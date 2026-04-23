정청래 대표, 광역단체장 후보들과 '낮은 자세' 당부…지방선거 승리 의지 다져

더불어민주당 정청래 대표가 광역단체장 후보자들과 만나 겸손하고 성실한 자세로 국민을 위한 봉사에 힘써줄 것을 당부하며 지방선거 승리를 위한 의지를 다졌다. 전국지표조사 결과 민주당에 긍정적인 신호가 보내지고 있으며, 특히 대구/경북 지역에서 이재명 대통령 국정수행 긍정평가가 상승했다.

더불어 민주당 정청래 대표는 23일 국회에서 16개 광역단체장 후보자들과 만나 '목표는 높게, 자세는 낮게'라는 격려와 함께 겸손하고 성실한 자세로 국민을 위한 봉사에 힘써줄 것을 당부했다. 지방선거 를 41일 앞둔 시점에서 민주당 은 수도권은 물론, 전통적인 국민의힘 지지 기반이었던 대구에서도 우세한 기세를 보이고 있다.

하지만 경남에서는 접전이 예상되며, 경북에서는 보수 정당에 밀리는 등 지역별로 희비가 엇갈리고 있다. 같은 날 발표된 전국지표조사(NBS) 결과는 민주당에 긍정적인 신호를 보내고 있다. 특히 대구/경북 지역에서 이재명 대통령 국정수행 긍정평가가 7%p 상승하여 66%에 도달했고, 국민의힘 지지도는 이 정부 출범 이후 최저치인 15%를 기록했다. 이러한 여론 흐름을 반영하여 정청래 대표는 후보들에게 과거 이해찬 전 국무총리가 강조했던 '성실, 진실, 절실'의 3실 정신을 강조하며 국민을 위한 헌신적인 자세를 부탁했다.

후보들은 전국 지도에 각자의 지역 스티커를 부착하고 회의에 참석하여 선거에 임하는 각오와 핵심 공약을 발표했다. 가장 어려운 상황에 놓인 오중기 경북도지사 후보는 '지역주의 타파'를 핵심 과제로 제시하며, 대한민국 민주주의의 마지막 과제인 지역주의 해체에 앞장서겠다고 약속했다. 경합이 예상되는 경남의 김경수 도지사 후보는 영상으로 참석하여 경남의 경제 침체를 지적하며 부울경 메가시티를 통한 성장 동력 확보를 공약했다. 민주당 우세 지역인 경기도의 추미애 경기지사 후보는 당 대표의 적극적인 선거 지원을 강조하며 전국 승리를 자신했다.

후보들은 비공개 회의를 통해 향후 지도부 지원 방안과 지역 간 연대 유세 등을 논의했다. 강준현 수석대변인은 지도부가 험지로 분류되는 경북 지역에 집중적인 지원을 고려하고 있다고 밝혔다. 한편, 당내외 인사들의 '전략 공천' 지역을 결정하기 위한 민주당 전략공천관리위원회 회의가 진행되었지만, 구체적인 내용은 공개되지 않았다. 이광재 전 강원지사, 송영길 전 대표, 김용 전 민주연구원 부원장 등의 공천 여부가 주목받고 있으며, 언론 보도에 따르면 23일 오후에 발표될 가능성이 있다.

정청래 대표는 전략 공천을 최대한 신속하게 진행하되, 공천 과정은 비밀리에 유지될 것이라고 밝혔다. 비공개 최고위원회는 이날 오후 5시경에 개최될 예정이다. NBS 여론조사 결과에 따르면, 지난 20일부터 22일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 실시한 전화면접조사에서 민주당의 우세한 흐름이 확인되었다. (오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p). 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다





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민주당 지방선거 정청래 광역단체장 여론조사

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