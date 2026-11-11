정청래·이언주-전월세 안정화 논의, 수도권 비거주 주택 집중 시사

정청래와 이언주 의원이 전월세 안정화를 위해 비거주 1주택 규제 재검토를 논의했다. 논의는 국회 의원회관에서 진행되었으며, 비거주 주택 우선 정책에 대한 정부와 당 내부의 갈등이 부각됐다.

정청래 의원(더불어민주당)과 이언주 의원(미래경제성장전략위원회)께서는 11일 서울 국회 의원회관에서 전월세 안정화와 비거주 1주택 규제 재검토를 중심으로 한 정책 토론회에 참석했다. 이 회의는 수도권 전월세 난과 비거주 주택이라는 사회적 이슈를 해결하기 위한 정책 방향을 모색하는 자리로, 차규근 조국혁신당 의원과의 교류가 눈에 띈다. 정청래 는 비거주 주택에 대한 실거주 우대 정책이 지켜져야 한다고 강조하며, 이를 사회적 책임으로 부각시켰다.

전월세 안정화와 비거주 주택 규제 재검토

토론회의 핵심은 비거주 주택을 대규모 공급으로 연결해 전월세 가격을 안정시키려는 방안이다. 이언주 의원은 '서민 주거 안정을 위해 비거주 주택 규제를 완화하고 서민 대출을 확대해야 한다'는 입장을 밝히며, 세금 및 금융 규제 완화가 필요함을 주장했다. 반면, 권보수 야권은 '정부가 빚내서 집 살걸'이라는 비판적 시각으로 정부의 정책을 공격했다. 이른바 전실모에서 황희 의원은 수도권 공급 부족을 지적하며 '대출·금융·세제 등 이중 삼중의 어려움'이 있다며, 비거주 주택 문제를 해소하기 위한 정부 개입이 필요하다고 말했다.

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당내 갈등과 외부 반응

당내에서는 비거주 1주택자에 대한 종합부동산세 기본공제액을 공개적으로 논의한 서울 지역 의원들이 '개별 의사 표현 자제' 요청을 받으며 토론 참여가 제한된 셈이다. 정청래는 정권이 실거주 우대 정책을 지켜야 한다는 입장을 사회적 메시지로 내세웠지만, 일부 비거주 주택 혜택을 반대하는 의원들도 존재한다. 보수 야권은 계곡별 '빚내서 집 사기' 주조를 비판하며, 부동산 활성화와 대출 규제의 균형을 요구했다. 조정훈 국민의힘 의원은 수도권 주거혁신포럼에서 최경환 전 경제부총리를 초대해 강연을 진행하고, '정부의 대출 규제는 미친 규제'라고 지적했다.

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정책 방향과 향후 일정

이재명 대통령은 이날 청와대에서 여당 대표, 보수 대표들과 3시간 만찬을 가졌으며, '당정이 한마음 한뜻으로 움직여야 한다'는 메시지를 전달했다. 그는 내년도 예산안에 대한 국회와 여당의 협조를 강조했으며, 전월세 안정화를 포함한 부동산 정책을 신속히 추진할 것을 요구했다. 각 의원들은 향후 1-2개월 내에 구체적인 세제 개편안과 대출 규제 완화 방안이 논의될 것으로 보이며, 비거주 주택에 대한 규제를 재검토하는 정책이 시행된다면 수도권 전월세 시장에 직접적인 영향을 미칠 전망이다.