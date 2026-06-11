정청래 대표, 의원총회 생중계 추진 발표에 당원운영수석 부대표 반발

정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 원내대표 발언을 듣고 있다. 뉴스1 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표가 정청래 대표의 의원총회 생중계 추진 발표 하루 만에 ‘회의 성격에 맞게끔 공개 방식을 결정하는 게 타당하다’며 사실상 반대입장을 냈다. 천 수석은 11일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 ‘의원총회를 주관하는 단위는 한병도 원내대표고, 정청래 대표는 사전에 협의가 충분히 있지 않은 상태에서 말씀하신 것 같다’며 이같이 말했다. 천 수석은 이어 ‘지금까지 (의총은) 의원들이 좀 더 충분하게 자유롭게 다양한 의견을 이야기할 수 있도록 공간을 마련해 줘야 한다는 취지다’고 말했다. 그러나 정 대표의 의원총회 생중계 추진 발표에 대해 천 수석은 ‘의원총회는 왜 비공개냐’고 문자들 많이 하신다며 반대입장을 내렸다. 천 수석은 ‘의총도 다 비공개하는 것은 아니고 필요한 부분들은 지금도 공개를 하고 있다’고 덧붙였다. 6·3 지방선거 이후 공개일정을 자제하던 정 대표가 전날 ‘국무회의도 생중계하는데 의원총회는 왜 비공개냐’고 문자들 많이 하신다. 의원총회 생중계 적극 동의·찬성한다. 당원 뜻 받들어 그렇게 하도록 적극 추진하겠다”는 자신의 페이스북 글을 공유했다. 한편 천 운영수석은 이날 원 구성 시점에 대해선 ‘이번 주 국민의힘 (원내)지도부가 구성되면 다음 주까지는 원 구성을 마무리할 수 있도록 한다는 게 목표’라며 ‘법사위원회는 민주당이 담당하겠다는 의지를 여러 차례 밝혔고, 다른 부분은 국민의힘과 논의를 통해서 하나씩 정리하겠다’고 했다. 보완수사권 문제에 대해서는 ‘9월에 중수청·공소청이 출범하기 때문에 그 훨씬 전까지 마무리가 돼서 조직이 제대로 가동될 수 있도록 제 기능을 할 수 있도록 만들어야 한다’며 ‘원 구성이 마무리돼야 논의가 본격화될 것’이라고 말했다. 천 운영수석은 조문규 기자 chomg@joongang.co.kr

정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 원내대표 발언을 듣고 있다. 뉴스1 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표가 정청래 대표 의 의원총회 생중계 추진 발표 하루 만에 ‘ 회의 성격 에 맞게끔 공개 방식을 결정하는 게 타당하다 ’며 사실상 반대입장 을 냈다.

천 수석은 11일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 ‘의원총회를 주관하는 단위는 한병도 원내대표고, 정청래 대표는 사전에 협의가 충분히 있지 않은 상태에서 말씀하신 것 같다’며 이같이 말했다. 천 수석은 이어 ‘지금까지 (의총은) 의원들이 좀 더 충분하게 자유롭게 다양한 의견을 이야기할 수 있도록 공간을 마련해 줘야 한다는 취지다’고 말했다. 그러면서 ‘여러 회의가 다 공개되고 있지는 않다’며 ‘깊이 있는 논의를 할 수 있는 다양한 목소리가 보장될 수 있는 논의를 하고 있는 것도 있기 때문에 당내에 진행되는 여러 회의를 하나의 기준을 가지고 다 다룰 수는 없다’고 했다.

더불어 ‘의총도 다 비공개하는 것은 아니고 필요한 부분들은 지금도 공개를 하고 있다’고 덧붙였다. 6·3 지방선거 이후 공개일정을 자제하던 정 대표는 전날 ‘국무회의도 생중계하는데 의원총회는 왜 비공개냐’고 문자들 많이 하신다. 의원총회 생중계 적극 동의·찬성한다. 당원 뜻 받들어 그렇게 하도록 적극 추진하겠다”는 자신의 페이스북 글을 공유했다.

한편 천 운영수석은 이날 원 구성 시점에 대해선 ‘이번 주 국민의힘 (원내)지도부가 구성되면 다음 주까지는 원 구성을 마무리할 수 있도록 한다는 게 목표’라며 ‘법사위원회는 민주당이 담당하겠다는 의지를 여러 차례 밝혔고, 다른 부분은 국민의힘과 논의를 통해서 하나씩 정리하겠다’고 했다. 보완수사권 문제에 대해서는 ‘9월에 중수청·공소청이 출범하기 때문에 그 훨씬 전까지 마무리가 돼서 조직이 제대로 가동될 수 있도록 제 기능을 할 수 있도록 만들어야 한다’며 ‘원 구성이 마무리돼야 논의가 본격화될 것’이라고 말했다.

천 운영수석은 조작기소 특검법의 처리 시점에 대해서는 ‘일단 논의가 되려면 국회 원 구성이 먼저 진행이 돼야 하는 상황’이라며 ‘논의는 지방선거 이후에 다시 하겠다고 말씀드린 바 있기 때문에 선거에 미친 영향이 아예 없다고 할 수는 없지만 상당히 제한적’이라고 했다. 조문규 기자 chomg@joongang.co.k





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정청래 대표 의원총회 생중계 회의 성격 공개 방식을 결정하는 게 타당하다 반대입장 의원들이 좀 더 충분하게 자유롭게 다양한 의견을 이야기할 수 있도록 공간을 마련해 의총도 다 비공개하는 것은 아니고 필요한 부분들은 지금도 공개를 하고 있다 의원총회를 주관하는 단위는 한병도 원내대표고 정청래 대표는 사전에 협의가 충분히 있지 않은 상태에서 말씀하신 것 같다 의원총회 생중계 국무회의도 생중계하는데 의원총회는 왜 비공개냐 의원총회 생중계 적극 동의·찬성한다. 당원 뜻 받들어 그렇게 하도록 적극 추진하겠다 이번 주 국민의힘 (원내)지도부가 구성되면 다음 주까지는 원 구성을 마무리할 수 있 법사위원회는 민주당이 담당하겠다는 의지를 여러 차례 밝혔고 다른 부분은 국민의힘과 논의를 통해서 하나씩 정리하겠다 9월에 중수청·공소청이 출범하기 때문에 그 훨씬 전까지 마무리가 돼서 조직이 제대로 원 구성이 마무리돼야 논의가 본격화될 것

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