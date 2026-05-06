정청래 대표의 공천 자평을 둘러싼 민주당 내 갈등과 공정성 논란의 실체

정청래 더불어민주당 대표가 지방선거 공천 과정이 그 어느 때보다 투명하고 공정했다고 평가했으나, 당내에서는 실제 발생한 단식과 삭발 투쟁 등 갈등 상황을 완전히 외면한 자화자찬이라는 비판이 거세게 일고 있다.

더불어민주당 의 정청래 대표가 최근 진행된 지방선거 공천 과정을 두고 전례 없이 투명하고 공정했다는 자평을 내놓으면서 당내에서 거센 논란이 일고 있다. 정 대표는 지난 6일 국회에서 열린 시·도당위원장 연석회의라는 공식적인 자리에서 이번 공천이 정당 역사상 매우 대규모로 이루어졌음에도 불구하고, 중앙당사 내에서 흔히 볼 수 있었던 삭발이나 단식, 그리고 대규모의 항의 시위가 거의 발생하지 않은 유례없는 과정이었다고 강조했다.

그는 특히 이재명 정부의 성공적인 출범과 다가오는 6·3 지방선거의 압도적인 승리를 위해 당원들의 총의가 하나로 잘 모였으며, 그 결과로 공천과 경선의 전 과정이 그 어느 때보다 투명하게 운영되었다고 주장했다. 이는 지난달 23일 광역단체장 후보 연석회의에서 그가 언급했던 억울한 컷오프가 없고 낙하산 공천이나 부정 비리가 없으며 항의 시위조차 없는 이른바 '4무 공천'을 실현했다는 주장과 궤를 같이하는 것이다. 하지만 이러한 정 대표의 낙관적인 자평은 당내의 실제 분위기와는 상당한 괴리가 있다는 지적이 끊이지 않고 있다.

당 내부에서는 정 대표가 공천 과정에서 분출된 수많은 갈등과 구체적인 문제점들을 의도적으로 외면하고 있다는 비판이 제기되는 상황이다. 가장 대표적인 사례로 전북지사 경선 과정에 강력하게 항의하며 국회 본관 앞에서 무려 12일 동안이나 단식 농성을 벌였던 안호영 의원의 사례를 들 수 있다. 특히 안 의원이 극심한 건강 악화로 인해 결국 구급차에 실려 병원으로 이송된 바로 다음 날, 정 대표가 삭발과 단식 같은 항의 시위가 없었다는 취지의 발언을 한 것을 두고 당 관계자들은 매우 부적절한 인식이라고 입을 모으고 있다.

또한 조승현 금천구청장 예비후보 역시 공천 배제 즉 컷오프 조치에 반발하여 지난달 초부터 삭발과 단식 투쟁이라는 극단적인 선택을 했음에도 불구하고, 정 대표의 발언 속에 이러한 현실은 전혀 반영되지 않았다는 점이 논란의 핵심이다. 수도권에서 활동하는 일부 초선 의원들은 정 대표의 이러한 행보를 전형적인 자화자찬이라고 강하게 비판하고 있다. 이들은 대표가 나름의 정치적 이유로 성과를 부각하고 싶어 하겠지만, 종로구 사례처럼 공천 절차가 제대로 마무리되지 않아 잡음이 끊이지 않는 지역들이 엄연히 존재함에도 이를 애써 무시하고 있다고 지적했다.

특히 전북 지역에서 나타난 안호영 의원의 단식 투쟁이나 김관영 지사의 무소속 출마 결정은 경선 시스템과 공천 과정에 대한 당원들과 후보자들의 강력한 항의 표시였다고 분석하며, 지금 시점에서 공정성을 논하며 자화자찬하기에는 너무나 이르다는 입장을 보였다. 당내의 갈등을 인정하지 않고 덮으려는 태도가 오히려 더 큰 내부 분열을 야기할 수 있다는 우려가 나오는 대목이다. 더욱 심각한 문제는 지역 경선 과정에서 드러난 구조적인 결함들이다. 또 다른 수도권 의원은 정 대표의 화법을 두고 현실과 동떨어진 유체이탈 화법이라며 강도 높게 비판했다.

이 의원의 주장에 따르면, 전남과 광주 지역의 광역단체장 및 기초단체장, 그리고 지방의원 경선 과정에서 당원 명부가 외부로 유출되거나 대리 투표가 이루어지는 등 민주주의의 기본 원칙을 흔드는 심각한 문제들이 발생했다. 또한 가산점과 감점 제도의 적용 과정에서도 형평성 논란이 끊이지 않았음에도 불구하고, 정 대표의 시야에는 이러한 치명적인 결함들이 보이지 않는 것 같다는 냉소적인 반응이 나오고 있다. 이는 단순히 개인의 불만을 넘어 공천 시스템 자체의 신뢰도 문제로 확산될 가능성이 크다.

결국 당내 비판론자들은 정 대표가 금천구청장 공천 잡음을 포함하여 당이 직면한 구조적인 모순과 문제점들을 직시하고, 이를 근본적으로 개선하려는 책임 있는 모습을 보여야 한다고 촉구하고 있다. 공정함이란 단순히 항의하는 목소리가 들리지 않는 상태가 아니라, 누구나 납득할 수 있는 투명한 절차와 기준이 적용되고 그 결과에 대해 승복할 수 있는 문화가 정착될 때 비로소 완성되는 것이기 때문이다. 리더가 갈등을 부정하고 성과만을 강조하는 태도는 오히려 당의 민주적 역량을 퇴보시키며, 이는 향후 선거 전략 수립과 당원들의 결집력에도 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다.

따라서 지금 필요한 것은 자평이 아니라, 공천 과정에서 소외되고 상처받은 이들에 대한 경청과 철저한 자기 반성, 그리고 이를 바탕으로 한 시스템의 보완이라는 것이 당내의 지배적인 시각이다





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더불어민주당 정청래 지방선거 공천논란 내부갈등

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