제14회 아시아캐롬선수권대회 개막, 한국 당구 대표팀 3관왕 및 전 종목 석권 도전

베트남 호치민에서 열리는 제14회 아시아캐롬선수권대회의 조편성이 완료되었습니다. 조명우, 허채원, 김도현 등 디펜딩 챔피언을 앞세운 한국 대표팀이 아시아 최강의 자리를 지키기 위해 베트남, 일본과 치열한 경쟁을 벌입니다.

베트남 호치민의 이든스타사이공호텔에서 제14회 아시아캐롬선수권 대회가 성대하게 막을 올리며 아시아 당구 최강자를 가리기 위한 치열한 여정이 시작되었다. 이번 대회는 아시아캐롬당구연맹(ACBC)의 주최 아래 한국과 베트남, 일본이라는 아시아 3강 국가의 최정예 선수들이 총출동하여 자존심 대결을 펼치게 된다.

특히 한국 당구 국가대표팀은 지난 대회에 이어 4년 연속 3관왕이라는 대기록 달성과 더불어 전 종목 석권이라는 야심 찬 목표를 가지고 이번 대회에 임하고 있다. 7일부터 10일까지 진행되는 이번 일정은 남자 3쿠션과 1쿠션, 여자 3쿠션, 그리고 미래의 주역들이 참여하는 U-22 3쿠션까지 총 4개 종목으로 구성되어 당구 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 각 종목은 각기 다른 경기 방식과 전략이 요구되며, 대표팀 선수들은 이미 현지 적응을 마치고 최상의 컨디션을 유지하며 개막만을 기다려온 상태다. 가장 많은 이목이 쏠리는 남자 3쿠션 종목은 총 8개 조로 나뉘어 예선 리그전을 치르게 된다.

예선은 40점 후구제로 진행되며, 각 조에서 1위와 2위를 기록한 선수만이 본선 토너먼트에 진출할 수 있는 가혹한 서바이벌 방식으로 운영된다. 디펜딩 챔피언인 조명우는 A조에 편성되어 강자인과 일본의 미야시타 타카오, 요네야마 사토루와 함께 조별 예선을 치른다. 조명우는 강력한 샷과 정교한 컨트롤을 바탕으로 타이틀 방어에 나설 예정이며, 한국 당구의 위상을 다시 한번 증명하겠다는 각오다. B조의 윤도영을 비롯하여 C조에서는 최완영과 임정덕이 베트남의 강력한 1번 타자 트란퀴옛치엔과 맞붙게 되어 초반부터 긴장감이 고조되고 있다.

D조에는 베트남의 바오푸엉빈과 일본의 간판스타 우메다 류지가 포진해 있으며, E조에서는 정역근이 베트남의 트란턴럭과 치열한 수 싸움을 벌일 전망이다. 또한 F조에는 이번 시즌 국토정중앙배 우승 경험이 있는 허정한과 손준혁이 배치되어 시너지 효과를 낼 것으로 보이며, G조의 김행직과 김현우, H조의 이범열 역시 각자의 조에서 본선 진출권을 따내기 위해 총력을 다할 것으로 보인다. 여자 3쿠션과 U-22 부문에서도 한국의 강세가 예상된다. 여자 3쿠션은 4명씩 4개 조로 편성되어 25점 후구제로 예선 리그가 진행된다.

지난해 우승을 차지하며 최정상의 자리에 오른 허채원은 염희주와 함께 A조에 속해 타이틀 방어의 첫발을 뗀다. B조의 백가인, C조의 박세정, 그리고 D조의 김하은과 이유나까지 한국의 최정예 멤버들이 고르게 배치되어 있어 메달 싹쓸이에 대한 기대감이 높다. 한편 차세대 스타들이 경쟁하는 U-22 3쿠션에서는 역시 디펜딩 챔피언인 김도현이 정민교 그리고 베트남의 17세 영건 응우옌민찌와 A조에서 격돌한다.

김도현은 어린 나이에도 불구하고 노련한 경기 운영 능력을 갖추고 있어 이번에도 무난한 우승 후보로 거론되고 있으며, B조의 김보현, C조의 김건윤과 박재홍, D조의 송윤도 역시 일본과 베트남의 신예들을 제치고 한국 당구의 밝은 미래를 보여줄 준비를 마쳤다. 마지막으로 남자 1쿠션 종목은 예선 리그 없이 곧바로 16강 토너먼트 방식으로 진행되어 매 경기마다 단판 승부의 묘미와 긴장감을 선사할 예정이다. 차명종은 임준혁과 맞붙게 되었으며, 장성원은 베트남의 호호앙훙과 16강전을 치른다.

조수현은 일본의 모리 요이치로를, 박수영은 베트남의 팜주이탄을 상대로 승부를 가리게 된다. 1쿠션 종목은 3쿠션과는 또 다른 정교함과 집중력이 요구되는 만큼, 선수들은 실수를 최소화하는 전략적인 접근을 취할 것으로 보인다. 이번 대회는 단순한 순위 경쟁을 넘어 한국, 베트남, 일본 세 나라의 당구 철학과 기술적 진보가 충돌하는 장이 될 것이다. 한국 대표팀은 체계적인 훈련과 전략 분석을 통해 각 종목의 특성에 맞는 최적의 경기력을 선보일 예정이며, 특히 조명우, 허채원, 김도현 등 주축 선수들의 활약 여부가 전체 성적을 결정짓는 핵심 요소가 될 전망이다.

모든 경기가 마무리되는 10일까지 한국 선수단이 아시아 당구의 정점을 유지하며 화려한 성적표를 거둘 수 있을지 전 세계 당구 팬들의 시선이 베트남 호치민으로 집중되고 있다





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아시아캐롬선수권 당구국가대표 3쿠션 호치민대회 당구메달

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