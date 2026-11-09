제이티비시 공개 매각 절차 개시, 1월 우선협상대상자 선정 목표

제이티비시가 회생 절차를 통해 공개 경쟁 입찰 매각에 나섰다. 부채 비율 2627% 등 심각한 재무 악재 속에서도 기업 경쟁력을 강조하며 오는 1월 인수 기업 선정에 나선 제이티비시의 현황과 향후 일정을 정리했다.

제이티비시 는 오는 내년 1월 중 제3자 배정 유상증자 및 회사채 발행을 통한 외부 자본 유치 방식으로 공개 경쟁 입찰을 진행해 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 이는 매각을 맡은 이와이(EY)한영회계법인이 오늘 매각 공고를 게시하며 밝힌 내용으로, 인수향서 접수 기간은 공고일로부터 4주간으로 정해졌다. 인수향서 접수가 마무리되면 예비 실사 절차가 이어져 매각 프로세스가 본격화될 전망이다.

공개 경쟁 입찰 및 인수향서 접수 일정

이와이(EY)한영회계법인은 오늘(매각 공고일 기준) 매각 공고를 통해 제이티비시의 매각 방식을 제3자 배정 유상증자 및 회사채 발행 등 외부 자본 유치로 진행한다고 명시했다. 매각은 공개 경쟁 입찰 원칙에 따라 이루어지며, 이와이(EY)한영회계법인은 오늘 매각 공고를 게시하고 4주간의 인수향서 접수 기간을 선포했다. 접수 절차가 완료되면 예비 실사가 진행되어 잠재적 인수 후보들의 자격과 재무 상태를 면밀히 검토할 계획이다. 제이티비시는 보도와 드라마, 예능 프로그램에서의 경쟁력으로 종합편성채널 중 대중적 인지도가 높은 편임을 강조했다. 이와이(EY)한영회계법인은 오늘 매각 공고를 게시하며 절차의 투명성을 확보하기 위해 공개 경쟁 입찰을 선택했다고 밝혔다.

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급증한 부채 비율과 재무 구조의 심각한 악화

제이티비시는 대중적 인지도는 높으나 기업 부채가 가장 큰 리스크로 작용하고 있다. 지난 6월 말 기준 연결 재무제표에 따른 제이티비시의 총부채는 5660억원으로 집계되었으며, 부채 비율은 2627%에 달해 재무 건전성이 극도로 열악한 상태이다. 간판 프로그램에 공격적으로 투자한 결과 2019년부터 7년 사이 2022년을 제외하고 매년 적자를 기록하며 누적 손실이 발생했다. 특히 올림픽과 월드컵 중계 목적으로 설립된 중앙그룹 계열사 피닉스스포츠에 여러 차례 자금을 빌려주며 추가적인 손실이 크게 확대되었다. 중앙일보의 경우 별도 기준 총부채 4311억원, 부채 비율 1500%로 직접 비교는 어렵지만 유사한 재무 악화의 그늘을 공유하고 있어 시장 우려가 크다.

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적자 탈피와 기업 경쟁력 강조 전략

이러한 부정적인 우려를 의식한 제이티비시는 오늘 발표한 보도자료를 통해 기업 경쟁력 회복과 흑자 전환 가능성을 내세웠다. 제이티비시는 지난 8월 기준 영업이익 17억원의 흑자를 달성했다고 밝혔으며, 이는 사업 정상화의 신호탄으로 해석된다. 제이티비시는 예능 프로그램 및 주말 드라마 편성을 축소하지 않고 프로그램 개수를 그대로 유지하면서, 대신 조달 및 방영에 드는 비용을 낮춰 비용 효율성을 개선했다고 설명했다. 제이티비시는 이 같은 전략으로 예능과 드라마 프로그램의 가시성은 유지하되 재정부담은 낮췄다는 점을 강조했다. 이와이(EY)한영회계법인은 오늘 매각 공고를 게시하며 투자자에게 이러한 재무 개선 노력을 명확히 전달했다.

개인 투자자 구제 방안과 향후 법적 절차

제이티비시 매각 성사 시 개인 투자자들의 구제 여부에 관심이 집중되고 있다. 제이티비시는 회생법원 절차에 따라 매각이 진행 중이며, 인수대금 규모 등 구체적인 사항은 아직 확정되지 않았다. 제이티비시 관계자는 매각 과정에서 적극적인 소통을 약속하며 투자자 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다. 중앙일보는 최근 5200억원의 인수자금을 금융채권 상환과 공모 사채 변제 등에 사용할 계획을 밝힌 바 있다. 제이티비시 채권 피해자연대는 현재 712명에 달해 투자자 보호의 시급성이 높다. 제이티비시는 이와이(EY)한영회계법인이 오늘 매각 공고를 게시한 이후 오는 내년 1월 우선협상대상자 선정까지 정교한 법적 절차를 진행할 예정이다.