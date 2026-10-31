정청래, 김민석 대표 취임 100일 후 판가름 예고

정청래 더불어민주당 의원이 김민석 대표의 취임 100일을 기준으로 성과와 지지율이 판가름 날 것이라고 밝혔다. 조국혁신당과의 합당과 여권 내부 갈등에 대한 입장도 전했다.

정청래 더불어민주당 의원이 31일 김민석 대표의 취임 100일 을 앞두고 성과와 지지율에서 판가름이 날 것이라고 밝혔다. 정 의원은 이날 유튜브 방송에 출연해 김 대표가 취임 100일 기준 지지율 10%포인트 상승을 공언한 데 대해 최소한의 예의를 지키며 100일의 시간을 준 것으로 이해한다고 말했다. 김 대표의 취임 100일 은 다음 달 24일이다.

정 의원은 8·17 전당대회에서 김 대표와 경쟁한 바 있다. 그는 취임 100일 이후 자신의 역할에 대해 구체적인 구상을 준비하고 있다고 전했다. 어떤 기치를 내걸고 어떤 메시지를 담을지 고민하며 글을 써놓고 있다는 설명이다.

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조국혁신당 합당 추진 입장

정 의원은 자신이 당 대표 시절 제안했다가 무산된 조국혁신당과의 합당에 대해 개인적으로 내년 1월까지는 이뤄져야 한다고 강조했다. 2028년 총선을 고려할 때 혁신당에서 온 인사들이 권리당원을 모집할 수 있는 6개월의 시간을 줘야 한다는 것이다. 그는 양당 당원들의 찬성이 합당의 전제 조건이라며 양당 지도부가 당원들의 마음을 얻기 위해 노력해야 한다고 덧붙였다. 합당이 총선 승리에 필요하다는 입장도 밝혔다.

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여권 내부 갈등과 유시민 발언 논란

정 의원은 여권 진영 내부 갈등과 관련해 내란 수괴가 아직 제대로 청산되지 않은 상황에서 우리끼리 분열하는 것은 그들을 웃게 하는 일이라고 지적했다. 이재명 대통령과 정부·여당을 비판한 유시민 작가의 최근 발언을 둘러싼 당내 논란에 대해서는 독립운동가들도 하나의 노선을 가지지 않았다며 이럴 때일수록 등을 토닥이며 함께 가자는 것이 현명한 길이라고 말했다. 대통령의 국정 운영 기조 변화 가능성에 대해서는 국민이 바라는 뜻을 알고 있기에 그렇게 될 수 있도록 역할을 하겠다며 여러 경로를 통해 끊임없이 노력하고 있다고 답했다.