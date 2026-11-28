제주도 전역에 강풍경보와 풍랑경보가 발효되며 건축자재 낙하와 시설물 쓰러짐 사고가 다수 발생했다. 제주국제공항에서 국내선 32편을 포함한 총 68편의 항공기가 결항하는 등 운항 차질이 빚어졌다.

제주도소방안전본부 는 28일 제주지역에 강풍이 불면서 발생한 시설물 파손 및 낙하 사고와 그에 따른 항공기 결항 등 광범위한 피해를 집계했다. 이날 오전 9시 42분께 제주시 이호일동에서 바람에 날린 건축용 패널이 사람에게 덮쳤다는 신고가 접수되어 출동한 119구급대가 부상자 1명을 병원으로 이송하는 사태가 발생했다.

전역에 걸친 시설물 낙하 및 쓰러짐 사고

제주도소방안전본부의 안전 조치 유형별 집계 결과, 건물과 간판 관련 사고가 4건으로 가장 많았다. 이어 도로와 교통시설물 관련 4건, 나무와 가로수 2건, 전신주와 전선, 통신선 1건 등이 신고되었으며, 오후 시간대에도 피해는 지속되었다.

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서귀포시 동홍동에서는 도로 표지판이 흔들리거나 떨어지는 사고가 발생했으며, 제주시 외도일동과 노형동에서는 간판이 흔들리거나 기울어져 소방 당국이 긴급 안전 조치를 취했다. 특히 오후 4시 39분께 제주시 용담이동에서 전신주가 쓰러지는 사고가 발생했으며, 오후 4시 51분께 제주시 노형동에서는 도로 중앙분리대가 넘어져 소방 당국이 현장에서 안전 조치를 진행하고 있다.

제주지방기상청의 특보 격상과 강풍 경보 지역

제주지방기상청은 이날 오전 10시 제주도 산지와 중산간, 추자도, 제주시 북부, 서귀포시 동부 등에 강풍주의보를 발효했다. 이어 오후 1시를 기해 제주시 동부와 서부, 서귀포시 서부 지역에 대해 강풍주의보를 강풍경보로 격상했다.

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오후 2시에는 서귀포시 남부에도 강풍주의보가 내려지면서 제주 전역에 강풍특보가 발효되었다. 오후 6시 현재 제주시 동부, 북부, 서부와 서귀포시 서부에는 강풍경보가 내려진 상태이며, 나머지 지역은 강풍주의보가 발효 중인 것으로 집계되었다.

제주공항 68편 항공기 결항 및 해상 운항 통제

강풍경보와 급변풍경보가 내려진 제주국제공항에서는 항공기 운항에 큰 차질이 빚어졌다. 오후 9시 기준 국내선 도착 32편과 출발 32편이 결항했으며, 국제선 도착 2편과 출발 2편도 결항하면서 총 68편의 항공기가 운항을 취소했다.

해상으로도 피해가 확산되어 제주도 앞바다와 남쪽 먼바다 전 해상에 풍랑주의보가 내려졌으며, 오후 6시를 기해 제주도 북부, 동부, 서부 앞바다에는 풍랑경보가 발효되었다. 이에 따라 진도행 등 여객선의 운항이 취소되었으며, 한라산 국립공원의 전 탐방로는 출입이 통제되었다.

잔존 위험물 관리 및 교통안전 주의 당부

기상 관계자는 "강풍으로 인해 항공기 운항에 차질이 생길 수 있어 공항 이용객은 사전에 운항 정보를 확인해야 한다"며 "비나 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있으니 시설물 관리와 교통안전에 각별히 유의해 달라"고 당부했다.

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제주해상에서는 물결이 1.5m에서 4.0m까지 치솟으며, 일부 해역에서는 최고 5.0m까지 매우 높은 파도가 예상되어 해상 안전에도 각별한 주의가 요구된다.