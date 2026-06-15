제네시스, 르망 24시 첫 출전서 톱10 그리드 확보…하이퍼카 GMR-001 완주 성공

제네시스 마그마 레이싱팀이 세계 최고 내구레이스 '르망 24시'에 첫 출전해 예선전에서 톱10에 진입하는 놀라운 성적을 거뒀다. 24시간 레이스 본선에서는 1대가 리타이어했지만 다른 1대가 완주에 성공하며 유럽 시장에서 브랜드 가치를 높이는 계기를 마련했다. 현대차에 이은 제네시스의 모터스포츠 진출은 고성능·럭셔리카 분야에서 글로벌 톱 브랜드로 성장할 수 있는 가능성을 보여줬다.

현대자동차에 이어 럭셔리 브랜드 제네시스 도 모터스포츠 무대에 본격적으로 뛰어들었다. 제네시스 마그마 레이싱팀이 첫 출전한 세계 최고의 내구레이스 ' 르망 24시 '에서 예선 하이퍼폴에서 톱10에 두 대 모두 포함되는 이변을 연출했다.

본선 24시간 레이스에서는 2대 중 한 대가 리타이어했지만 다른 한 대는 끝까지 완주에 성공하며 제네시스의 도전을 성공적으로 마무리했다. 모터스포츠는 단순한 스포츠 경기가 아니다. 글로벌 자동차 브랜드들이 자본과 기술을 총동원해 진검 승부를 펼치는 '차량 종합예술'의 무대다. 특히 제네시스가 참가한 르망 24시 하이퍼카 부문은 고성능·럭셔리카 브랜드들의 철학과 자존심, 기술력이 맞붙는 곳이다.

레이싱카에 부착된 센서를 통해 확보한 데이터는 양산차 성능 개선과 브랜드 가치 제고에 직접 활용된다. 아우디의 콰트로, 토요타의 하이브리드 시스템 등 자동차 산업의 패러다임을 바꾼 기술들도 모터스포츠를 통해 탄생했다. 현대차가 WRC에 진출했던 2014년만 해도 '현대차는 절대 안된다'는 비웃음을 샀다. 그러나 정의선 회장의 강력한 의지 아래 체계적인 투자와 인재 영입을 통해 단 5년 만인 2019년 WRC 제조사 종합 우승이라는 대기록을 세웠다.

이제 '현대차가 한대'라는 평가가 주를 이룬다. 제네시스의 르망 24시 도전은 프리미엄을 넘어 진정한 럭셔리 브랜드로 도약하기 위한 전략이다. BMW M, 벤츠 AMG, 포르쉐, 페라리 등과 기술력과 인지도에서 경쟁하려면 모터스포츠 참가는 필수라고 판단했다. 특히 내구성을 강화하기 위해 내구레이스 중심의 WEC(월드 인듀어런스 챔피언십)를 선택했다.

올해 초 첫 WEC 6시간 레이스에서 완주와 포인트 획득을 동시에 달성하며 가능성을 보였고, 르망 24시 예선 톱10 진입과 본선 완주로 그 가능성을 현실로 보여줬다. 르망 24시는 단순히 레이스를 완주하는 것을 넘어 브랜드 역사를 새로 쓰는 무대다. 제네시스는 첫 출전에서 이탈리아 랠리 등에서 4연패를 노리는 페라리를 예선에서 제치는 돌풍을 일으켰다. 완주 과정에서 리타이어한 차량의 데이터도 귀중한 자산이 되어 향후 성능 향상에 활용될 것이다.

제네시스가 르망 24시를 통해 확보한 기술 데이터와 브랜드 인지도 상승은 유럽 시장 공략에 결정적 효과를 발휘할 전망이다. 현대차그룹의 모터스포츠 전략은 단기 성적 이상의 의미를 지닌다. 레이싱을 통해 검증된 기술은 결국 고성능 N 브랜드와 제네시스 양산차에 적용되어 제품 경쟁력 강화로 이어진다. 또한 젊은 엔지니어 양성과 브랜드 이미지 제고라는 부수적 효과도 크다.

제네시스의 르망 24시 도전은 현대차그룹이 단순히 차량을 파는 기업을 넘어 '움직이는 혁신 laboratory'로서의 정체성을 확고히 하는 계기가 될 것이다. 앞으로 제네시스가 WEC와 르망 24시에서 어떤 성과를 이어갈지 세계 자동차 업계의 주목이 집중되고 있다





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