정청래, 최고위 회의서 이재명 11번 언급…'이재명 시계' 착용과 낙산사 참배로 연임 도전 의지 과시

더불어민주당 정청래 대표가 최고위원회의에서 이재명 대통령과 정부를 반복 언급하며 지지를 표명하고 상징적 행보를 보였다. 지방선거 결과를 분석하며 강원도 승리를 강조했으나, 대통령 SNS 글과 연임 관련 질문에는 회피했다. 당내 반청계는 이를 연임 도전을 위한 명분 쌓기로 해석하며 내부 갈등이 표면화되고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이재명 대통령과 이재명 정부를 총 11번 언급하며 강력한 지지를 표명했다. 정 대표는 이 대통령이 세계적인 지도자로 자리매김하고 있다며 자부심을 드러내고, 중동 전쟁 종식后的 한반도 평화 정책과 경제 대책을 논의할 회의를 개최할 것이라고 밝혔다.

또한 10년 동안 착용해온 노무현 시계 대신 이재명 시계를 착용하는 상징적 행보를 보였다. 지방선거 결과에 대해서는 강원도에서의 승리를 강조하며 강릉시장 선출과 기초단체장 결과를 설명했다. 이 대통령의 SNS 글과 관련된 질문에는 손으로 X를 그리는 제스처로 답했고, 연임 도전 관련 질문에는 묵묵부답으로 일관했다. 민주당 내부에서는 정 대표의 행보에 대해 다른 해석이 나오고 있다.

일부 반청계 인사들은 정 대표가 대통령의 뜻에 반하는 연임 도전을 암시한다고 분석했다. 수도권 재선 의원은 순방 환송 거절과 SNS 글로 사인을 줬는데도 이를 무시한 채 연임을 추진하려 한다고 지적했다. 정 대표는 앞서 13일 강원 양양의 낙산사를 비공개 방문해 노무현 전 대통령의 위패에 참배하기도 했다. 이는 민주당 상징 인물들의 자취를 따라 연임 도전의 정당성을 쌓는 행위로 해석된다.

당내 긴장감은 점점 고조되고 있으며, 당권 다툼이 지방선거 결과에 영향을 줄 수 있다는 우려도 제기된다. 조승래 사무총장은 김민석 총리의 행보를 문제삼으며 지방선거 국면에서 당권 투쟁이 영향을 미쳤는지 평가해야 한다고 주장했다. 비공개 최고위원회의에서는 친김민석계와 친정청래계 간 갈등이 표면화되기도 했다. 한편 송영길 전 대표는 전당대회 출마 여부를 호남 민심을 보고 결정하겠다고 밝히며 호남 지역 행보에 나설 예정이다.

김용민 의원 역시 전당대회 출마를 고민 중이라고 밝혔다. 민주당은 당내 계파 갈등과 지도부 구도를 둘러싼 논란 속에서 전당대회를 앞두고 있는 상황이다





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정청래 이재명 더불어민주당 지방선거 낙산사 연임 당내 갈등 전당대회

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