정청래·추미애·김병욱, 성남 모란시장 유세에서 '감옥 3인방' 비판 및 이재명 정부 성과 강조

사전 투표 첫날인 29일, 정청래 더불어민주당 대표가 경기도 성남시 모란시장에서 추미애 경기도지사 후보, 김병욱 성남시장 후보와 합동유세를 벌였다. 정 대표는 윤석열, 박근혜, 이명박을 '감옥 3인방'으로 지칭하며 이들을 물리칠 것과 이재명 대통령의 업적을 강조했다. 김병욱 후보와 추미애 후보도 성남 탈환과 이재명 정부 정책과의 연계성을 역설하며 지지를 호소했다. 현장에서는 시민들의 참석과 응원이 이어졌고, 정 대표는 땅콩 먹여주기 퍼포먼스를 펼치기도 했다. 김병욱 후보는 정 대표 발언에 대해 역사적 사실 왜곡을 비판하면서도 본인의 적임성을 강조했다.

사전 투표 첫날인 29일 오전, 정청래 더불어민주당 대표가 경기도 성남시 모란시장 을 찾아 추미애 경기도지사 후보· 김병욱 성남시장 후보와 함께 유세를 벌였다. 정 대표는 유세차에 올라 "국정농단과 촛불혁명으로 탄핵 된 박근혜 가 걸어 다니고 있고, 부정부패로 감옥에 갔다 온 이명박 도 걸어 다니고 있다"며 "내란 우두머리 윤석열 의 부활을 꿈꾸는 윤어게인을 물리쳐야 한다"고 목소리를 높였다.

이어 "윤석열, 박근혜, 이명박 감옥 3인방이 설치고 있다"라고 성토했다. 그러면서 "이 감옥 3인방보다 열 배 백 배 일 잘하는 분이 이재명 대통령"이라며 "역사를 거꾸로 돌리려는 내란 세력을 심판해 달라"고 당부했다.

"경기도지사는 추미애, 성남시장은 김병욱을 뽑아 달라"고 한표를 호소했다. 이어 마이크를 잡은 김병욱 후보는 "이번처럼 더불어민주당의 후보가 자랑스러울 수가 없다"라고 운을 뗐다.

"정 대표와 추미애 후보 모두 첫 유세를 성남 서현역에서 했는데, 그만큼 성남 탈환 의미가 큰 것"이라며 "오는 6월 3일 성남을 탈환해서 일 잘하는 이재명 정부와 함께 성남 성공시대를 다시 열겠다"고 밝혔다. 추미애 후보 역시 성남과 이재명 대통령의 관련성을 강조했다. 추 후보는 "성남시는 이재명 정부를 상징하는 심장이다. (이 대통령이) 시장 시절 개혁은 이렇게 하는 것, 민생은 이렇게 지원하는 것을 보여준 모델이 성남"이라고 강조했다.

"소년공 출신이 성남 시장이 되고 경기도지사가 되고, 대한민국 대통령이 돼서 내란을 극복했고, 대한민국을 가열차게 움직이고 있다는 사실이 신나지 않느냐? "고 물으며 "이재명 정신을 김병욱이, 추미애가 이어갈 수 있도록 도와 달라"고 호소했다. 유세를 마친 후 정청래 대표 등은 5일 장이 열린 모란시장을 돌며 유권자들을 만났다. 정 대표와 김 후보, 추 후보 주변은 악수하고 기념 사진을 찍으려는 시민들로 붐볐으며, 지지를 표시하는 목소리도 있었다.

정 대표는 땅콩 등을 파는 상점 앞에서 김 후보에게 '땅콩 먹여주기' 퍼포먼스를 펼치기도 했다. 김병욱 후보는 인터뷰에서 정 대표의 '감옥 3인방' 발언과 관련해 "역사의 심판이라는 게 있는 건데, 탄핵이나 큰 죄를 저지른 분들이 다시 선거판에 와서 역사적 사실을 왜곡하고 진영에 호소함으로써 합리적인 판단을 흐리게 하는 모습이 상당히 좋지 않다"고 비판했다.

'왜 김병욱인가? '라는 질문에는 "김병욱은 일에 대한 열정이 있고, 일을 풀어나가고 성과를 내는 일머리가 있다. 또 더 큰 성남이 되기 위해서는 정부의 협조가 절실한데, 이 모든 것을 갖춘 사람이 김병욱"이라고 답했다.

"내란을 일으킨 세력에게 표를 줄 수는 없다는 분위기와 이재명 정부가 생각보다 일을 잘한다는 평가가 있는 것 같다"며 "민주당과 일 잘하는 이재명 정부에게 표심이 오리라고 확신한다. 시민들의 상식을 믿고 합리성을 믿고 열심히 뛰고 있다"라고 강조했다





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