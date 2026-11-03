제왕절개 후 폐색전증으로 숨진 산모 유족, 항소심서도 패소

제왕절개 수술 후 폐색전증으로 사망한 산모 A씨의 유족이 의료진을 상대로 낸 4억 6000만원대 손해배상 소송 항소심에서 원고 패소로 확정됐다.

서울고법 인천원 외재판부 민사3부(구자헌 부장판사)는 4일 숨진 산모 A씨 유족이 산부인과 의사 B씨 를 상대로 제기한 4억 6000만원대 손해배상 청구 소송 항소심에서 원고의 항소를 기각했다. 이번 판결로 제왕절개 수술 후 합병증으로 사망한 사례에서 의료진의 과실 책임이 인정되지 않았다는 점이 명확히 확인되었다.

수술 이틀 만에 의식 잃고 사망한 사건 개요

사건은 2022년 2월 3일 인천의 한 산부인과에서 시작되었다. 당시 34세이던 A씨는 제왕절개 수술로 출산한 뒤 별다른 이상 없이 병원 내에 입원 중이었다. 그러나 출산 다음 날 오후, A씨는 수술 부위 드레싱을 받으러 엘리베이터로 이동하던 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다. 이 과정에서 의사 B씨는 즉각 심폐소생술을 시행했으나 A씨는 결국 이송 과정에서 사망하였다.

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A씨는 병원에서 다른 병원으로 이송된 지 닷새 만에 폐색전증 진단을 받고 숨졌다. 당시 이송 과정에서 119 구급대원이 기도 유지 기구를 삽입하였음에도 불구하고, 의사 B씨가 이를 자신들이 직접 수행한 것처럼 허위 진료기록부를 작성한 혐의가 있었다. 이에 대해 B씨는 1심에서 벌금 500만원을 선고받았으나, 이후 대법원에서 무죄가 확정된 바 있다.

의료진 주의 의무 위반 주장에 대한 법원 판단

유족 측은 분만 전후 혈액 응고 상태 확인이나 기도 확보 및 삽관 등 처치가 제대로 이루어지지 않았다고 주장하며 손해배상 소송을 제기했다. 1심 재판부는 A씨가 쓰러진 직후 의사 B씨가 보호자 연락을 받은 후 5분 이내에 A씨 상태를 확인하고 산소를 공급하는 등 필요한 응급조치를 한 점을 고려했다. 이러한 조치들이 적절히 이루어졌다는 판단 아래 1심에서는 유족의 주장이 받아들여지지 않았다.

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항소심 재판부 역시 전문심리위원의 소견 등을 바탕으로 의료진의 주의 의무 위반을 인정하기 어렵다고 결론지었다. 재판부는 분만 열흘 전 실시된 A씨의 추가 혈액 검사 결과, 혈액 응고 관련 수치가 정상 범위로 회복되었던 점을 주목했다. 따라서 분만 직후에도 혈액 응고 상태를 추가로 확인해야 할 주의 의무가 의료진에게 있었다고 보기 어렵다는 입장이다.

또한 A씨가 실신 후 5분가량 의식이 호전되어 자발 호흡이 가능한 상태였다는 점도 고려되었다. 즉각적인 기도 확보나 삽관이 반드시 이루어졌어야 한다고 보기 어려운 상황이었으며, 당시에는 산소 공급을 하며 경과를 관찰하는 것이 적절하다는 전문심리위원의 의견이 채택되었다. 이는 의료진의 응급 조치 수준이 적정 범위였음을 보여주는 중요한 근거가 되었다.

합병증 사전 설명 의무와 향후 의료 환경 영향

유족 측은 의료진이 제왕절개 수술로 인한 폐색전증 발생 가능성에 대해 미리 설명하지 않았다고 반박했다. 그러나 재판부는 당시 B씨 측이 수술에 앞서 합병증으로 인한 혈전성 폐색전증 가능성을 충분히 설명하였으며, 이에 동의서에 서명을 받은 사실이 인정된다고 밝혔다. 이는 사전 동의 절차가 올바르게 이행되었음을 입증하는 결정적 자료로 작용했다.

이와 같은 법적 판단은 산부인과 영역에서 발생할 수 있는 다양한 합병증에 대한 사전 고지와 동의 절차의 중요성을 다시 한번 일깨워주고 있다. 특히 제왕절개 수술과 같은 큰 수술 후에는 폐색전증과 같은 심각한 합병증이 발생할 수 있으므로, 환자 및 보호자와의 소통이 얼마나 중요한지 강조하는 사례가 되었다. 의료진은 수술 전 환자 상태를 정확히 평가하고 위험 요인을 충분히 설명해야 하는 법적, 윤리적 책임을 지니게 된다.

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이번 소송의 최종 결과는 유족의 기대와는 달리 의료진의 과실이 입증되지 않았음을 의미한다. 앞으로도 임신과 출산 과정에서의 다양한 의료적 변수들이 발생할 수 있으며, 이에 대한 명확한 의사소통과 적시적인 대응이 환자 안전을 지키는 핵심 요소로 작용할 것이다. 법적 분쟁이 증가하는 현대 의료 환경에서 이번 판결은 의료진의 적절한 조치와 사전 동의 절차가 어떻게 평가되는지에 대한 선례가 될 전망이다.