정청래 대표, 대선 유세서 여성들에게 오빠 호칭 요구 논란 재조명

정청래 더불어민주당 대표가 지난해 대선 유세 과정에서 젊은 여성들에게 오빠라는 호칭으로 응원을 요청한 영상이 재조명되며 논란이 확산되고 있다. 해당 영상에서 정 대표는 여성들의 손을 잡은 채 오빠라고 외치도록 요구하는 모습을 보였으며, 이는 최근 초등학생에게 오빠 호칭을 요구한 사건과 연관되어 추가적인 비판을 받고 있다. 정 대표는 이미 초등학생 사건에 대해 사과한 바 있으나, 이번 재조명된 영상으로 인해 그의 행태에 대한 비판이 더욱 거세지고 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 지난해 대선 유세 도중 한 여성의 손을 잡은 채 말하고 있다. 온라인 커뮤니티 캡쳐 유세 과정에서 초등학생 여자아이에게 오빠 호칭 을 요구했다가 논란이 된 정청래 더불어민주당 대표가 지난해 대선 과정에서도 젊은 여성들에게 오빠라는 호칭으로 응원을 요청한 것으로 드러났다. 5일 사회관계망서비스(SNS) 등에는 정 대표가 지난해 대선 유세 과정에서 촬영한 영상이 재조명되고 있다.

해당 영상은 정 대표의 공식 유튜브에 올라온 영상으로, 지난해 4월 18일 청래 오빠 시작~이라는 제목으로 게재됐다. 정 대표가 전남 담양을 찾아 젊은 여성 2명에게 응원 메시지를 요청하는 과정을 담은 영상인데, 정 대표가 하나, 둘, 셋이라고 외치자 여성들은 청래 오빠라고 말한 뒤 말을 잇지 못하는 모습을 보였다. 정 대표는 억지로 하면 어떡하나라며 자연스럽게 다시라고 말했다. 지난해 대선 유세 도중 정청래 더불어민주당 대표가 전남 담양을 찾아 지지를 호소하는 모습.

오른손은 여성의 손을 내내 꼭 잡고 있는 모습이다. 온라인 커뮤니티 캡쳐 이때 한 여성이 저는 공무원이라며 머뭇거리자 정 대표는 아이~ 괜찮다. 다시 시작이라고 했다. 공무원이 아닌 다른 여성이 청래 오빠, 파이팅이라고 외치자 정 대표는 고맙다며 자리를 떴다.

공무원이라고 했던 여성은 파이팅만 외쳤다. 정 대표는 여성 두 명 중 한 명의 손을 내내 잡고 있었다. 정청래 더불어민주당 대표가 3일 부산 북구 구포시장에서 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등과 상인들에게 인사하며 지지를 호소하고 있다. 송봉근 객원기자 앞서 정 대표는 3일 부산 북갑 보궐선거에 출마한 하정우 전 대통령AI미래기획수석비서관과 지역 유세를 하는 과정에서 한 여자 초등생에게 오빠라고 해보라고 거듭 말해 논란이 됐다.

야당은 이를 두고 일종의 아동학대라며 공격에 나섰고, 정 대표는 4일 상처받았을 아이와 아이 부모님께 송구하다고 사과했다. 신혜연 기자 shin.hyeyeon@joongang.co.k





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