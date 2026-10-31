정청래, 유시민 발언 논란에 당내 단합 강조

정청래 더불어민주당 의원이 유시민 작가 발언 논란에 대해 등을 토닥이며 함께 가자는 단합을 강조했다. 감정적 결정을 경계하며 총선과 대선 승리를 목표로 제시했다.

정청래 더불어민주당 의원은 31일 유시민 작가의 최근 발언을 둘러싼 당내 논란과 관련해 이럴 때일수록 등을 토닥이며 우리 함께 가자고 하는 것이 대단히 현명한 길이라고 말했다. 정 의원은 이날 유튜브 채널 박시영TV 에서 유 작가의 최근 발언에 대한 의견을 묻자 독립운동하던 분들도 하나의 노선을 가지 않았다며 이같이 밝혔다.

이 발언은 유시민 작가가 지난 28일 박시영TV에 출연해 이재명 대통령이 진보 진영을 해체하고 있다는 취지로 비판한 이후 나온 것이다. 유 작가는 또 김민석 민주당 대표가 자주 출연하는 민주당 유튜브 민티07에 대해서도 민티07을 만들어 계속 진영을 박살내는 일에 앞장서고 있다고 지적했다.

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유시민 발언 논란과 당내 갈등

유 작가의 발언 이후 김민석 대표는 다음날인 29일 민티07에 출연해 유 작가의 전날 발언에 대한 질문을 받고 평가를 하거나 할 필요가 별로 없는 거 아닌가라며 불편한 기색을 드러냈다. 다만 당내 갈등을 부추기는 발언에는 일일이 대응하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

이런 상황에서 정청래 의원은 31일 방송에 출연해 당내 논란에 대한 자신의 생각을 전했다. 그는 독립운동하던 분들도 하나의 노선을 가지 않았다며 거기도 엄청난 파벌이 많았다고 말했다. 이어 독립운동처럼 민주주의를 위한 투쟁도 똑같이 장기성, 간고성, 복잡성을 띠고 있다고 설명했다.

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정 의원은 우리 내부에서도 이런저런 생각과 의견과 주장과 방법이 다 각자 다르다며 그랬을 때 리더십, 지도력이 중요하다고 강조했다. 그러면서 민주당과 당원들, 그중에서도 저희 같은 직업정치인들이 잘해야 한다고 덧붙였다.

정청래 의원이 강조한 단합과 리더십

정 의원은 유 작가에 대한 직접적인 평가는 피했다. 유 작가를 어떻게 생각하느냐는 질문에 여러분께서 평가하시기 바란다며 저는 평가라기보다는 그냥 제 생각을 말씀드리겠다고 했다. 이어 유 작가의 역할은 유 작가 역할대로 하고 정청래는 정청래의 역할을 하는 것이라고 말했다.

그는 당내 갈등이 감정적인 대립으로 번지는 상황을 경계했다. 지금은 서로 싸울 때라기보다는 이럴 때일수록 더 상대방의 얘기를 들어주고 고개를 끄덕여주는 게 좋을 것 같다며 화날 때 결정하면 안 되고 술 먹었을 때 결정하면 안 되며 감정적인 상태로 결정을 하면 안 된다고 강조했다.

정 의원은 그럼에도 불구하고 우리가 가야 할 길은 정해져 있다며 민주당이 총선에서 승리하고 대선에서 승리하는 게 목표 지점이라고 말했다. 이번 논란과 관련해 당내에서는 유 작가의 발언에 대한 다양한 해석이 나오고 있지만, 정 의원은 직접적인 평가를 유보하고 단합과 리더십을 강조하는 데 초점을 맞췄다.

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앞서 유 작가는 28일 박시영TV에 출연해 이재명 대통령이 진보 진영을 해체하고 있다는 취지로 비판했고, 김민석 대표가 자주 출연하는 민주당 유튜브 민티07에 대해서도 진영을 박살내는 일에 앞장서고 있다고 지적했다. 이에 김 대표는 29일 민티07에 출연해 유 작가의 발언에 대해 평가할 필요가 없다며 불편한 기색을 드러냈지만, 당내 갈등을 부추기는 발언에는 일일이 대응하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.