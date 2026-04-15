정치권, 법원·검찰 압박 '정당화' 의혹… '무죄추정' 사회 불감증 우려

박상용 부부장검사의 증언 거부와 녹취록 공개를 둘러싼 논란, 민주당의 법원·검찰에 대한 '4인 회동설' 제기 등 정치권의 사법기관 압박 의혹이 불거지면서, '무죄추정' 사회에 대한 불감증과 대결 구도 심화에 대한 우려가 제기되고 있다.

최근 국회에서 박상용 인천지검 부부장검사가 증인 선서를 거부하고 퇴장당하는 사건과 함께, 그가 복도에서 취재진에게 쏟아낸 발언들은 우리 사회의 법과 윤리에 대한 심각한 질문을 던지고 있습니다. 수사와 재판은 넘쳐나지만, 정작 그 과정에 임하는 이들의 윤리는 사라지고 있다는 지적은 뼈아프게 다가옵니다. 세상의 모든 일을 유무죄로만 가릴 수는 없습니다. 설령 법적인 유죄가 아니더라도, 거짓말을 했다면 사과해야 하고, 절차에 어긋난 일을 했다면 잘못을 인정하는 것이 마땅합니다. 누군가를 몰래 험담하다 들켰을 때 느끼는 민망함, 그것이 바로 세상을 살아가는 당연한 윤리입니다. 그러나 안타깝게도 이러한 기본적인 윤리가 실종된 시대를 살고 있습니다. 특히 공익을 추구해야 할 검사, 판사, 그리고 국회의원을 비롯한 정치인들에게는 더욱 높은 수준의 윤리가 요구됩니다. 나라에서 월급과 세비를 받는 이들에게는 그만큼의 책임감이 따르며, 그들의 윤리적 행보는 우리가 그들에게 공무를 믿고 맡길 수 있는지 여부를 결정하는 중요한 잣대가 됩니다.

최근 공개된 박상용 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인인 서민석 변호사의 통화 녹음은 이러한 윤리적 문제를 극명하게 보여줍니다. 박 검사는 서 변호사가 통화 내용을 일부만 공개하여 전체 취지를 왜곡했다고 주장하지만, 공개된 발언 내용 자체만으로도 많은 부적절함을 내포하고 있습니다. 박 검사는 통화에서 “이재명씨가 완전히 주범이 되고 이 사람이 종범이 되는 식의 자백이 있어야 저희가 그거를 할 수가 있고”, “추가 수사들을 중단해 놓고 있으니까 검사들은 검사들대로 불만 넘치고, 아무튼 제가 완전 샌드위치가 돼 가지고 막 너무 힘든 상황이에요” 와 같은 발언을 했습니다. 이 말은 이 전 부지사가 이재명 대표를 대북송금 사건의 주범으로 진술한다면, 그를 공범이 아닌 종범으로 처리하고 추가 수사를 중단하겠다는 의사로 해석될 여지가 충분합니다. 수원지검이 2023년 3월 이 전 부지사를 대북송금 사건으로 기소한 상태에서, 같은 해 6월에 이루어진 이 통화는 재판 중인 사건에 대한 추가 수사, 즉 '별건 수사'의 가능성을 시사합니다.

수사 과정에서 검사와 피의자 간의 관계는 본질적으로 불평등합니다. 위축된 피의자에게 별건 수사라는 압박을 가하여 원하는 진술을 이끌어내려는 시도는 지극히 부적절한 행위이며, 이러한 사실이 드러났다면 문제를 인정하고 사과하는 것이 '공익의 대표자'로서 검사가 마땅히 지켜야 할 윤리입니다. 비록 박 검사가 부당한 정치권력의 압력에 맞서 싸우는 자신의 자유를 주장할 수는 있다 하더라도 말입니다. 하지만 이러한 상황에서 반대편이라고 해서 무조건 박수를 쳐줄 수도 없는 것이 현실입니다. 새 정부 출범 이후 집권 여당이 된 더불어민주당은 법원과 검찰을 향한 압박을 강화하고 있습니다. 물론 두 기관 모두 국민의 신뢰를 잃었던 역사적 과오가 깊고, 개혁의 필요성은 분명 존재합니다. 하지만 그렇다고 해서 근거 없는 의혹 제기나 정치적 공격이 정당화될 수는 없습니다.

민주당은 지난해 5월부터 4개월에 걸쳐 조희대 대법원장의 ‘4인 회동설’을 제기하며, 대선을 앞둔 시점에 대법원장이 특정 인물들과 만나 대선 후보의 유죄 결론을 모의했다는 주장을 펼쳤습니다. 만약 사실이라면 이는 대법원장이 즉각 사퇴하고 수사를 받아야 할 만큼 중대한 사안이지만, 이 주장은 별다른 근거 없는 '설'에 불과했습니다. 또한, 대검찰청 관계자들이 비상계엄 시기에 중앙선거관리위원회로 출동했다는 민주당의 주장 역시 마찬가지입니다. 이 또한 사실이라면 내란 중요 임무 종사에 해당하는 범죄 행위로 볼 수 있지만, 결국 수사에 착수했던 특별검사팀은 명확한 근거가 없다는 이유로 무혐의 처분을 내렸습니다. 이 두 가지 의혹을 제기했던 사람 중 누구도 이에 대해 유감의 뜻을 표명하거나 잘못을 인정하는 모습을 보인 적이 없습니다. 우리 사회는 잘못을 인정하고 바로잡는 용기를 잃어버린 지 오래된 것 같습니다.

대부분의 문제는 '수사'라는 이름으로 떠넘겨지고 있으며, 수사와 재판은 결국 '전부 아니면 전무'의 제로섬 게임처럼 치닫고 있습니다. 무혐의가 아니면 기소이고, 무죄가 아니면 유죄라는 극단적인 대결 구도 속에서는, 끝까지 잘못을 인정하지 않는 것이 때로는 더 현명한 행동으로 여겨지기도 합니다. 하지만 세상은 법정보다 훨씬 넓으며, 법이 모든 것을 판단하는 유일한 척도가 될 수는 없습니다. 특히 공익에 봉사해야 하는 사람들에게는 공정과 진실의 의무를 다하는 것만큼이나, 잘못이 있을 때 이를 인정하는 윤리적 자세가 더욱 절실합니다. 이러한 윤리적 성찰만이 지금 우리 사회를 지배하는 '피아'로 나뉜 대결 구도를 끝낼 수 있는 유일한 희망이라고 믿습니다.





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