송미정, 이강인 작가가 공동 집필한 그림책 충분해 귤귤은 제주도의 비상품 감귤인 파치와 농사 과정을 통해 사람 사이의 정과 포용의 의미를 전합니다.

제주의 겨울은 잘 익은 감귤과 함께 시작된다. 노지 감귤을 수확하는 11월부터는 음식점, 미용실, 학원, 요가원 등 사람들 발길이 잦은 곳마다 '콘테나'로 불리는 커다란 노란색 바구니에 귤이 쌓여 있다.

상품성 결여로 버려지는 제주 파치 귤의 실체

이곳에 쌓인 귤은 '파치'라고 불리는 비상품 감귤이다. 맛은 결코 떨어지지 않지만, 예쁘지 않은 모양 때문에 상품이 되지 못하는 귤은 생각보다 많다. 제주의 겨울은 이런 파치 귤을 나눠 먹고 얻어먹는 풍성한 계절이다.

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'충분해 귤귤'(노는날)은 딱 이맘때쯤의 제주 풍경이 담겨 있는 그림책이다. 실제로 귤 농사를 짓는 집 딸로 자란 송미정 작가와 제주 토박이인 이강인 작가가 함께 만들어 낸 이 책에는 귤 농사의 모든 과정이 생생히 담겨 있다.

상품과 파치의 기원, 자연의 바람과 상처

모든 농작물이 다 그렇겠지만, 상품으로 가치를 인정받는 귤과 그렇지 못한 귤은 자라는 과정에서 크게 다를 것이 없다. 파치 귤도, 귤도 모두 새하얀 꽃에서 시작되었지만, 운이 좋아 바람을 적절히 맞은 열매는 동글동글 반질반질한 모양으로 자란다.

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거센 바람을 맞은 열매는 두툼한 껍질로 자신을 보호하면서 달콤함을 키운다. 벌레가 지나간 적 없는 귤, 가지에 긁히지 않은 귤은 상품 귤이 되고, 벌레의 작은 발자국까지 품었던 귤, 가지에 스쳐 거친 자국이 남게 된 귤은 파치가 된다.

인간 관계의 매개체로서 파치 귤의 사회적 역할

흠집 없이 동그랗고 매끈한데다 크기도 일정한 귤을 선별하다 보면, 파치로 판정해야 하는 귤이 너무 많아서 안타깝다. 충분해 귤귤은 이 파치 귤에 더 많은 의미와 역할을 부여한다. 생긴 모습은 투박하지만 자연의 손길과 농부의 보살핌은 결코 모자라지 않게 받았던 파치 귤은 자신이 나고 자란 땅에 남아 수많은 사람 사이를 연결한다.

연락이 뜸했던 지인에게 불쑥 별일 없수과? 우리 귤 좀 가져강 먹읍서 하는 인사를 보내게 하고, 모르는 사람과 대화할 때도 귤 좀 드실래요? 하고 쉽게 말문을 트게 해준다.

규범을 넘어선 다양성과 성장의 포용적 시각

부담 없이 나누고 건넬 수 있는 귤은 단순한 농산물을 넘어 사람들 사이에 안부와 호의, 환대를 전하는 매개가 된다. 그런데 이 책을 읽다 보면 작가들이 제주 특산품으로서의 귤 이야기만 하고 있는 것은 아니라는 생각이 든다.

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크기가 일정하고 표면이 매끈해야 좋은 귤이라는 기준은 자연스럽고 당연한 것일까. 상품 귤과 파치 귤은 저마다 다른 몸을 지니게 되었지만, 어느 쪽이든 귤 고유의 새콤달콤한 맛으로 사람들을 기쁘게 한다.

오히려 파치 귤은 상품으로서의 가치를 인정받지 못했기에 더 많은 사람에게 단순한 과일 이상의 의미를 만들어내기도 한다. 사람의 성장과 삶에도 어느 정도는 정해진 기준이 있어서, 남들과 비슷한 모양을 갖추어야 제대로 성장했다고 인정받는다.

하지만 저마다 다른 속도로 자라고 서로 다른 모습을 지닌 사람들을 똑같은 기준으로 평가할 때 분명히 놓치게 되는 가능성과 가치들이 있게 마련이다. 충분해 귤귤은 정해진 기준에 들지 못했다는 것이 제 역할을 하지 못한다는 뜻은 아니라고, 저마다 최선을 다해 성장했다는 것만으로도 충분히 기쁜 일이라고 이야기하는 듯하다.