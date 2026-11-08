제주 관덕정, 국보 재승격 추진... 학술적 근거와 지역 공감대 필요

제주 관덕정이 과거 국보였던 역사적 가치를 재조명하여 국보 승격을 위해 학술적 검토와 주민 공감대 형성에 주력한다.

제주 관덕정 이 1963년 보물로 지정된 이후 다시 국보로 승격되는 방안을 본격적으로 추진한다. 11월 6일 제주시 스타즈호텔 헤리티지에서 열린 '관덕정, 제주를 기억하는 광장' 학술 세미나를 통해 이러한 움직임이 구체화되었다. 김태곤 제주도 세계유산본부 문화유산과장은 관덕정이 단순한 옛 건축물이 아닌, 제주 원도심의 역사와 주민 삶의 터전으로 중요성이 재평가되어야 한다고 밝혔다.

관덕정 국보 승격 논의 현황과 배경

제주도는 관덕정의 국보 승격 가능성을 둘러싼 학술적 검토와 지역사회 공감대 형성 방안에 대해 논의했다. 제주도, 제주학연구센터, 제주언론학회가 공동으로 개최한 이번 세미나는 관덕정이 가지는 고유한 문화재적 가치를 체계적으로 입증하기 위한 첫 단계로 평가받는다. 김 과장은 해당 건물이 제주 고유의 역사적 기억과 공간성을 담고 있어 문화유산으로서의 위상이 강화되어야 한다고 강조랐다.

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관덕정은 1959년 당시 국보 제478호로 지정되었으나, 1962년 문화재보호법 제정으로 국가문화재 지정 체계가 개편되면서 1963년 보물 제322호로 재분류된 경력이 있다. 최근 다른 지역의 대표 문화재들이 국보로 승격된 사례를 고려할 때, 관덕정의 승격은 늦은 감이 있지만 시급한 과제임이 확인되었다. 경남 밀양 영남루와 강원 삼척 죽서루는 2023년 국보로 승격되었으며, 전북 남원 광한루도 올해 7월 보물 지정 63년 만에 국보로 격상되었다.

건축적 독창성과 역사적 트라우마

관덕정은 앞면 5칸, 옆면 4칸 규모의 단층 목조건물로, 사방이 트인 구조와 길게 뻗은 처마 등 독특한 건축 양식을 갖추고 있다. 이러한 설계는 당시 제주 목조건축의 정수를 보여주며, 외부와 내부의 경계를 흐리게 하는 개방형 공간으로서의 의미를 지닌다. 제주도 세계유산본부에 따르면, 이 같은 건축적 특징을 학술적으로 명확히 정리하는 것이 국보 승격의 핵심 근거로 작용할 전망이다.

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하지만 관덕정은 일제강점기와 그 이후의 수난을 겪으며 본래의 모습을 잃어가는 아픔도 간직하고 있다. 1924년 일제강점기 동안 주변 도로 확장으로 인해 처마 일부가 잘려 나가는 피해를 입었으며, 1969년 보수공사 시 사방에 문이 달림으로써 본래의 개방형 구조가 훼손되기도 했다. 이러한 훼손과 복원의 역사를 종합적으로 조명하는 작업 또한 중요하게 다뤄졌다.

역사적 공간으로서의 의미와 사회적 영향

관덕정 앞 광장은 조선시대 활쏘기 대회, 과거시험, 입춘굿 등 다양한 전통 행사가 열렸던 공간이다. 또한 제주목사가 임금에게 진상할 말을 점검하는 공식적인 행사장으로도 사용되었다. 이는 관덕정이 단순한 사적 공간을 넘어 조선시대 제주도의 정치, 사회, 문화 중심지로서의 역할을 수행했음을 보여주는 증거이다. 제주민예총 주관의 4·3 역사맞이 거리굿 공연이 관덕정 마당에서 진행될 정도로 이곳은 여전히 제주인의 정신적 지주이다.

특히 관덕정은 1947년 3·1 만세운동 기념대회 총격사건이 벌어진 곳으로, 4·3사건의 시발점이 된 장소라는 점에서 더욱 민감하고 중요한 의미를 지닌다. 김태곤 과장은 관덕정의 국보 승격을 위해 제주만의 독창성과 역사적 장소성을 체계적으로 정리하고, 학술적 근거를 축적해야 한다고 지적했다. 아울러 지역 주민들의 공감대를 형성하는 것이 승격 성공을 위한 필수 조건임을 거듭 강조했다.