정청래, 6·3 지방선거 마지막 날 강원·수도권 집중 유세…"일 잘하는 이재명 정부와 함께할 지방정부 뽑아달라"

더불어민주당 정청래 대표는 6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막 날인 2일, 강원 지역과 수도권을 오가며 막판 지지세 결집에 총력을 기울였다. 정 대표는 "이번 지방선거는 12·3 비상계엄 내란을 심판하고, 일 잘하는 이재명 대통령처럼 일 잘하는 지방정부를 세우는 선거"라며 기호 1번 민주당을 지지해달라고 호소했다. 그는 서울이 전국 선거의 승부처임을 강조하며 정원오 서울시장 후보 지원을 위해 청계광장에서 유세를 마무리했고, 강원 정선·영월 등에서는 지역 후보들을 지원했다. 한병도 원내대표는 전북에 집중하며 투트랙 전략을 펼쳤고, 조승래 사무총장은 국민의힘을 내란 반성 없이 극우 세력 결집에만 몰두한다고 비판했다.

더불어민주당 지도부는 6·3 지방선거 를 하루 앞둔 2일, 막판 총력전에 돌입했다. 정청래 민주당 대표는 공식 선거운동 마지막 날, 승부처로 꼽히는 서울과 비교적 우세한 강원 지역을 오가며 집중 유세를 벌였다.

정 대표는 이날 오전 강원 정선에서 최승준 정선군수 후보를 지원하고 정선 아리랑시장에서 시민들을 만났으며, 이후 우상호 강원지사 후보와 박선규 영월군수 후보 지원 유세를 이어갔다. 오후에는 서울로 돌아와 마포구 경의선숲길에서 정원오 서울시장 후보와 도보 유세를 진행했고, 저녁에는 청계광장에서 정원오 후보 지원 유세를 하며 선거운동을 마무리했다. 정 대표는 이날 오후 국회에서 열린 대국민 투표 호소 기자회견에서 "이번 지방선거는 12·3 비상계엄 내란을 심판하고, 일 잘하는 이재명 대통령처럼 일 잘하는 지방정부를 세우는 선거"라고 규정했다.

그는 "기호 1번 민주당을 뽑아주는 것이 이재명 정부에게 더 큰 힘을 실어주는 길"이라며, "부정부패와 국정농단으로 얼룩진 과거로 퇴행시키려는 국민의힘은 민심의 냉철한 심판을 받아야 한다"고 목소리를 높였다. 특히 "이재명 정부에 대한 온갖 폄훼와 철 지난 색깔론으로 오로지 정쟁에만 몰두했던 대가를 혹독하게 치러야 한다"고 국민의힘을 강하게 비판했다. 서울은 한강벨트를 중심으로 중도층 유권자 비중이 높아 민주당과 국민의힘 모두 이번 지방선거의 핵심 승부처로 보고 있다. 정 대표는 그간 여러 차례 "서울을 이기면 전국을 이긴다"며 서울 승리의 중요성을 역설해왔다.

정원오 후보와 오세훈 후보의 여론조사 지지율은 공표 금지 기간 직전까지 오차범위 내 접전을 보였고, 정 대표는 선거운동 첫날에도 정 후보와 함께 서울에서 유세를 시작하는 등 서울에 대한 집중 투자를 이어갔다. 한편, 민주당은 정청래 대표가 강원·수도권에 집중하는 동안 한병도 원내대표가 전북도지사 선거에 전념하는 등 지역별 특성에 맞는 투트랙 전략을 펼쳤다. 한 원내대표는 이날 원내대책회의를 마치고 곧장 전북으로 이동해 이원택 전북지사 후보의 6개 일정에 동행하며 지지를 호소했다. 그는 "1년 전 대선 때만큼이나 간절하고 절박한 심정"이라며 "여러분의 한 표로 이재명 정부의 성공을 완성해달라"고 말했다.

조승래 민주당 사무총장도 국회에서 기자간담회를 열어 국민의힘을 비판했다. 그는 "국민의힘과 그 후보들은 내란 반성과 지역 발전 정책과 비전은 제시하지 못하고 불법적인 선거운동과 윤어게인 극우 세력 결집에만 골몰하고 있다"며 "이번 선거의 본질은 내란 세력을 심판하고 극우와 불법 세력을 심판하는 선거"이라고 강조했다. 또한 "일 잘하는 이 대통령을 응원하고 지지하는 선거"라고 규정하며 민주당 지지층의 단결을 촉구했다





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