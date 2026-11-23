20세 작곡가 이하느리가 제네바 국제 음악 콩쿠르에서 본상과 관객상 등 7관왕을 차지했습니다. 하느리의 음악 철학, 대표곡 '스터프 #1'의 비밀, 그리고 임윤찬과의 협주곡 작업 등 향후 일정을 소개합니다.

20세 작곡가 이하느리 가 2026년 11월 스위스 제네바에서 열린 제네바 국제 음악 콩쿠르 에서 역사적인 쾌거를 이루었습니다. 그는 작곡 부문 우승을 비롯해 관객상 등 특별상 6개를 모두 석권하며 7관왕이라는 이례적인 성적을 거뒀습니다. 이번 수상 소감을 묻자, 하느리는 악보를 잘 연주해 준 오케스트라에 감사함을 표했으며, 또래 학생들의 심사에서 인정받은 점이 무엇보다 기쁘다고 답했습니다.

학생 심사위원단의 인정과 7관왕 기록

이하느리는 이번 콩쿠르에서 학생상이 가장 값진 상이라고 강조했습니다. 학생상은 제네바 대학교 음악학과와 제네바 고등음악원 학생 심사위원단이 수여하는 상으로, 본선 전에 학생들 앞에서 곡을 설명하는 시간이 있었습니다. 그는 영어 실력이 부족해 설명이 제대로 전달되지 못한 것을 아쉬워했으나, 학생들은 그의 부족한 설명에도 불구하고 작품을 잘 이해해 주었다고 전했습니다. 이는 그가 음악적 표현에서 언어적 한계를 어떻게 초월했는지를 보여주는 사례입니다.

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건축에서 영감을 얻은 대표곡 스터프 #1

수상작인 '스터프(Stuff) #1'은 2022년 작곡가가 쓰기 시작한 곡으로, 수정과 삭고를 반복하며 완성되었습니다. 이 곡은 사물의 건조한 세계를 표현하는 '스터프' 연작 중 첫 번째 작품으로 선정되었습니다. 하느리는 2024년부터 건축에 대한 관심이 작품에 큰 영향을 미쳤다고 설명했습니다. 초기에는 안도 다다오나 렌저 피아노 같은 대가의 작품을 선호했지만, 점차 폐건물이나 미완성 건물의 aesthetic에 매료되었습니다.

작품의 부제는 '고개를 끄덕이는 털북숭이에게 바치는 찬가'로, 영국 밴드 커런트 93의 노래 제목에서 영감을 받았습니다. '털북숭이'는 잡초가 무성한 옛 건물이나 낡은 건물의 노숙자를 의미합니다. 이러한 이미지는 소련의 저렴한 공동 주택인 '흐루숍카'의 시각적 요소와 연결되어 음악적 언어로 번역되었습니다. 하느리는 특정 모티프에서 영감을 받은 음악을 경계해 왔으나, 이번 작품에서는 건축적 이미지가 핵심 동력이 되었습니다.

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반복을 통한 소리 실험과 음악적 철학

이성느리 음악의 중심 개념인 '반복'은 매우 단순한 동기에서 비롯되었습니다. 그는 좋은 소리가 계속 나오지 않으면 아쉬웠던 과거의 경험이 작품 관념으로 이어졌다고 말했습니다. 자신의 작품에서는 청자가 듣고 싶지 않을 때까지 좋은 소리를 반복해서 들려줘야 한다는 신념을 가지고 있습니다. 이는 소리의 덩어리를 상상하고 이를 음악적 언어로 번역하는 그의 일반적인 작곡 과정과도 일치합니다.

지휘자 마츠 티어슈와 스위스 로망드 오케스트라가 함께한 작품 실연에 대해, 하느리는 연주자가 곡을 완벽히 이해해 오히려 아쉬웠다고 털어놓았습니다. 본인이 연주하기 힘들게 만들었다고 생각했지만, 악단은 너무도 잘 연주해 줬다고 평가했습니다. 이는 그의 음악이 단순한 반복을 넘어선 심도 있는 구성을 가지고 있음을 시사합니다.

임윤찬과의 협주곡 작업과 향후 일정

7관왕의 영예를 안은 이하느리는 앞으로 바쁜 일정으로 이어질 예정입니다. 공연기획단체 더하우스콘서트의 상주 아티스트로서 내년 정기 공연 네 차례를 올리고, '스터프' 시리즈의 후속 작품 작업을 계속할 예정입니다. 특히 피아니스트 임윤찬과의 협력이 주목받고 있습니다. 하느리는 임윤찬과 노부스 콰르텟이 함께 내년 선보일 곡을 쓰고 있다고 밝혔습니다.

임윤찬은 매일 피아노 협주곡을 써 달라고 요청하지만, 하느리는 자신의 부족함을 느껴 5년 뒤 다시 물어봐 달라고 답했다고 전했습니다. 진은숙 선생이나 작곡가 리게티의 피아노 협주곡을 보고, 그렇게 엄청나게 쓰지 못할 바에는 안 쓰겠다는 생각을 했기 때문입니다. 피아노와 오케스트라의 균형을 맞추는 일은 매우 어렵다고 그는 설명했습니다.

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하느리는 자기 곡에 만족하는 사람이 있는지 의문이라고 언급하며, 아무리 성공한 곡도 돌아보면 실망스러운 부분이 있음을 인정했습니다. 그는 마음에 드는 작품을 쓸 수 있을 때까지 계속 공부하겠 다며, 앞으로도 더 발전된 음악적 언어를 보여줄 것을 약속했습니다.