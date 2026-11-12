제이슨 황 엔비디아 CEO 사임, 중국 밀무역과 불륜 스캔들 폭로

제이슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 급작스러운 사임 배경에 미중 반도체 우회 수출 의혹과 다수 성 스캔들이 복합적으로 작용한 결과가 드러났다.

젠슨 황( 제이슨 황) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 12일(현지시간) 갑자기 사임했다. 33년간 회사를 이끌던 그가 물러나자 과거로 돌아가 그의 몰락을 초래한 일련의 사건들이 다시 주목받고 있다. 이 과정에서는 싱가포르 기업 메가스피드 의 대중국 반도체 우회 반출 의혹이 포함됐다. 이와 함께 황 전 CEO와 중국 스파이로 의심되는 여성의 불륜 관계가 드러나면서 미국의 국가 안보 논란으로 확대되었다.

중국 밀수출 의혹과 메가스피드의 역할

월스트리트저널(WSJ)이 정리한 황 전 CEO 관련 스캔들의 주요 일지에 따르면 이번 사태의 발단은 2023년으로 거슬러 올라간다. 메가스피드는 엔비디아 반도체를 활용해 동남아시아에 데이터센터를 구축했다. 이 데이터센터를 통해 확보한 클라우드 컴퓨팅 용량을 고객들에게 임대하는 사업을 추진했다.

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이 과정에서 메가스피드의 전직 임원인 앨리스 황과 황 전 CEO의 관계가 주목받게 되었다. 두 사람은 2024년 6월 대만 타이베이의 기술 콘퍼런스 뒤풀이 행사에서 다른 업계 관계자들과 함께 사진에 찍혔다. 이듬해 5월에도 타이베이의 비공개 만찬 자리에 함께 있는 모습이 포착되었다.

트럼프 행정부와 규제 완화를 위한 로비

트럼프 행정부는 지난해 4월 엔비디아가 중국 시장을 위해 성능을 낮춰 설계한 H20 반도체의 수출을 제한했다. 하지만 7월 방침을 번복하고 8월부터 수출 허가를 발급하기 시작했다. 이 과정에서 황 전 CEO는 중국에 대한 반도체 수출통제가 오히려 화웨이 등 중국 기업의 성장을 촉진할 수 있다고 주장하며 트럼프 대통령에게 수출 규제 완화를 설득했다.

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황 전 CEO는 자신과 관련한 의혹이 제기된 NYT 보도 이후인 지난해 10월 28일에도 워싱턴DC에서 개발자 행사를 열었다. 그는 이 자리에서 트럼프 행정부의 제조업 육성 및 AI 산업 지원 정책을 치켜세웠다. 다만 이틀 뒤인 10월 30일 부산에서 열린 미중 정상회담을 앞두고 트럼프 행정부 내 대중 강경파들의 반대로 사건은 달라졌다.

이러한 정치적 긴장감 속에서 황 전 CEO가 요청한 엔비디아의 첨단 블랙웰 반도체에 대한 중국 수출 승인은 무산되었다. 트럼프 대통령으로부터 훈장을 받는 영예를 안았지만, 정치적인 리스크는 증가했다.

국무부 기밀 메모와 트럼프 대통령의 방어

마코 루비오 국무장관의 감독 아래 황 전 CEO와 앨리스 황의 개인적 관계에 대해 경고하는 기밀 메모가 작성되었다. 이 무렵 미 법무부가 메가스피드 관련 수사를 주도하기 시작했다. 지난 5월 트럼프 대통령의 중국 방문에 막판 합류해 알래스카에서 대통령 전용기 에어포스원에 탑승하기도 했다.

황 전 CEO는 9월 14일 팟캐스트 행사에서 대담 중이던 자신의 지지를 드러냈다. 이 자리에서 트럼프 대통령이 직접 전화를 걸어 서로를 치켜세우기도 했다. 그러나 같은 달 29일부터 11월 1일 사이 NYT와 월스트리트저널(WSJ) 등이 보도하면서 상황이 급변했다.

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미국 정보당국이 앨리스 황을 중국 정보기관과 연계된 인물로 의심하고 있다고 보도되었다. 또한 그가 황 전 CEO와 가까운 관계였다는 사실이 잇달아 알려지면서 신뢰가 흔들렸다. 지난 8일 황 전 CEO가 앨리스 황과의 혼외 관계를 처음으로 인정하면서 논란은 새로운 국면에 접어들었다.

추가 불륜 의혹과 33년 경영의 마침표

당시 트럼프 대통령은 황 전 CEO가 CEO직을 유지해야 하느냐는 질문에 그렇다고 생각한다며 그를 옹호했다. 하지만 지난 11일 NYT가 황 전 CEO가 자신에게 직접 보고하는 엔비디아 고위 임원과도 혼외 관계를 맺었다고 보도했다. 이로 인해 논란은 더욱 확산되었다.

사내 임원과의 추가 불륜 의혹까지 불거지면서 황 전 CEO의 퇴진으로 이어졌다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 이후 33년간 회사를 이끌며 세계 AI 산업의 상징적 인물로 자리 잡았던 황 전 CEO다. 잇따른 혼외 관계 의혹과 국가안보 논란 속에 그는 경영 일선에서 물러나게 되었다.