제임스 웹 우주망원경, 100억 년 전 비활동성 블랙홀 질량 첫 측정

국제 연구진이 제임스 웹 우주망원경과 중력렌즈 현상을 활용해 약 100억 년 전 우주의 비활동성 블랙홀 질량을 최초로 측정했다. 해당 블랙홀은 속한 은하 규모 대비 질량이 약 10배 높아 우주 초기 블랙홀 성장 과정에 새로운 단서를 제공했다.

연세대학교 천문우주학과 지명국 교수가 제임스 웹 우주망원경 을 이용해 약 100억 년 전 우주에서 활동을 멈춘 은하 중심부 블랙홀의 질량을 측정하는 국제 공동연구에 참여했다. 연구진은 비활동성 블랙홀 의 질량을 주변 별들의 움직임을 통해 직접 산출했으며, 그 결과 블랙홀의 질량은 태양의 약 60억 배로 확인되었다.

이는 블랙홀이 속한 은하의 규모에 비해 상당히 무거운 수치로, 일반적인 비율보다 약 10배 높은 것으로 나타났다. 연구진은 먼 우주의 비활동성 블랙홀을 관측하기 위해 중력렌즈 현상을 활용했으며, 제임스 웹 우주망원경의 정밀 분광 관측 능력과 결합해 블랙홀 주변 별들의 운동을 분석했다. 연구 결과는 국제학술지 사이언스에 게재되었으며, 이는 우주 초기에 블랙홀이 은하보다 빠르게 성장했을 가능성을 시사한다. 또한 이번 연구는 먼 우주에 존재하는 비활동성 거대 블랙홀 탐사의 첫걸음으로 평가되며, 차세대 초대형 지상망원경인 거대마젤란망원경의 가동 시 더 다양한 거리의 블랙홀 직접 관측이 기대된다





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