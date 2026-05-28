제주 열대야주의보, 실제 발령 기준과 대비되는 과거 기록 분석

제주 최초 도입된 열대야주의보가 실제로 어떻게 발령될 것인지, 과거 열대야 일수와 기준이 어떻게 변화했는지, 그리고 예보문에 포함될 내용까지 상세히 다룬 기사

지난해 7월 23일 오후 제주시 시민복지타운광장 분수대에서 어린이들이 물줄기를 맞으며 밤더위를 식히고 있었다. 2025년 가을까지도 밤더위가 기승을 부리는 제주에서는 올해 새로 도입된 ' 열대야 주의보'가 실제로 얼마나 자주 발령될지 관심이 쏟아지고 있다. 29일에 발표된 제주지방기상청 자료에 따르면 지난해 도내 열대야 일수는 서귀포가 79일, 제주 본토가 73일, 고산이 53일, 성산이 47일로 기록되었다.

특히 여름은 물론 가을까지 열대야가 이어졌으며, 10월에도 열대야가 나타나 역대 가장 늦은 열대야 기록을 경신했다. 이번 6월 1일부터 시행되는 열대야주의보는 기존 폭염주의보 조건을 전제로 한다. 즉 '일 최고 체감온도가 33도 이상인 지역에서 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때'에만 발령된다. 열대야경보 단계는 없으며 주의보 단계만 운영된다.

기본 기준은 밤 최저기온이 오후 6시 1분부터 이튿날 오전 9시까지 25도 이상일 때이며, 특별·광역시, 인구 50만 명 이상 지역, 해안·도서지역은 26도 이상을 기준으로 발령된다. 기상청은 제주도민들이 밤더위에 익숙해져 있는 점을 묘사하며 25도 기준으로 발령하면 일상적이 되어 경각심을 주기 어려울 것이라 설명했다. 지난 10년간(2016‑2025) 열대야주의보 기준이 27도였을 때의 일수와 25도 기준 일수를 비교해 보면, 25도 기준이 훨씬 많은 일수를 기록한다는 것을 확인할 수 있다. 예컨대 2024년 27도 기준으로는 50일이었으나 25도 기준으로는 64일이었다.

이러한 통계는 열대야주의보 발령 빈도가 증가할 가능성을 시사한다. 열대야주의보가 발령되면 통보문에는 실내온도 관리, 수분 섭취, 다음 날 야외 활동 강도 조정 등 밤더위로 인한 수면·회복 저하 피해 예방과 경계 중심의 내용이 포함될 예정이다. 열대야란 오후 6시 1분부터 이튿날 오전 9시까지 밤사이 최저기온이 25도 이하로 떨어지지 않는 현상을 말한다. 기온이 25도를 넘으면 사람은 쉽게 잠들지 못하고 불편함을 느끼게 된다.

육지에 비해 바다는 상대적으로 천천히 데워지고 식기 때문에 최고기온은 낮지만 최저기온은 높게 나타나며, 일교차가 적고 습도가 높은 것도 기온이 천천히 떨어지도록 만드는 요인이다. 마지막으로 7월 3일 오후 제주시 삼양동 용천수 '샛도리물'을 찾은 피서객들이 물놀이를 하며 밤더위를 식히고 있었다





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제주도 열대야 주요보 기후변화 감시

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