제네시스 오픈카, 태극기 휘날리며 주행 X 그란 컨버터블, 르망서 퍼레이드 나서 '하늘이 허락' 제네시스 르망24시 완주 '국산 1호 오픈카'로 유력한 제네시스 엑스(X) 그란 컨버터블 모델이 도로에 모습을 나타냈다.

제네시스 오픈카 , 태극기 휘날리며 주행 X 그란 컨버터블 , 르망서 퍼레이드 나서 '하늘이 허락' 제네시스 르망 24시 완주 ' 국산 1호 오픈카 '로 유력한 제네시스 엑스(X) 그란 컨버터블 모델이 도로에 모습을 나타냈다.

모빌리티쇼(모터쇼)에서 콘셉트카 상태로 전시된 적은 있지만 도로 위를 달린 것은 이번이 처음이다. 지난 12일(현지시간) 프랑스 르망에서는 드라이버 퍼레이드가 열렸다. 다음날부터 열리는 세계 최고 내구레이스 '르망 24시'(24 Heures du Mans)를 기념하는 행사다. 이 퍼레이드에서는 콘셉트카로만 존재했던 제네시스 엑스 그란 컨버터블이 '쇼카'로 등장했다.

단순히 멈춰진 상태로 전시된 게 아니다. 르망 24시에 출전하는 제네시스 마그마 레이싱(Genesis Magma Racing, GMR) 소속 드라이버들을 태운 상태로 퍼레이드에 나섰다. 운전은 제네시스 브랜드 파트너 겸 마그마 레이싱 어드바이저 재키 익스가 담당했다. 오픈된 뒷좌석에는 르망24시에 출전하는 마티스 자비에, 루이스 펠리페 데라니, 안드레 로테러가 탑승했다.

드라이버들은 100년이 넘는 르망 역사상 처음 출전하는 한국 레이싱팀을 알리기 위해 태극기를 흔들었다. 현대차그룹 최고디자인책임자(CDO) 겸 최고크리에이티브책임자(CCO)인 루크 동커볼케 사장은 퍼레이드에 앞서 열린 글로벌 미디어 간담회에서 쇼카로 특별 제작된 제네시스 엑스 그란 컨버터블은 소개했다. 그는 '제네시스 G90을 베이스로 만든 제네시스 엑스 그란 컨버터블은 '역동적 우아함'을 갖춘 걸작'이라며 '르망 퍼레이드에서 선수들을 태우기 위해 쇼카를 특별 제작했다'고 밝혔다.

이어 '리퀴드 티타늄 모델의 경우 외관을 리퀴드 메탈로 마감하고 실내는 투톤 오렌지 가죽으로 꾸몄고, 미드나잇 틸 모델에는 차분한 색상의 내외관을 적용했다'고 설명했다. 제네시스 엑스 그란 컨버터블이 이번에 퍼레이드에서 나서면서 '국산 1호' 오픈카 출시 가능성도 높아졌다. 루크 동커볼케 사장도 지난해 4월 미국에서 열린 뉴욕 국제오토쇼에서 '엑스 그란 컨버터블'를 공개하는 자리에서 '이 콘셉트카는 단순히 시험용으로 제작한 차량이 아닌 실제로 기능을 하는 제품'이라며 '양산을 위한 기술적인 문제는 없다'고 설명했다.

한편, 지난 13~14일(현지시간) 프랑스 르망 라 사르트 서킷에서 열린 제94회 르망 24시 레이스 최상위 등급 '하이퍼카(Hypercar)' 클래스에서 제네니스 마그마 레이싱팀 GMR-001 하이퍼카 #19 차량이 완주에 성공했다. 1923년 시작된 르망 24시간은 오랜 역사와 위상을 자랑하는 레이싱 대회다. 드라이버 3명이 24시간 동안 서킷을 쉬지 않고 교대로 반복 주행하는 방식으로 진행된다. 종료 시점에서 가장 많은 랩(Lap)을 주행한 팀이 우승을 차지한다. 르망 24시에서 완주하기 위해서는 우수한 주행 성능은 기본이다.

여기에 ▲24시간을 견뎌낼 수 있는 강인한 차량 내구성 ▲드라이버 3인의 기량과 유기적인 호흡 ▲레이싱팀의 운영 전략 등이 종합적으로 요구된다.

'르망 24시 완주는 하늘이 허락해야 가능하다'는 말이 나올 정도로 가혹한 레이스로 평가받는다. 완주는 고성능 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖췄다는 증거가 된다. 이번 르망 24시에는 한글 '마그마' 레터링이 새겨진 스페셜 리버리(Livery, 독창적이고 상징적인 외관 디자인)를 갖춘 두 대의 GMR-001 하이퍼카(#17호, #19호)가 최상위 클래스에 도전했다. GMR-001 하이퍼카 #19호는 24시간 동안 총 372랩(약 5069km)을 주행하며 하이퍼카 클래스 13위로 결승선을 통과했다.

안정적인 주행으로 하이퍼카 클래스 4위까지 끌어올리며 기대감을 높였던 #17호는 레이스 종료까지 7시간 반을 남겨둔 시점에서 코너를 탈출하다 서스펜션 이상으로 리타이어(경기 포기)했다. 가혹한 주행 환경으로 #17호를 비롯해 페라리 #50호, BMW #18호, 캐딜락 #38호 등 총 4대가 경기 도중에 멈췄다





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