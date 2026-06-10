정청래 대표, 친청 지지층 규합에 나선다

정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 이후 공개 일정을 자제하던 상황에서 10일 친청(친정청래) 지지층 규합에 나섰다. 더불어민주당은 이날 오후 당무위원회를 열어 시도당위원장·전국위원장 선출 방식을 ‘대의원·권리당원 1인 1표제’로 바꾸는 당규 개정안을 의결했다. 이 안건이 최종 통과되면 8월 17일 열리는 민주당 전당대회부터 해당 규정이 적용된다.

정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 이후 공개 일정을 자제하던 상황에서 10일 친청(친정청래) 지지층 규합에 나섰다. 더불어민주당은 이날 오후 당무위원회 를 열어 시도당위원장·전국위원장 선출 방식을 ‘ 대의원·권리당원 1인 1표제 ’로 바꾸는 당규 개정안을 의결했다.

기존 민주당 당규(71조·74조)는 ‘전국위원장·시도당위원장 선출 시 대의원·권리당원 표 반영 비율을 20대 1 미만으로 한다’고 규정한다. 이 안건이 최종 통과되면 8월 17일 열리는 민주당 전당대회부터 해당 규정이 적용된다. 비공개 당무위에는 정 대표를 비롯해 한민수 비서실장, 강준현 수석대변인, 권향엽 조직사무부총장, 최기상 수석사무부총장 등이 참석했다. 강득구·황명선 최고위원 등 반청(반정청래)계 인사들은 불참했다.

참석한 인사는 ‘나머지는 위임장을 제출했다’고 했다. 한 친청계 의원은 ‘나머지 당내 선거는 1인 1표제가 도입된 상황에서 미처 안 된 부분을 통일한 것뿐’이라고 설명했다. 반면에 다른 민주당 관계자는 ‘당원 기반 승부를 보려는 정 대표에게 유리한 흐름이 만들어질 수 있다’고 해석했다. 정 대표가 자신의 지지층이 주로 활동하는 ‘딴지일보 게시판’에도 글을 썼고, 자신의 페이스북 글도 공유했다.

당 최고위원회의에서는 추가 발언을 자청해 ‘스윙 보터는 있어도 고정 불변한 중도층은 없다’는 평소 지론을 언급한 뒤 ‘국민을 이기는 정권은 없다. 국민은 영원하고 정권은 짧다’고 강조했다. 청와대는 이를 두고 ‘국회 및 당무에 관한 사안에 직접 언급하는 건 적절치 않다’고 말했다. 관련기사 정 대표와 가까운 한 민주당 의원은 의총 공개를 당원들의 요구를 수용한 것으로 보고, 결집해 전당대회에 나설 의지를 보였다고 설명했다.

김민석 국무총리가 지난 7일 민주당 대표 선거 출마를 공식화한 상황에서 정 대표 역시 출마 의지를 꺾지 않았다는 설명이다. 여권 내부에선 정 대표가 출마를 강행할 경우 ‘명청대전’이 불가피하다는 우려가 상당하다. 이 대통령이 지난 8일 취임 1주년 기자회견에서 김 총리에 대해 ‘이제는 다른 역할을 맡는 게 더 적정하다’고 한 걸 두고 ‘대통령의 분명한 김 총리 지지 의사’(재선 의원)라고 해석하는 이가 많아서다. 최재성 전 청와대 정무수석도 YTN 라디오에서 ‘정 대표가 연임 도전을 하면 엄연히 명청대전이 되고 엄청난 파열음이 날 것’이라고 말했다.

김 총리와 정 대표가 이날 오전 11시 광화문광장에서 열린 제100주년 6·10만세운동 기념식에 참석해 밝은 표정으로 부둥켜안으며 인사했지만, 친청·비청계 사이의 긴장은 갈수록 고조되고 있다. 유튜브 방송 ‘박시영TV’에서 친청계 이지은 민주당 대변인은 전날 ‘윤석열이 누구를 찍어 당 대표 시키고 하는 것을 엄청나게 욕했는데 대통령이 지금 이걸 하시는 건가, 이런 생각이 들었다’고 말해 논란 끝에 대변인직을 사퇴했다. 유럽을 순방 중인 이 대통령은 X에 지지율이 50.4%로 조사된 여론조사 결과를 공유하며 ‘국민 여러분 죄송하다. 냉정한 국민의 평가를 겸허하게 받아들인다’고 썼다.

한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 8~9일 실시한 무선 자동응답(ARS) 조사에서 이 대통령 지지율은 직전 조사인 59.8%(5월 4주)에서 9.4%포인트 급락한 50.4%로 나타났다





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