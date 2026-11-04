제주 극조생 감귤 수부증 피해, 농가 경영 악화 우려

제주 서귀포시 극조생 감귤에서 수부증 피해가 확산되며 상품성 감소를 초래하고 있다. 생산량 증가와 가격 하락이 겹치며 농가의 경영 부담이 커지고 있어 대응책 마련이 시급한 상황이다.

제주특별자치도 서귀포시 안덕면 의 극조생 감귤 재배지에서 수확 직전 집중 호우로 인한 수부증 피해 가 잇따르고 있어 농가들의 침통한 표정이 드러나고 있다. 10월 3일 기준, 나무에 달린 채 껍질이 물러지고 연회색빛으로 부패하는 열매가 다수 발견되면서 농촌 현장의 비상이 걸렸다.

집중 폭우와 고습도 환경의 복합적 요인

제주기상청 통계에 따르면 서귀포 지역에는 지난달 18일부터 26일까지 무려 9일 연속 비가 내렸으며, 이달 1일에도 10.5mm의 강수량을 기록했다. 이러한 장마철과 유사한 기상 조건은 과실 내부의 당도 저하와 껍질 부풀음 현상을 유발하며, 높은 습도는 균류 번식을 촉진해 감귤 부패 위험을 키웠다.

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제주도 농업기술원의 분석 결과, 일부 유통센터에 입고된 극조생 감귤 중 약 30%가 이틀 만에 부패 판정을 받았으며, 선별을 마친 후 내륙 운송 과정에서 추가적으로 4~5%가 썩는 것으로 조사됐다. 이는 소비자에게 도달하기도 전에 상품의 가치가 소멸되는 심각한 공급망 차단의 신호로 해석된다.

경영 적자 심화와 생산량 급증의 악순환

현장에서는 5000평(1만6500㎡) 규모로 농사를 짓는 김영환 씨를 비롯한 많은 농가가 인건비와 병해충 약제비 회수도 어려운 처지에 놓였다. 김영환 씨는 나무마다 수확량의 20% 이상이 상품성이 없다고 밝히며, 애써 가꾼 과실이 썩어가는 현실에 깊은 우려를 표했다.

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제주도에 따르면 올해 노지감귤 예상 생산량은 44만3300t으로 지난해 41만965t 대비 약 7.9%(3만2300t) 증가할 전망이다. 그러나 지난달 29일 기준 평균 누적 가격은 5kg당 9778원으로, 전년 동기 1만297원보다 5% 하락했다. 제주농산물수급관리센터는 공급 과잉과 저품질 감귤의 유통이 가격 하락의 주된 원인이라고 진단했다.

예방 약제 효과 감소와 수확 시기 딜레마

병해충 방제도 난관에 부딪혔다. 수확 직전에 뿌린 예방 약제가 빗물에 씻겨 효과가 떨어졌으며, 재살포 시 농약안전사용기준 준수 위해 수확 일정을 늦춰야 하는 모순에 직면했다. 농가로서는 부패 방지와 적기 수확 사이에서 선택의 기로에 서게 되었다.

올해 초 농업기술원은 7~8월의 높은 기온과充足的な日照 조건으로 인해 노지감귤 평균 당도가 8.5브릭스로 전망했으나, 최근의 악천후로 인해 이러한 기대는 무너졌다. 다른 과일인 사과와 배의 가격 약세(사과 38%, 배 27% 하락) 또한 감귤 가격 하압에 영향을 미치고 있다.

남은 품종 관리 강화 및 출하 절차 개선

제주도는 지난 2일 감귤 가격 안정 대책회의를 개최하여, 상품성이 낮은 감귤의 유통 차단과 분산 출하 강화를 결정했다. 제주도 농업기술원 관계자는 아직 수확 시기가 남은 조생종 및 온주감귤은 점차 당도가 상승하여 상품성을 유지할 것으로 예상한다고 밝혔다.

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이미 수확을 마친 극조생 감귤에 대해서는 통풍이 잘되는 곳에서 2~3일간 말리는 과정을 거친 뒤, 썩은 열매를 철저히 선별하여 출하해야 한다고 당부했다. 이는 남은 재고의 품질 관리를 통해 소비자 신뢰를 회복하고 시장 안정을 도모하기 위한 필수 조치로 평가된다.