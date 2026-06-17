정파대표, 당원 주권 정당과 1인 1표제 확고히…계파 갈라치기 반박

정파대표는 당원 주권 정당과 1인 1표제를 민주당 개혁의 핵심 가치로 제시하며, 일부 언론의 계파 보도에 반박했다. 이재명 대통령의 외교 성과를 치하하고, 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선관위의 부실을 강력 비판하며 근본적 개혁을 주문했다.

더불어민주당 정파대표 는 국회에서 열린 최고위원회의에서 당원 주권 정당과 1인 1표제 의 중요성을 강조하며, 이는 노무현 전 대통령과 이해찬 전 대표의 민주당 개혁의 꿈을 실현하는 길이라고 말했다. 1인 1표제 는 당대표와 최고위원 선출 시 대의원과 권리당원의 표 가치를 동등하게 하는 제도로, 정 대표는 당내 반대를 극복하며 이를 관철시킨 바 있다.

정 대표는 일부 언론의 계파 갈라치기 보도에 대해 반박하며, 자신은 당원파이자 개혁파라고 규정하고, 민주당원 모두가 이재명 정부의 성공을 바라는 친명(친이재명)이라고 강조했다. 정 대표는 이재명 대통령의 해외 순방과 G7 정상회의 참석을 높이 평가하며, 세계 무대에서 대한민국의 위상을 보여준 점에 대해 국민으로서 자부심을 느낀다고 밝혔다. 한편, 정 대표는 최근 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 두고 중앙선거관리위원회의 총체적 부실과 무능을 비판하며, 이를 계기로 선거 관리 전반에 대한 근본적 개혁이 필요하다고 주장했다.

또한 국민의힘의 부정선거 음모론과 선거 불복 행태를 반헌법·반민주적이라고 규탄하며, 철저한 진상 규명과 책임자 처벌, 재발 방지 대책 마련을 촉구했다. 정 대표는 오는 8월 17일 열릴 민주당 전당대회에 출마할 가능성이 높은 당대표 후보군으로 꼽히고 있으며, 김민석 국무총리와 경쟁 구도를 형성할 전망이다





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