풍경'이라고 명명했다. 2박 3일에 걸쳐 1천200도를 넘나들던 장작가마의 불길이 멈춘 후, 그는 내화벽돌을 하나씩 걷어내기 시작했고, 그릇 표면에는 화구에서 날아오른 재가 흙 속의 철분과 만나 유리질화되면서 신비로운 무늬를 수놓고 있었다.

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천년 전통 단절 위기, 4대장 기술 통합 복원

제주 옹기 제작의 전성기는 1960년대와 1970년대 상수도 보급과 플라스틱 용기의 등장으로 급격히 쇠퇴했다. 멀리 샘에서 용천수를 긷던 물허벅은 상수도에 밀려 쓰임새를 잃었고, 장사 편의성 증대로 장독 수요가 끊기면서 생계를 위협받은 원로 장인들이 잇따라 타계했다. 과거 제주 옹기는 질대장, 건애장, 굴대장, 불대장의 철저한 분업 체계로 만들어졌으나, 고리斷절로 인해 기법이 사라질 위기에 처했다.

강승철 명장은 1990년대 후반부터 제주 전역의 옛 가마터를 답사하고 생존 원로 대장들을 찾아다니며 기술을 채록하기 시작했다. 또한 원로 수집가 이기정 선생이 평생 모은 옹기 유물과 옛 사진의 뒷이야기를 탐구하며 장인들의 비법을 추적했다. 그는 돌과 풀이 섞인 거친 제주 흙 입자를 고르게 걸러내기 위해 방앗간용 고추 빻는 기계를 개조했고, 이후 육지 공장에서 가압식 탈수여과기를 구매해 작업실에 설치하는 등 난관을克服했다.

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과학적 접근으로 검은옹기 물리적 한계 극복

강승철 명장은 아내 도예가 정미선씨, 일본 야마가타현 출신의 스태프 아유미씨, 옹기 포장 판매를 맡은 강형선씨와 함께 검은옹기의 물리적 한계를 극복하기 위한 연구를 거듭했다. 과거 검은옹기는 900도 안팎의 저온에서 구워져 물이 새고 쉽게 깨지는 단점이 있어 시루나 화로 등 제한된 용도로만 쓰였다.

화력 효율을 높이기 위해 그들은 과감히 큰 가마를 허물고 내화벽돌을 활용한 소형 가마를 새로 지었다. 또한 소나무재선충병 유행으로 인한 소나무 반출 금지를 피하기 위해 화력이 오래가는 참나무 장작을 수소문해 사용했다. 작업실 주변 민가 증가로 인한 연민원 문제를 해소하기 위해 일기예보를 확인해 2~3일 이상 비 오는 날만 골라 119에 사전 신고한 뒤 이틀 밤낮으로 가마에 불을 지핀다. 아유미 씨는 시간대별 온도 변화 데이터를 그래프로 만들어 노트 수십 권에 축적해 최적의 번조 조건을 도출했다.

생활 속 현대적 응용, K-리빙 오브제로 재탄생

이들의 노력은 유약 없이 손기술만으로 두께를 얇게 성형해 '옹기는 무겁다'는 편견을 깼다. 제주 흙으로 만든 물허벅과 항아리를 넘어 와인칠러, 파스타볼, 찻주전자, 머그컵, 꽃병 등 세련된 용도로 거듭났다. 제주와 경주의 유명 커피 전문점인 '커피템플'이 제공하는 모든 잔과 저그는 강승철 명장 부부가 만든 옹기이다.

제주옹기숨미술관에서는 방문객들이 작품을 감상하고 옹기 드리퍼로 내린 커피와 차를 마실 수 있으며, 직접 제주 흙을 만져 그릇을 빚어볼 수 있다. 3년 전부터는 장애 자녀를 둔 어머니들을 매달 초청해 가볍고 실용적인 옹기 잔을 함께 만드는 힐링 수업을 이어가고 있다. 이러한 우직한 노력으로 강승철 명장은 2023년 대한민국 옹기공모전 대상과 제주도 도자공예 명장(제4호) 선정을 비롯하여 2025년 대한민국 우수숙련기술자로 선정되었다.

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지속가능한 전승을 위한 제도적 지원 요구

강승철 명장은 최근 제주시청 일대와 도남, 노형, 광령리 등 제주시 권역의 옛 옹기 역사를 재조명하고 있다. 그는 1960년대까지 가마가 성행했던 제주시 애월읍 광령리의 노랑굴과 검은굴 복원 작업을 이끌었으며, 조만간 검은옹기 전시회를 열 예정이다. 그의 아들은 회화를 전공하지만 가업 승계를 주저하는 반면, 영국 유학 경험 있는 딸이 해외 시장 개척을 지원하고 있다.

강승철 명장은 일 년에 한두 번의 장작가마 불 때기 행사로는 옛 기술을 따라잡을 수 없다고 지적했다. 그는 문화가 다음 세대로 전해지려면 단절 위기에 놓인 전통 옹기의 맥이 형식적 계보보다 현장에서 흙과 불을 다루는 실력과 완성도에 기반한 제도적 지원이 필요하다고 강조했다. 이를 통해 제주 옹기가 단순한 민속품을 넘어 가장 트렌디한 K-리빙 오브제로 자리매김할 수 있도록 기여할 전망이다.