제네시스 GV90 출시, 1회 충전 500㎞ 주행과 1억3950만원부터

제네시스 GV90과 GV90 네오룬이 출시됐다. 22분 급속 충전, 버튼리스 전원 체계, 개별소비세 포함 가격 등 GV90 전동화 SUV의 핵심 변화를 정리했다.

제네시스가 10일 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차량(SUV)인 ' GV90 네오룬'과 'GV90'을 출시했다고 밝혔다. 현대자동차그룹 의 럭셔리 브랜드인 제네시스가 내놓은 초대형 전동화 SUV 로, 두 모델은 차 문 구조와 가격대에서 뚜렷한 차이를 보인다.

GV90 네오룬은 앞뒤 차 문이 차량 중앙부를 향해 마주 열리는 '네오룬 아치 게이트'를 적용한 모델이다. 반면 GV90은 일반적인 차 문과 같은 스윙도어 방식을 채택했다.

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GV90 주행거리와 급속 충전 기술 살펴보기

GV90은 1회 충전 시 주행 가능 거리가 500㎞이며, 복합 전비는 1㎾h당 3.4㎞다. GV90 네오룬(6인승 기준)은 1회 충전 시 460㎞를 주행할 수 있고, 복합 전비는 3.2km/㎾h로 집계됐다.

GV90에는 제네시스 플래그십 전용 플랫폼인 'eMP 플랫폼'이 적용됐다. 배터리는 현대차그룹의 전기차 가운데 가장 큰 용량인 123.5㎾h(킬로와트시) 고전압 배터리다.

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제네시스는 충전 편의성을 강조했다. 350㎾급 급속 충전기를 이용하면 배터리 용량의 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전할 수 있다. 또 무선으로 충전 과정을 진행하는 'PnC 2.0' 기술을 적용해, 운전자가 충전소에서 커넥터를 꽂는 동작만으로 인증, 충전, 결제가 자동으로 이뤄지도록 했다.

안전성 측면에서는 배터리 열전이 안전기술(TRP)을 도입했다. 이 기술은 배터리의 열을 효과적으로 방출하는 동시에, 배터리 셀의 열이 인접한 셀로 확산하는 것을 억제하는 역할을 한다.

제네시스 GV90 버튼리스 전원 체계와 디지털 사양

제네시스는 GV90에서 시동 버튼을 없앴다. 새로 도입한 '버튼리스 전원 체계'는 운전자가 차량에 탑승한 뒤 문을 닫으면 전원이 자동으로 켜져 주행 가능 상태가 되도록 설계됐다.

운전자는 별도의 시동 조작 없이 제동 페달을 밟고 변속 레버를 조작하면 바로 주행할 수 있다. 제네시스는 이를 통해 전기차 탑승 과정을 단순화했다고 설명했다.

주행 보조 기능도 새 버전으로 바뀌었다. 원격 스마트 주차 보조, 기억 후진 보조, 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤, 고속도로 주행 보조 등이 새롭게 적용됐다.

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디지털 기능도 강화됐다. 팝업 형태의 중앙 화면은 주행 중에는 23.6인치 크기를 유지하지만, 정차 상황에서는 화면 면적이 약 1.7배 확장된다. 평소에는 주행 정보를 보여주고, 정차 중 영상 등을 즐길 때는 더 넓은 화면을 활용할 수 있도록 한 구성이다.

인포테인먼트 시스템인 '플레오스 커넥트'와 음성비서 '글레오 AI'도 탑재됐다. 뒷좌석에는 냉장고, 테이블, 트렁크 파티션 등 편의 기능이 함께 적용됐다.

GV90과 GV90 네오룬 판매 가격 구성

GV90의 판매 가격은 개별소비세를 포함해 세부 모델에 따라 1억3950만원에서 1억4550만원 사이로 책정됐다. 제네시스는 GV90을 가격대별 세부 모델로 나누어 선택 폭을 넓혔다.

GV90 네오룬은 6인승 기본모델이 1억8990만원, 4인승 고급 모델이 2억3950만원이다. 같은 GV90 라인업 안에서도 문 구조와 좌석 구성에 따라 가격 차이가 크다는 점이 이번 발표의 특징이다.

이번 출시로 제네시스는 전동화 SUV 라인업에서 플래그십 모델의 존재감을 키우게 됐다. 소비자는 주행거리와 충전 속도, 버튼리스 전원 체계, 네오룬 아치 게이트 같은 차별 요소를 기준으로 두 모델을 비교해 볼 수 있다.