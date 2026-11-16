제니, 그래미 본상 2개 부문 후보, 아이브·키키는 아시안팝 신설 부문 노미네이트

블랙핑크 제니가 테임 임팔라와 협업한 '드라큘라'로 그래미 본상 2개 부문 후보에 올랐다. 같은 소속사 아이브와 키키는 아시안팝 신설 부문 후보에 이름을 올려 K팝의 위상을 높였다.

걸그룹 블랙핑크 의 제니가 17일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 제69회 그래미 어워즈 후보 발표식을 통해 본상 영역인 제너럴 필즈 부문과 팝 부문에서 동시에 후보에 올랐다. 제니는 호주 가수 테임 임팔라 와 함께 부른 히트곡 '드라큘라'를 통해 올해의 레코드와 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 두 개 부문에 지명되는 영예를 안았다. 이는 제니가 그래미 시상식에서 본상 후보에 오른 첫 사례로, K팝 아티스트의 글로벌 인정 범위가 확대되고 있음을 시사한다.

드라큘라, 빌보드 핫100 역주행과 그래미 후보 선정

제니가 후보에 오른 '드라큘라'는 지난해 10월 테임 임팔라의 솔로곡으로 먼저 발표된 곡이다. 올해 2월 공개된 제니의 리믹스 버전은 숏폼 플랫폼을 중심으로 큰 인기를 끌며 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 최고 3위까지 치솟는 역주행 행진을 펼쳤다. 이러한 상업적 성과와 함께 곡 자체의 음악성은 평론가들로부터도 높은 평가를 받았다. 임진모 대중음악평론가는 '드라큘라'가 빌보드 차트에서 훌륭한 성적을 거두었으며, 제니의 랩과 보컬 실력 그리고 세상에 대한 저항감이 잘 드러난 아티스트임을 강조하며 아이콘에 어울리는 활약이라고 평가했다.

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베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 부문에서는 제니를 비롯해 레이디 가가, 마돈나, 테일러 스위프트, 그리고 사브리나 카펜터, 레이, 한스 치머 등이 함께 이름을 올렸다. 정민재 대중음악평론가는 미국 시장의 반응이 마돈나의 귀환 등 강력한 후보들과 경쟁해야 하는 상황임을 지적했지만, '드라큘라'의 히트 곡임과 동시에 테임 임팔라에 대한 미국 내 긍정적 평가가 제니의 후보 지명에 기여했다고 분석했다. 이는 서구권 대중음악 시장에서도 비서구권 아티스트의 존재감이 점차 중요해지고 있음을 보여주는 사례다.

아시안팝 신설, 아이브와 키키의 도전 및 K팝 업계 반응

블랙핑크와 같은 스타쉽엔터테인먼트 소속의 걸그룹 아이브와 키키는 그래미가 신설한 '아시안팝' 부문에 각각 후보로 올랐다. 아이브는 선공개곡 '뱅뱅'으로, 키키는 '404(뉴 에라)'로 노미네이트되며 아시아 시장을 대표하는 K팝의 위상을 드높였다. 레코딩 아카데미는 지난 6월 K팝, J팝, C팝 등 아시아 시장에서 널리 인정받는 현대 대중음악을 대상으로 아시안팝 부문을 신설한다고 공식 발표had 했으나, 정작 유력 후보로 거론되던 방탄소년단(BTS)은 7월 음악이 지역이나 언어로 구분되지 않기를 바란다는 입장 때문에 출품을 철회했다.

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이에 따라 아시안팝 부문의 경쟁 구도는 더욱 복잡해졌다. 임희윤 대중음악평론가는 K팝 4대 기획사의 보이콧 상황에서도 아이브와 키키 같은 높은 인지도를 가진 인기 팀들이 출품했다는 점을 짚었다. 경쟁 후보로는 서구권에 오랫동안 알려진 베이비메탈, 그리고 동남아 및 미국 필리핀계 주민들의 지지를 받는 비니와 SB19 등이 있어, 최종 투표인 레코딩 아카데미 회원들이 아시아 음악의 흐름을 어떻게 바라볼지 관심이 집중되고 있다.

그래미 역사 속 한국 아티스트와 향후 일정

그래미 어워즈는 1959년부터 레코딩 아카데미 회원들의 투표로 수상자를 결정하는 권위 있는 시상식으로, 상업적 성적보다 음악성과 작품성에 초점을 둔다. 과거 방탄소년단은 제63회부터 제65회까지 3년 연속 본상 5개 부문 후보에 올랐으며, 로제는 제68회에서 'APT.'로 3개 부문 후보에 오르기도 했다. 그러나 이들 중 아직 본상 수상에는 실패한 바 있다. 다만, 엔지니어 황병준과 한국계 미국인 영이인이 개별 상을 받은 사례, 그리고 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'이 시각매체용 최우수 노래 부문을 수상한 전적이 있다. 또한 조수미는 1993년 클래식 오페라 부문에서 최고 음반상을 받으며 공식 수상자로 기록된 바 있다.

제69회 그래미 어워즈의 최종 수상작 선정은 내달 10일(현지시간)부터 내년 1월 7일까지 레코딩 아카데미 회원들의 최종 투표를 통해 이루어진다. 이후 시상식은 내년 2월 7일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 개최된다. 제니를 포함한 이번 후보들이 평단과 대중의 뜨거운 기대 속에 최종 영예를 안을지, 그리고 K팝 아티스트들의 그래미 첫 본상 수상 여부가 주목된다.