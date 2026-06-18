정청래 대표, 이재명 대통령 귀국 행사 참석…당내 신경전 격화와 1인1표제 논쟁

전당대회를 앞두고 정청래 더민주 대표가 이재명 대통령 환영 행사에 참석했지만, 당내 파벌 갈등과 1인 1표제 도입을 둘러싼 세부 규칙 마련이 격렬히 논쟁되고 있다. 대통령과 총리의 '투 샷'이 정 대표에게 미치는 영향과 차기 당대표 선출 구도가 집중 조명받는다.

(서울=연합뉴스) 더불어민주당 정청래 대표가 8·17 전당대회 를 앞두고 당내 갈등 이 깊어지는 가운데, 대통령 이재명의 유럽 순방이 끝난 직후 귀국 환영 행사에 참석했다. 정 대표는 이 전당대회 를 앞두고 차기 총선 공천권을 둘러싼 계파 간 경쟁이 격화될 것으로 예상되는 시점에, 일각에서는 그의 참석이 당내 신경전을 어느 정도 누그러뜨렸다는 평가가 나오고 있다.

그러나 이번 행사에서 정 대표가 재차 불참하는 사태가 반복될 경우, 민주당 내부의 파벌 싸움이 크게 확산될 위험이 있다는 우려가 제기되고 있다. 박지원 의원은 KBS 라디오 인터뷰에서 "대통령 비서실이 정 대표를 공항에 나오도록 조정한 것은 현명한 판단"이라며, "대통령실이 당내 갈등을 부추기는 일은 없어야 한다"고 강조했다. 한편, 이재명 대통령은 9일 G7 정상회의와 유럽 순방을 위해 출국하면서도, 성남 서울공항에서 김민석 국무총리와 인사를 나누는 모습을 보였다. 정 대표는 대통령의 출국 행사에 불참했고, 이는 당내에서 대통령과 총리의 '투 샷'이 정 대표에게 불리하게 작용했다는 해석을 낳았다.

정 대표가 연임을 위한 전당대회 출마를 고민하고 있는 가운데, 이 같은 상황은 차기 당 대표 선출 과정에서 대통령과 정 대표 간의 대결 구도를 명확히 할 가능성을 높이고 있다. 여당 진영에서는 정 대표가 "친청파와 친석파 사이의 악의적 갈라치기"에 몰두하고 있다는 비판이 제기되며, 민주당 전체가 이재명 정부의 성공을 바라는 친명 세력으로 통합될 필요가 있다는 목소리도 나오고 있다. 전당대회를 앞두고는 1인 1표제 도입과 관련된 세부 규칙 설정이 또 다른 갈등 요인으로 떠오르고 있다.

당헌은 전략 지역 투표에 가중치를 두겠다고 명시했지만, 전략 지역의 정의와 구체적인 적용 방안에 대해서는 아직 합의가 이루어지지 않았다. 김영진 의원은 MBC 라디오 인터뷰에서 "정 대표가 당 대표로서 적임자인지 스스로 고민해야 한다"며, "본인의 출마 여부는 당원과 국민에게 달려 있다"는 점을 강조했다. 이러한 논쟁이 지속되면 전당대회는 이재명 대통령과 정청래 대표 사이의 직접적인 대결 구도로 전개될 가능성이 크며, 당내 파벌 싸움이 격화될 경우 민주당의 전체적인 연대와 정책 추진에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있다





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정청래 이재명 대통령 전당대회 1인 1표제 당내 갈등

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