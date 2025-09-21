정치권 격랑: 내란 특검, 야당 탄압 공방, 헌정 질서 위협

국민의힘은 내란 특검을 야당 탄압으로 규정하고 대규모 장외 투쟁에 나섰다. 민주당은 외환죄의 중대성을 강조하며 특검 수사를 지지하고, 조희대 대법원장 사퇴 요구 등 사법부 압박을 이어갔다. 정부조직법 개정안 처리, 방통위 폐지 등 입법 공방이 격화되며, 여야의 극한 대립은 헌정 질서 위협으로 이어진다.

국민의힘은 이를 야당 탄압 이자 독재로 규정하고, 5년 8개월 만에 대규모 장외 투쟁에 나섭니다. 내란 특검 팀이 이번 주 수요일 '평양 무인기 침투 의혹'과 관련해 윤석열 전 대통령 소환을 통보한 가운데, 민주당 정청래 대표는 내란죄보다 외환죄가 더 무겁다면서 힘을 실었습니다. 내란 특검 이 외환죄와 검찰에 대한 수사는 아직 손도 못 댔다면서, 특검 기간도 연장되고 수사 인원도 증원됐으니 죄를 남김없이 캐서 철저히 단죄해야 한다고 강조했습니다. 정청래 대표는 조희대 대법원장 사퇴를 요구하며 연일 '사법부 때리기'에 집중했는데요, 정 대표 등 민주당은 어제와 오늘, 진실 공방으로 번진 '조희대-한덕수 회동설'은 일절 언급하지 않았습니다. 이재명 정부의 첫 원내 사령탑으로 입법 추진 성과 등을 돌아보고, 현재 정국도 진단할 텐데요, YTN에서 생중계로 전해드립니다. 조국 사태와 선거법 개정 등에 반발해 광화문에서 모였던 이후, 대규모 장외 집회는 무려 5년 8개월 만입니다.

민주당이 주장한 조희대 대법원장과 한덕수 전 총리의 이른바 '비밀 회동설'이 일종의 트리거가 됐는데요. 국민의힘은 신빙성이 의심되는 제보 녹취를 근거로 대법원장의 사퇴를 연일 압박하고, 3대 특검마다 전담 재판부 설치를 추진하는 등 민주당이 삼권분립을 근간으로 한 헌정 질서를 위기에 빠뜨렸다는 주장을 부각할 것으로 보입니다. 김건희 특검이 당원 명부를 압수 수색했고, '윤핵관' 권성동 의원이 구속되는 등 당내 긴장감이 높아진 상황에서 호소력이 있을지도 주목됩니다. 이번 주 국회 본회의가 열릴 텐데, 여야가 워낙 경색된 분위기라, 워낙 순조롭게 진행되긴 힘들겠네요. 절대다수 의석을 보유한 민주당은 이번 주 목요일 본회의에서, 정부조직법 개정안을 처리할 계획입니다. 국민의힘이 상임위원장이라 당장 추진이 어려운 금융감독위원회 설치법 등은 신속처리안건, 패스트트랙으로 지정할 계획입니다. 방송통신위원회를 폐지하고, 방송미디어통신위원회를 신설하는 내용도 같은 날 처리한다는 방침입니다. 특히, 방통위 폐지는, 윤석열 정부에서 임명된 이진숙 위원장을 몰아내기 위한 '위인폐관 입법'이라고 규정했습니다. 필리버스터는 표결로 강제 종결이 가능한 만큼, 법안당 24시간 시간을 끄는 효과뿐인데, 국민의힘은 법안 문제점을 국민에게 알리는 동시에 여당의 입법 폭주 프레임을 강화하겠다는 전략입니다. 긴 추석 연휴를 앞둔 만큼 여야 기 싸움은 이번 주 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 이번 국면은 단순히 정치적 공방을 넘어 헌정 질서의 근간을 흔드는 심각한 상황으로 인식되고 있습니다. 야당 탄압과 독재 시도라는 국민의힘의 강경한 규탄은, 사법부의 독립성을 훼손하고 삼권분립의 원칙을 무너뜨리려는 시도로 이어지고 있다는 비판으로 이어집니다. 민주당의 핵심 인사들이 관련된 특검 수사, 특히 윤석열 전 대통령 소환은 정치적 보복이라는 의혹을 증폭시키며, 여야 간의 극한 대립을 더욱 심화시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 상황은 단순히 정책적 이견을 넘어, 국가 시스템의 기본 원리를 뒤흔드는 심각한 위협으로 간주되어야 합니다. 더욱이, 여야 간의 갈등은 입법 과정에서도 극심한 충돌을 야기하고 있습니다. 민주당이 다수 의석을 활용하여 정부조직법 개정안 등 주요 법안을 밀어붙이려는 시도는, 국민의힘의 거센 반발을 불러일으키고 있습니다. 특히 방송통신위원회의 폐지 및 방송미디어통신위원회의 신설은, 야당 탄압의 수단으로 간주되며, '위인폐관 입법'이라는 비판에 직면해 있습니다. 이러한 상황은 국회의 기능 마비를 초래할 수 있으며, 법치주의의 근간을 흔드는 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 국민의힘은 필리버스터 등 다양한 수단을 동원하여 민주당의 입법 독주를 저지하려는 전략을 펼치고 있지만, 여야 간의 극심한 대립은 장기화될 가능성이 높습니다. 이번 사태는 단순히 특정 정당의 이해관계를 넘어, 대한민국의 민주주의와 헌정 질서의 존폐를 가늠하는 중대한 기로에 서 있음을 보여줍니다. 국민들은 정치적 공방의 진실을 파악하고, 헌법적 가치를 수호하기 위해 끊임없이 노력해야 합니다. 언론은 객관적인 보도를 통해 국민들의 올바른 판단을 돕고, 정치권은 소모적인 갈등을 멈추고 건설적인 대화와 타협을 통해 국가의 미래를 위한 해법을 모색해야 할 것입니다. 이번 사태는 대한민국 민주주의의 성숙도를 시험하는 중요한 시금석이 될 것입니다





YTN24 / 🏆 2. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

내란 특검 야당 탄압 정부조직법 개정 삼권분립 헌정 질서

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인