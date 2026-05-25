정형의 틀에서 피어난 현대적 서정과 성찰, 중앙시조백일장 당선작 발표

중앙시조백일장이 이번 달 당선작을 통해 현대 시조의 미학적 확장성을 선보였습니다. 정치 풍자부터 전쟁의 참상, 역사적 아픔과 자연의 경건함까지 아우르는 작품들을 통해 시조가 어떻게 현대적 의미를 획득하는지 조명합니다.

우리 민족 고유의 정형시인 시조는 오랜 시간 동안 엄격한 형식을 유지하며 한국인의 정서와 정신을 담아내는 그릇 역할을 해왔습니다. 최근의 현대 시조는 이러한 전통적인 틀을 유지하면서도 현대 사회의 복잡한 갈등과 개인의 내밀한 슬픔, 그리고 시대적 아픔을 유연하게 수용하며 그 영역을 확장하고 있습니다.

이러한 흐름 속에서 진행된 중앙시조백일장은 이번 달에도 우리 시대의 날카로운 시선과 따뜻한 위로를 담은 다채로운 작품들을 통해 시조의 미학적 가능성을 다시 한번 증명해 보였습니다. 이번 백일장에서 장원을 차지한 이연순의 선거 셀프 주유 중은 선거철의 풍경을 일상의 공간인 주유소로 끌어들여 능란하게 변주한 작품입니다. 작가는 표심을 얻기 위해 온갖 감언이설과 일회성 공약을 남발하는 정치인들의 모습을 주유소의 고객 유치 경쟁과 할인 혜택에 비유하여 날카롭게 풍자했습니다.

특히 주유구에 연결하면 가득 차오르는 공약들이 정작 실천되지 않고 휘발되어 사라지는 허망함을 묘사함으로써 현대 정치의 단면을 효과적으로 드러냈습니다. 심사위원들은 이 작품이 음보의 호흡을 잃지 않으면서도 압축적인 긴장감을 끝까지 유지했으며, 거친 언어들을 정형의 틀 속에서 유기적으로 다스려 내용과 형식의 단단한 결속을 이루어냈다고 평가했습니다. 차상을 수상한 이경아의 그랬다가는는 전장의 참혹함과 문명사적 파국을 묵시록적인 언어로 강렬하게 그려낸 작품입니다.

정밀 타격이라는 현대전의 잔인함과 그로 인해 무너진 회색 건물들, 그리고 몸서리치는 붉은 밤의 이미지를 통해 전쟁이 남기는 지울 수 없는 상흔을 시각화했습니다. 특히 하늘을 나는 기계새가 자폭하고 역병이 창궐하는 묘사는 현대 문명이 가져온 비극의 극치를 보여줍니다. 이 작품은 긴 호흡 속에서도 이미지의 연쇄적인 충돌을 통해 전쟁의 참상을 정밀하게 묘사하며, 독자로 하여금 평화의 소중함과 인간 존엄성에 대해 깊이 성찰하게 만드는 힘을 가지고 있습니다.

차하를 수상한 박행자의 오월 밥상은 한국 현대사의 가장 아픈 손가락 중 하나인 오월의 비극을 어머니의 눈물과 밥상이라는 서정적인 소재로 풀어낸 수작입니다. 이팝나무꽃의 하얀 빛깔을 고봉밥과 연결시키고, 다시 그것을 소금꽃 맺힌 봉분으로 이어가는 서사의 낙차는 읽는 이의 가슴을 먹먹하게 만듭니다. 자식을 앞세워 보낸 어머니의 무명베 옷과 울컥 차오르는 목소리는 역사적 상흔을 개인의 슬픔으로 내면화하여 시조가 도달할 수 있는 서정의 극한을 보여주었습니다.

심사평에서는 이 작품이 정형의 영토를 아프고도 단단하게 넓혔다고 극찬하며, 역사적 비극을 다루는 시인의 따뜻하면서도 강인한 시선을 높게 평가했습니다. 한편 이번 호에서는 권규미 시인의 꽃다지 성당이라는 작품과 이에 대한 정혜숙 시인의 비평이 함께 소개되어 문학적 깊이를 더했습니다. 권규미 시인은 아주 작은 들꽃인 꽃다지에서 신성한 성당을 발견하는 경이로운 시선을 보여주었습니다. 작고 여린 존재 안에서 신성함을 발견하려는 노력은 우리 삶의 작은 부분에서도 구원을 찾고자 하는 인간의 본능적인 갈망과 맞닿아 있습니다.

특히 세상의 다양한 꽃들이 피어나는 이유가 우리 생에 그만큼의 슬픔이 스며들어 있기 때문이라는 통찰은, 자연물을 단순한 풍경이 아닌 인간 존재에 대한 깊은 은유로 승화시킨 대목입니다. 정혜숙 시인은 비평을 통해 꽃다지 성당이 화려한 수사보다는 절제된 언어의 묘미를 살려 여운을 길게 남긴다고 분석했습니다. 시인이 세상의 슬픔을 대신 울어주는 곡비의 마음으로 작은 꽃들을 바라보았기에, 독자들은 그 시 속에서 자신의 상처를 위로받고 다시 일어설 강인함을 얻게 됩니다.

겸손하게 그러나 강인하게 살아내는 작은 꽃들의 생명력은 곧 우리가 삶을 대하는 태도가 되어야 함을 시사하며, 문학이 가진 치유의 기능을 여실히 보여주었습니다. 중앙시조백일장의 심사위원 강정숙, 이송희는 시조의 음보가 단순히 글자 수를 맞추는 자수율의 차원을 넘어 대상을 내면화하는 의미화의 과정이 되어야 함을 강조했습니다. 형식의 틀 안에서 감정의 밀도를 어떻게 유기적으로 조절하느냐가 현대 시조의 미학을 결정짓는 핵심이라는 것입니다.

이번 당선작들은 이러한 심사 기준에 부합하며, 각각 사회 비판, 전쟁의 비극, 역사적 슬픔이라는 무거운 주제들을 정형시라는 절제된 형식 속에 성공적으로 담아냈습니다. 앞으로도 중앙시조백일장은 등단하지 않은 신진 작가들에게 문학적 등용문이 되어줄 예정입니다. 매달 18일까지 이메일이나 우편을 통해 3편에서 5편의 작품을 응모할 수 있으며, 정형의 미학을 통해 자신의 내면과 세상을 노래하고자 하는 많은 이들의 참여를 기다리고 있습니다.

시조라는 전통의 그릇에 현대적인 감각과 시대정신을 담아내는 시도들이 계속될 때, 우리 문학의 지평은 더욱 넓어질 것이며 독자들은 그 속에서 삶의 진실과 마주하는 소중한 경험을 하게 될 것입니다





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