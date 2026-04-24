제주 쌀로 빚은 특별한 막걸리, 사라진 전통주를 되살리다

제주도의 독특한 환경과 증조할머니의 기억을 담아 탄생한 이시보막걸리의 이야기. 밭벼로 만든 막걸리와 사라진 강술의 복원, 그리고 새로운 시도를 통해 제주 전통주 문화에 기여하는 젊은 양조장의 열정을 담았습니다.

제주도에 바질, 금귤이 들어간 막걸리가 있다고? 제주도는 독특한 토양 조건 때문에 쌀을 경작하기 어렵다. 화산섬 특성상 물이 잘 빠지는 현무암질 토양이라 비가 와도 논에 물을 가두기 어렵기 때문이다.

따라서 논농사보다 밭농사가 더 발달했고, 보리나 차조 같은 작물 중심이었다. 그래서 제주 전통주도 쌀보다 잡곡 중심의 술 문화가 강해 이를 이용한 오메기술이나 고소리술 등이 제주의 대표 전통주로 자리매김했다. 그런데 이렇게 귀한 제주산 쌀로 술을 빚는 젊은 양조장이 있다. 부경철(32) 대표가 운영하는 ‘이시보막걸리’.

'이시보'는 술이 가장 맛있게 발효되는 온도 '25도'를 소리 나는 대로 적은 것이다. 술맛 궁금하게 만드는 깜찍한 병 모양은 보너스다. 부경철 대표는 이시보 막걸리를 2022년 설립했다. 부 대표는 증조 할머니가 만들었던 제주 전통주의 기억에 기대어 독특한 개성을 담은 제주 막걸리를 생산하고 있다.

뮤지션을 꿈꾸던 청년 사람들에게 영감을 주는 음악을 만들자 제주에서 태어난 부 대표는 서울로 상경해 실용음악을 전공하며 뮤지션을 꿈꿨다. 하지만 생계유지라는 현실의 벽은 높았다. 음악만으로는 밥벌이조차 할 수 없어 고향인 제주로 돌아왔다. 이시보막걸리의 제품들.

왼쪽부터 강술, 정글인제주, 원주, 오리지널 막걸리, 바질첨벙.

'직접 영감을 줄 수 없다면 그런 매개체를 만들어 나누어보자”라는 생각이 술로 이어졌다. 발효 중인 막걸리의 모습. 기포가 올라오며 술이 익어가고 있다. 증조할머니의 기억 왕 할머니가 술을 내리던 날엔 동네 잔칫날이었어요 부 대표가 왕 할머니라 부르는 증조할머니 故문춘만(1910-2003)씨는 손맛이 좋았다고 한다.

제주 전통주인 오메기술과 고소리술을 내리는 날엔 동네 사람들이 줄지어 술을 얻으러 왔다고 했다.

“오메기술은 좁쌀 가루로 만든 떡으로 술을 담그는데, 떡을 하면 반은 술을 담그고 나머지 반을 나눠 먹곤 했어요” 왕할머니의 술에는 ‘나눔’이 있었다 부 대표가 누룩을 계량하고 있다. 테스트용 막걸리를 만들기 위한 고두밥. 사라졌던 강술을 복원하다 제주 전통주의 여정을 시작하며 사라져버린 ‘강술’에 도전했다. 마른 술이라고도 불리는 강술은 되직한 질감을 가졌다.

차조로 빚어 만드는 방법은 오메기술과 비슷하지만 물을 거의 넣지 않는다. 이 술은 산에 올린 말을 찾으러 갈 때나 들에 꼴을 베러 갈 때 챙겨 물에 타서 마셨다고 전해진다. 강술은 유니콘 같아요 부 대표가 생산한 강술. 되직한 질감이 특징이다.

들어보긴 했는데 마셔 본 사람은 없다는 술. 그게 강술이었다.

“할아버지 말씀에 의하면 옛날 목동들은 다 강술을 들고 다녔다고 해요. 마치 인스턴트 커피처럼 일하다가 물에 타 마시는 거죠” 하지만 제주 구석구석을 뒤져봐도 현재 강술 목격담은 듣지 못했다.

'완전히 사라져버린 술, 누군가는 해야 한다”는 생각이 강술에 대한 집요한 탐구로 이어졌다. 다만 전해오는 레시피가 없어 그는 완전한 복원 대신 ‘자신만의 강술’을 만드는 길을 택했다. 가양주는 각 집안의 특징을 담아 빚잖아요. 강술과 비슷한 이화주(꾸덕꾸덕한 질감의 떠먹는 탁주) 만드는 방법을 참고해서 이시보만의 레시피로 복원했습니다 가양주가 집집마다 다른 레시피를 지닌 전통인 것처럼 자신만의 강술을 만들겠다는 선택이었다.

강술 만드는 과정. 첫번째로 좁쌀을 깨끗히 씻어 햇빛에 말린다. 강술 만드는 두번째 과정. 좁쌀 가루로 가운데 구멍을 내며 도너츠 모양의 떡을 만든다.

성형한 구멍떡은 물에 삶는데, 이대로 콩고물을 찍어서 먹기도 했다고 한다. 이후 누룩과 약간의 물을 넣어 강술의 원형을 만든다. 제주 쌀로 만들다 이시보막걸리가 위치한 제주 서귀포 대정읍은 제주에서 흔치 않은 넓은 평야 지대다. 제주에서 쌀농사는 어려운 도전이다.

논 대신 밭이다. 부 대표는 직접 ‘밭벼’ 농사로 수확한 쌀로 막걸리를 만든다.

‘산디쌀’이라고 불리는 밭에서 수확한 제주도 쌀은 낱알이 작고 도정 손실이 크지만, 단백질과 지방 함량이 높아 독특한 산미를 만들어낸다. 이시보의 술에서 느껴지는 은근한 산미는 이 밭벼에서 온 것이다. 좋은 양조장은 원료를 직접 키웁니다. 모든 공정을 제가 하는 것은 원가 절감이 아니라 품질 컨트롤 때문입니다 반응은 기대 이상이었다.

오리지널 막걸리는 출시 3년 만인 지난 2025년 대한민국 주류 대상을 받으며 주목을 받았다. 술을 저어주고 있는 부 대표. 현재는 1인 양조장이다. 지난해 월 평균 1250병을 생산했고 올해는 월 2500병 생산을 목표로 하고 있다.

갓 내린 막걸리. 부 대표가 술을 거르고 있다. 복원과 기억, 그리고 새로운 이야기 바질, 금귤, 백년초, 유채…. 언뜻 막걸리와 어울리지 않는 재료들 같지만, 실험적인 시도를 이어갔다.

호불호가 명확하게 갈려 단종된 제품도 있지만, 허브향 가득한 '바질첨벙'과 금귤이 들어간 '정글인제주'는 이시보의 대표 상품으로 자리 잡았다. 새로운 제품도 준비 중이다. 제주 레몬을 활용한 스파클링 막걸리다. 병을 열었을 때 올라오는 기포를 해녀의 숨에 비유한 이 술은, 물질 후 입맛을 잃은 해녀들이 즐길 수 있는 새콤한 식전주를 콘셉트로 했다.

지역의 이야기와 술을 결합하려는 시도다. 이시보막걸리는 전통과 실험이라는 새로운 시도를 하고 있다. 동시에 제주 전통주로의 의지도 드러냈다.

“왕할머니의 술은 할아버지가 또렷하게 기억하고 계셨어요. 작년에 작고하셨는데 모든 내용을 할아버지와 인터뷰하듯 기록했죠” 부 대표는 할아버지의 기억을 바탕으로 왕할머니의 술을 복원해 ‘문춘만 오메기술’을 생산할 계획이다. 왼쪽은 부 대표의 증조할머니가 고소리술을 만들때 사용하던 소줏고리, 오른쪽은 지난해 작고한 할아버지의 사진이다. 부 대표는'왕할머니의 술을 경험했던 할아버지와 남긴 기록을 바탕으로 전통적인 제주의 술에도 도전할 계획'이라고 했다.

사라질 뻔한 술을 되살리고 그 위에 새로운 이야기를 차곡차곡 쌓아가는 것. 그것이 이시보가 빚어내는 술의 정체성입니다 술은 우리들의 이야기 속에서 함께 익어갑니다. 는 우리 땅에서 만들어지는 모든 술을 향한 여정입니다. 계절, 장소, 사람과 함께 익어가는 이 땅의 양조장들을 소개합니다. 사진·글=장진영 기자 artjang@joongang.co.k





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