제22대 국회 후반기 의장으로 내정된 조정식 의원과 협치 실종의 위기

더불어민주당 조정식 의원이 국회의장으로 확정된 가운데, 협치보다 속도와 힘을 강조하는 여권의 태도와 시행령 정치를 암시한 대통령의 발언이 입법부의 마비와 민주주의 후퇴라는 우려를 낳고 있습니다.

더불어민주당 조정식 의원이 최근 치러진 당내 경선에서 압도적인 지지를 얻으며 제22대 국회 후반기를 이끌 국회의장 으로 사실상 확정되었습니다. 6선 고지에 오른 조 의원은 당내에서도 친명계의 핵심 인물로 분류되며, 이번 선출 과정에서 민주당이 처음으로 도입한 당원 투표 20퍼센트 반영 제도가 결정적인 역할을 한 것으로 보입니다.

특히 선호투표제 설명 과정에서 이 대통령이 사회관계망서비스를 통해 조 의원을 후보 1순위로 꼽은 지지자의 글을 공유한 사실이 알려지며, 이른바 명심이 작용한 것이 아니냐는 논란이 제기되었습니다. 결국 대통령의 측근 인사가 국회 운영의 전권을 쥐게 된 셈이며, 이는 향후 입법 과정에서 정파적 이해관계가 강하게 반영될 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 조 의원은 당선 수락 인사에서 6월 내로 국회 원 구성을 신속히 마무리하고, 12월까지 핵심 국정과제 입법을 모두 처리하겠다는 강한 의지를 표명했습니다. 특히 당선 전 인터뷰에서 협치보다는 속도를 앞세우겠다는 입장을 분명히 한 점은 매우 우려스럽습니다.

민주주의 국가의 국회는 다양한 의견이 충돌하고 조율되는 공간이지, 단순히 다수당의 의지를 관철시키는 집행 기구가 아니기 때문입니다. 현재 민주당은 압도적인 다수 의석을 확보한 여당의 위치에 있습니다. 하지만 다수 의석이라는 힘이 야당의 존재 가치를 부정하거나 법안을 일방적으로 강행 처리하는 정당성을 부여하지는 않습니다. 조 의원은 여야 협상 기한을 정해두고 이를 넘길 경우 민주당이 모든 상임위원장 자리를 독식할 수도 있다는 강경한 발언을 쏟아냈습니다.

이는 중립적인 입장에서 여야의 이견을 조율해야 하는 국회의장의 본분과는 거리가 먼 태도입니다. 국회법에 따라 국회의장이 당적을 갖지 않도록 규정한 이유는 그만큼 의장의 중립성과 공정성이 국회 운영의 핵심이기 때문입니다. 조 의원이 앞으로 국회의장으로서 정파성을 내려놓고 진정한 의미의 의회 민주주의를 실천할 수 있을지 의구심이 드는 대목입니다. 더불어 한병도 원내대표 역시 여당 독주 체제를 굳히려는 행보를 보이고 있어 우려가 깊어집니다.

그는 경제 관련 상임위원장 자리를 모두 여당이 가져오겠다고 공언하며, 중동 전쟁의 여파와 경제 위기 대응을 명분으로 내세웠습니다. 하지만 이는 상대 당이 맡아온 고유의 영역을 강제로 빼앗겠다는 선언과 다름없으며, 이는 정치적 도를 넘은 무리수라고 볼 수밖에 없습니다. 더욱 심각한 것은 한 원내대표가 야당 소속 상임위원장이 법안 심사를 보이콧할 경우 여당 간사가 위원장 직무를 대신하도록 국회법까지 개정하겠다고 주장하는 점입니다. 이는 입법부의 기본 원리인 상호 존중과 견제를 완전히 무시하는 처사이며, 사실상 야당의 입법 견제 기능을 마비시키겠다는 선전포고와 같습니다.

이러한 분위기는 행정부로까지 이어지고 있습니다. 이 대통령은 국무회의에서 국회 내의 필리버스터 등 합의 과정을 비판하며, 웬만하면 시행령을 통해 정책을 추진하라고 주문했습니다. 논쟁거리가 없는 사안에 한정하라는 단서를 달았지만, 법률 개정이 뜻대로 되지 않는다고 해서 토론과 검증 과정을 건너뛰는 시행령 정치를 옹호하는 것은 매우 부적절한 태도입니다. 특히 과거 여소야대 상황에서 윤석열 정부가 시행령을 통해 국회를 우회하려 했을 때, 민주당이 이를 강력하게 비판하며 민주주의의 후퇴라고 주장했던 점을 상기해 보면 이는 전형적인 내로남불식 행태입니다.

여권이 후반기 국회가 시작되기도 전에 대화와 타협보다는 힘의 논리와 편법적인 우회 경로를 준비하고 있는 작금의 현실은 대한민국 정치의 미래를 어둡게 합니다. 이제라도 다수당의 오만을 버리고 야당과의 진정한 협치를 통해 국민이 납득할 수 있는 입법 성과를 내야 할 것입니다





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조정식 국회의장 더불어민주당 협치 시행령 정치

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