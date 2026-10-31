정청래, 김민석 대표 100일 후 판가름… 조국혁신당과 내년 1월까지 합당

정청래 전 더불어민주당 대표가 김민석 대표 체제의 100일 후 판가름을 예상하며 조국혁신당과 내년 1월까지 합당을 마무리해야 한다고 주장했다. 유시민 작가 논란에는 함께 가야 한다는 입장을 밝혔다.

정청래 전 더불어민주당 대표는 31일 김민석 대표 체제와 관련해 100일 정도 되면 판가름이 날 것이라며 그 이후 자신의 역할과 깃발에 대해 생각하고 있다고 밝혔다. 정 전 대표는 이날 유튜브 채널 박시영TV에서 김 대표가 취임 100일을 맞아 당 지지율을 10%포인트 끌어올리겠다고 공언한 데 대한 평가와 향후 역할을 묻는 질문에 이같이 답했다.

김민석 대표 100일 평가와 향후 역할

정 전 대표는 최소한의 예의는 지켜야 되겠다고 생각했다며 본인이 100일만 말미를 달라는 것으로 이해했다고 말했다.

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이어 100일 정도 되면 판가름이 날 것이라고 본다. 성과, 지지율, 여러 가지 평 이런 것들이라고 설명했다. 그러면서 그 이후에 자신의 역할은 무엇일지, 그리고 기치를 내걸 것은 무엇인지, 그때 어떤 깃발을 들 건지, 그 깃발에 어떤 글씨를 쓸 건지 지금 하나하나 생각하고 글을 써 놓고 있다고 했다.

조국혁신당과 내년 1월까지 합당

정 전 대표는 조국혁신당과 내년 1월까지 합당을 마무리해야 한다고 주장했다. 그는 조국혁신당과는 수십 년을 함께 살고 3년간 헤어져 산 것이라며 같은 뿌리이고 같은 집안이라고 말했다.

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그는 총선 임박해서는 불가능하다며 원래 합당 제안 선언을 했을 때 지방선거 이후에 하자는 것이 대체적인 합의였다고 설명했다. 그런데 지금 지방선거가 지났으니 빨리 움직여서 해야 한다고 강조했다.

또 총선 때 1~2%, 500표, 1000표로 당락을 결정한 데가 너무 많다며 같은 편끼리 두 사람이 나가면 안 된다. 그럼 위험하다고 했다.

통합 방식에 대해서는 그때 조건을 봐서 전당대회를 할 수도 있다며 열린민주당과의 합당 방식으로 중앙위원회에서 약식으로 할 수도 있는데, 방식도 당원들에게 물어야 한다고 설명했다.

정 전 대표는 요즘 당 지지율이 안 좋고 대통령 지지율이 많이 떨어지고 해서 위기의식을 많이 가지고 있다며 일부 의원들이 자신에게 조국혁신당과의 조속한 합당을 요구하고 있다고 전했다.

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유시민 작가 논란에 함께 가자

유시민 작가의 최근 발언을 둘러싼 당내 논란에는 함께 가야 한다는 입장을 밝혔다. 그는 우리 내부에서도 이런저런 생각과 의견과 주장과 방법이 다 각자 다르다며 그랬을 때 리더십, 지도력이 중요하다. 민주당과 당원들, 그중에서도 저희 같은 직업적인 정치인들이 잘해야 한다고 말했다.

이어 유 작가의 역할은 유 작가의 역할대로 하고, 정청래는 정청래의 역할을 하는 것이라며 지금은 다 힘들다. 이럴 때일수록 등을 토닥이면서 우리 함께 가자 이렇게 가는 것이 대단히 현명한 길이라고 했다.

감정적인 대응도 경계했다. 정 전 대표는 화날 때 결정하면 안 된다. 술 먹었을 때 결정하면 안 된다. 감정적인 상태로 결정을 하면 안 된다며 그럼에도 불구하고 우리가 가야 할 길은 정해져 있다. 민주당이 총선에서 승리하고 대선에서 승리하는 게 목표 지점이라고 말했다.

앞서 유 작가는 지난 28일 같은 방송에서 이재명 대통령이 진보 진영을 해체하고 있다는 취지로 비판했다. 김 대표가 출연하는 민주당 공식 유튜브 방송 민티07에 대해서도 진영을 분열시키고 있다고 주장했다.