제27회 서울퀴어퍼레이드, 5만 명 참가 "다름을 연결하는 교집합" 외치며 행진… 종교단체 포용 메시지, 반대 집회도 열려

2026년 6월 13일 서울에서 열린 제27회 서울퀴어퍼레이드에 약 5만 명이 참가해 무지개 깃발을 들고 행진하며 성소수자의 권리와 사회적 포용을 촉구했다. 행진 route는 종각역부터 을지로입구역까지 이어졌고, 참가자들은 개인과 단체를 막론하고 자신의 정체성을 자유롭게 표현하며 평등한 사회를 요구했다. 종교단체들이 부스를 운영하며 포용의 메시지를 전달한 가운데, 대한감리회 목사와 성소수자 동아리 대표 등이 사랑과 평화의 가치를 강조했다. 반면 동성애 반대 단체 거룩한방파제도 대규모 집회를 열어 차별금지법 제정에 반대하며 숭례문까지 행진해 사회적 의견 대립을 보여주었다. 행사로 인한 교통 혼잡과 일부 불만도 있었으나, 참가자들은 서로의 연대를 확인하며 "전쟁 없는 평화로운 세상"을 바라는 마음을 전했다.

2026년 6월 13일 서울 중구 을지로입구역 인근에서 열린 제27회 서울퀴어퍼레이드 가 성소수자 커뮤니티의 권리 증진과 사회적 포용을 촉구하는 가운데 대규모 행진으로 진행되었다. 주최 측 추산 약 5만 명이 참가한 이번 퍼레이드는 '교집합, 다름을 연결로'라는 구호 아래 무지개색 깃발과 의상으로 도심을 다채롭게 물들였다.

행진은 종각역 5번 출구를 출발해 명동성당, 서울광장을 거쳐 을지로입구역 2번 출구까지 이어졌으며, 참가자들은 자신들의 성적 지향과 젠더 정체성을 자유롭게 선언하고 평등한 사회를 요구하는 목소리를 내었다. 한 참가자는 "다른 퀴어 분들과 같이 모이는 자리라 계속 나오고 있다"며 "함께 하면 우리의 목소리를 낼 수 있어 좋다"고 소감을 전했고, 또 다른 자원활동가는 "누구나 사람이기에 당연히 자신의 성적 지향과 젠더를 결정할 권리가 있다"면서 "사람이고 싶어 이 자리에 나오게 됐다"고 말했다. 종교단체들도 퍼레이드에 동참하여 포용의 메시지를 전했다.

영광제일교회, 가톨릭퀴어연구회, 대한불교조계종 사회노동위원회 등이 부스를 운영하며 참가자들에게 축복기도를 해주었고, 대한감리회 이동환 목사는 "성소수자를 포함한 모든 사람이 안전하고 평등하게 교회를 다닐 수 있어야 한다"며 "예수님의 정신은 배제나 차별이 아니라 사랑과 포용"이라고 강조했다. 고려대 성소수자 동아리 '사람과사람' 회장 배혜윤 씨는 "성소수자들의 인권 증진을 위해, 그리고 평소 성소수자임을 밝히기 어려운 사람들끼리 다 함께 교류할 기회이기에 나왔다"고 설명하며, "세계적으로 전쟁과 다양한 폭력이 만연한 사회지만, 우리가 살아가는 세상은 결국 다 연결돼 있으니 전쟁이 없는 평화로운 세상을 바라는 마음"으로 참여했다고 밝혔다.

그러나 행진 과정에서 일대 교통이 혼잡해졌고, 이에 대한 택시 운전자의 불만이 표출되기도 하여 참가자들이 함성으로 응수하는 상황이 벌어졌다. 동시에 개신교계 단체 거룩한방파제는 오후 1시부터 서울시의회 청사 앞에서 동성애 반대 및 차별금지법 제정 반대 집회를 열었으며, 주최 측 추산 약 3만 명이 참가해 숭례문까지 행진하며 상반된 주장을 펼쳤다. 두 행사는 서울 도심에서 동시다발적으로 진행되며 성소수자 권리에 대한 사회적 논의와 갈등을 반영하였다





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