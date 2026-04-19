정치개혁 법안, 거대 양당 기득권 강화 비판 속 통과

6·3 지방선거를 앞두고 통과된 정치개혁 법안이 광역의원 비례대표 확대, 중대선거구제 시범 도입 등을 담고 있으나, 거대 양당의 기득권을 강화하고 소수 정당의 진입 장벽을 높인다는 비판에 직면하고 있다. 특히 여론조사 지지율 5% 이상 정당에만 지구당 사무소 설치를 허용한 조항은 정치 참여를 제한하는 퇴행적 조치로 지적받고 있다.

지난 18일, 국회 본회의에서는 조국혁신당, 진보당, 사회민주당, 기본소득당 의원들이 퇴장한 가운데 더불어민주당과 국민의힘 의원들이 공직선거법 일부개정법률안에 대한 표결을 진행했습니다. 이는 지난 17일, 6·3 지방선거 를 앞두고 여야가 합의한 정치개혁 법안 처리의 일환으로 이루어졌습니다. 주요 개정 내용은 광역의원 비례대표 비율 소폭 확대, 호남 4개 지역에 광역의원 중대선거구제 시범 도입, 그리고 기초의원 중대선거구제 지역 27곳 확대 등입니다.

이러한 개혁안은 표의 비례성을 높이고 정치적 다양성을 확보하자는 취지를 일부 담고 있으나, 전반적으로 거대 양당의 기득권을 강화하는 방안이라는 비판을 피하기 어렵습니다. 특히, 여론조사 지지율 5% 이상 정당에만 지구당 사무소 설치를 허용한 조항은 정치 진입의 문턱을 높이는 퇴행적인 조치라는 지적이 나오고 있습니다.

‘4·17 합의안’에 따라 이번 지방선거부터 광주 동남갑, 북갑, 북을, 광산을 등 4개 지역에 광역의원 중대선거구제가 시범적으로 도입됩니다. 또한, 기존 10%였던 광역의원 비례대표 비중도 14%로 상향 조정되었습니다. 중대선거구제는 사표를 줄이고 소수 정당의 의회 진출 장벽을 낮추는 효과가 있다는 긍정적인 측면이 있습니다. 그러나 정치적 다양성이 더욱 절실한 수도권과 영남 지역을 제외한 점, 그리고 비례대표 비중을 고작 4%포인트만 높인 점은 실질적인 개혁이라기보다는 개혁의 시늉을 내는 것에 그친다는 비판을 불러일으키고 있습니다.

특히, 당원협의회 또는 지역위원회에 사무소를 둘 수 있도록 하는 ‘지구당 부활’ 조항을 여론조사 지지율 5% 이상을 받은 정당에만 적용하겠다는 것은 합리적인 근거를 찾기 어렵습니다. 이 기준대로라면 전국 250여 개 지역구에 합법적으로 사무실을 운영할 수 있는 정당은 사실상 더불어민주당과 국민의힘뿐이며, 이는 결사의 자유를 여론조사 지지율이라는 잣대로 제한하는 위헌적 발상이라는 비판을 받고 있습니다. 과거 지구당은 불법 정치자금의 통로라는 비판을 받으며 2004년에 폐지된 바 있습니다. ‘고비용 저효율 정치’의 상징이었던 지구당을 왜 부활시켜야 하는지에 대한 충분한 사회적 논의 없이 지방선거 직전에 전격적으로 처리된 배경에 대한 의문이 제기되고 있으며, 이는 차기 당권 경쟁을 염두에 둔 정략적인 행보가 아니냐는 의혹도 나오고 있습니다. 이는 진정한 정치혁신이 아닌 과거의 악습으로 회귀하는 것이라는 비판에 직면해 있습니다.

조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 등 진보 4당은 이번 개정안을 ‘거대 양당의 기득권 담합’이라고 강하게 비판하고 있으며, 더불어민주당과 국민의힘은 이러한 비판을 겸허히 수용해야 할 것입니다. 국가적 혼란 이후 풀뿌리 민주주의를 강화하기 위한 첫 번째 정치개혁 논의가 겨우 이 정도 수준이라는 점에 대해 깊은 실망감을 금할 수 없습니다. 더불어민주당과 국민의힘은 무투표 당선자가 속출하여 ‘죽은 지방자치’가 되풀이되는 현실을 바람직하다고 생각하는지 자문해 보아야 할 것입니다. 광역의회 비례대표 비율을 30%로 확대하고, 단체장 선거에 결선투표제를 도입하며, 지역 정당 활동을 허용하는 등 다양성을 보장하는 정치개혁은 국가적 혼란 속에서 민주주의를 지켜낸 시민들의 최소한의 요구였습니다. 기득권을 내려놓지 않으려는 거대 정당들의 담합에 대해 얼마나 많은 유권자들이 납득할 수 있을지 의문입니다. 여야는 시급히 정치개혁특별위원회를 재구성하여 정치개혁 법안을 원점에서 재검토하고 보다 발전적인 방향으로 다듬어야 할 것입니다.





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